№509:::24.04.2012
рамках спецпроекта «В дешевом электрическом раю» пойдет речь о певце, не давшем ни одного официального концерта, не увидевшим ни одной прижизненной пластинки, но снискавшим популярность, сравнимую с популярностью Высоцкого и Окуджавы. Его слушали миллионы, но лишь единицы знали, как он выглядел. Его образ был окутан тысячей небылиц и мифов, а записи были в каждой третьей квартире. Главным героем ТСЛ будет король электрического шансона, замечательный и трагический русский певец Аркадий Северный.
Обсудить в гостевой книге
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD