№510:::08.05.2012
О
чередной спецпроект в рамках «ТСЛ» посвящен 67-й годовщине Великой Победы и песням тех лет. В качестве приглашенного гостя выступает мой давний друг и меломан Алексей Репин. Программа условно разбита на три блока. Мы постарались вспомнить атмосферу предвоенного времени, послушать песни, исполненные непосредственно в ходе войны, а также основной корпус произведений, написанных уже в послевоенное время. Именно последние являются наиболее известными и любимыми среди потомков победителей. Мы намеренно постарались избежать попадания в плейлист большинства произведений, что у всех на слуху и отобрали те песни, которые слушаем и поём сами. Насколько у нас получилось — судить вам.
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