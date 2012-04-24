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рамках спецпроекта «В дешевом электрическом раю» пойдет речь о певце, не давшем ни одного официального концерта, не увидевшим ни одной прижизненной пластинки, но снискавшим популярность, сравнимую с популярностью Высоцкого и Окуджавы. Его слушали миллионы, но лишь единицы знали, как он выглядел. Его образ был окутан тысячей небылиц и мифов, а записи были в каждой третьей квартире. Главным героем ТСЛ будет король электрического шансона, замечательный и трагический русский певец Аркадий Северный.