Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ


TopList

№510

:::08.05.2012

О

чередной спецпроект в рамках «ТСЛ» посвящен 67-й годовщине Великой Победы и песням тех лет. В качестве приглашенного гостя выступает мой давний друг и меломан Алексей Репин. Программа условно разбита на три блока. Мы постарались вспомнить атмосферу предвоенного времени, послушать песни, исполненные непосредственно в ходе войны, а также основной корпус произведений, написанных уже в послевоенное время. Именно последние являются наиболее известными и любимыми среди потомков победителей. Мы намеренно постарались избежать попадания в плейлист большинства произведений, что у всех на слуху и отобрали те песни, которые слушаем и поём сами. Насколько у нас получилось — судить вам.


Обсудить в гостевой книге



Загрузка


наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Предложения от партнёров сайта:

Аренда склада в московской области.  ::: 
Размещение рекламы design::redfish © 2001