Crime and the City Solution

анным выпуском я предлагаю отметить возвращение сильно, на мой взгляд, недооцененной группы первой волны пост-панка Crime and the City Solution. Этим вечером будем слушать только их песни — потому что предсказать этот реюнион, думаю, не рискнул бы никто.

История примерно такая. В конце 1970-х годов в Сиднее молодой австралийский певец Саймон Бонни организовал данное предприятие. Первые пять-шесть лет оно существовало в полуаморфном состоянии, Саймон водил дружбу с музыкантами тогдашней формации Ника Кейва The Birthday Party. Особенно с Миком Харви. Там же тусовался и светлой памяти Роуланд С. Ховард, который привлек своего брата Харри (он играл на бас-гитаре ). Вот из этих людей и сформировался первый line-up Crime and the City Solution, выпустивший на собственные средства EP «The Dangling Man». На дворе стоял 1985 год и, по большому счету, положение дел тогда было в точности, как в одной из песен австралийцев «No Money, No Honey». Она вошла в дебютный лонгплей группы «The Room of Lights».

К этому времени музыканты перебрались в Лондон и выпускали диски на легендарном Mute Records, начав восхождение вместе с новым проектом Кейва The Bad Seeds. Сравнивая, конечно, было заметно, что дела Кейва пошли в гору, а Crime and the City Solution по-прежнему оставались нишевой андеграундной группой — пока не переехали в столицу Германии. Там они снялись в фильме Вима Вендерса «Крылья Желания» («Wings of Desire», второе название картины «Небо Над Берлином»), исполнив песню «Six Bells Chime».

В Берлине дела пошли куда лучше. К тому времени братья Ховарды и человек по имени Эпик Саундтрэкс группу покинули, основав еще один мрачноватый постпанковый проект These Immortal Souls. Зато в составе Crime and the City Solution появилась девушка со скрипкой — Бронвин Адамс. Супруга лидера коллектива Саймона Бонни стала полноправным соавтором текстов и словно принесла своим смычком лучик света в сырой темный подвал, где пребывали Crime and the City Solution — видимо, гордясь тем, что буквально находятся в андеграунде и тяжелой, хмурой, блюзовой оппозиции всему улыбающемуся и беззаботному. Но тем они были и хороши, а стали с приходом Бронвин только лучше. Кроме этого, в составе появился Александр Хаке, гитарист самих Einstürzende Neubauten. Тогда и были записаны альбомы «Shine» и «The Bride Ship».

В 1990 году Crime and the City Solution выпустили свой самый лучший, цельный, яркий, музыкально совершенный альбом — шедевр, по моему глубокому убеждению. Диск получил название «Paradise Discotheque» и здесь, думаю, решающую роль сыграл Мик Харви, немного смягчив звук, добавив разнообразия аранжировок и заставив Саймона Бонни и компанию скорее лететь вперед, чем торжественно погружаться в пучины беспросветного блюза подобно открывшему кингстоны кораблю. Первая же песня «I Have The Gun» иллюстрировала, как изменилось звучание группы.

Почему альбом «Paradise Discotheque» не стал не то чтобы бестселлером, а таким же событием, как, например, вышедший в том же году «The Good Son» Ника Кейва — совершенно непонятно. Видимо, элемент случайности и отсутствие какого-то специального везения задвинули эту пластинку во второй ряд (прямо по Талебу). Нечасто бывает, что группа распадается, выпустив свою самую сильную работу. «Paradise Discotheque», если можно так сказать, альбом барочного пост-панка . Харизма и талант Бонни как певца здесь раскрывается наиболее полно: Crime and the City Solution допускают нотки джаза и перестук африканских бонгов. Также они исполняют блестящий кавер на «The Motherless Child» и создают искусный четырехчастный цикл «Последний Диктатор», инспирированный падением режима Николае Чаушеску в Румынии.

Первый период существования Crime and the City Solution выпуском диска «Paradise Discotheque» де-факто не заканчивается. Спустя три года вышел концертный альбом, начинающийся с новой, отличной песни «The Adversary». Она вошла в саундтрек к фильму Вима Вендерса «Until the End of the World» и стала одной из лучших записей группы. После этого они распались, как казалось навсегда. Мик Харви сосредоточился на работе с Bad Seeds и сольном творчестве, Бонни тоже записал пару дисков, но по силе воздействия они заметно уступали основной группе. Казалось, история Crime and the City Solution закончилась.

В конце прошлого года, будучи в Берлине, я с удивлением увидел афишу с анонсом концерта Crime and the City Solution, первоначально не поверил глазам и, естественно, на выступление в компании друзей не то, что пошел, побежал! Зал небольшого клуба был полон. Рядом со мной стоял Свен Регенер, вокалист одной из моих любимейших групп, берлинцев Element Of Crime. Все заряжались драйвом вернувшегося коллектива. На концерте они исполняли как проверенный, так и свежий материал. Теперь в составе восемь человек, некоторые параллельно играют в других группах. Усилиями этой восьмерки и был записан новый альбом «American Twilight».

Идея возродить Crime and the City Solution принадлежала Бронвин Адамс, Саймону Бонни и Александру Хаке. Не остались в стороне и Mute Records, выпустившие ударную подборку треков золотого периода, предварявшую выход свежего LP. Как сказано выше, теперь состав группы насчитывает восемь музыкантов. Среди них Troy Gregory, игравший в составе Swans и Dirtbombs, и Дэвид Юджин Эдвардс, тот самый фолк-проповедник , движущая сила 16 Horsepower и Woven Hand. Нынешние Crime and the City Solution базируются в Детройте, и в целом пластинка и посвящается известной судьбе этого города. Саймон Бонни черпает здесь вдохновение и сравнивает с послевоенным Берлином. Они берут и умением игры и числом инструментов, многоголосым хором (поёт каждый участник нового состава), ураганно-кислотным блюзом. Это уже не пост-панк , но не лишенные скорби, построенные на «американе» евангелические гимны. Они не разрушат стены города, такой процессии скорее откроют ворота сами жители.

Главный вывод из «American Twilight»: их возвращение не дань моде, а естественный порядок вещей. За 23 года и вправду накопилось что сказать.

Телеверсию «Тёмной Стороны Луны» с сюжетом о группе можно посмотреть здесь.

