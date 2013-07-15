№550:::15.07.2013
Crime and the City Solution
анным выпуском я предлагаю отметить возвращение сильно, на мой взгляд, недооцененной группы первой волны
История примерно такая. В конце
К этому времени музыканты перебрались в Лондон и выпускали диски на легендарном Mute Records, начав восхождение вместе с новым проектом Кейва The Bad Seeds. Сравнивая, конечно, было заметно, что дела Кейва пошли в гору, а Crime and the City Solution
В Берлине дела пошли куда лучше. К тому времени братья Ховарды и человек по имени Эпик Саундтрэкс группу покинули, основав еще один мрачноватый постпанковый проект These Immortal Souls. Зато в составе Crime and the City Solution появилась девушка со скрипкой — Бронвин Адамс. Супруга лидера коллектива Саймона Бонни стала полноправным соавтором текстов и словно принесла своим смычком лучик света в сырой темный подвал, где пребывали Crime and the City Solution — видимо, гордясь тем, что буквально находятся в андеграунде и тяжелой, хмурой, блюзовой оппозиции всему улыбающемуся и беззаботному. Но тем они были и хороши, а стали с приходом Бронвин только лучше. Кроме этого, в составе появился Александр Хаке, гитарист самих Einstürzende Neubauten. Тогда и были записаны альбомы «Shine» и «The Bride Ship».
В 1990 году Crime and the City Solution выпустили свой самый лучший, цельный, яркий, музыкально совершенный альбом — шедевр, по моему глубокому убеждению. Диск получил название «Paradise Discotheque» и здесь, думаю, решающую роль сыграл Мик Харви, немного смягчив звук, добавив разнообразия аранжировок и заставив Саймона Бонни и компанию скорее лететь вперед, чем торжественно погружаться в пучины беспросветного блюза подобно открывшему кингстоны кораблю. Первая же песня «I Have The Gun» иллюстрировала, как изменилось звучание группы.
Почему альбом «Paradise Discotheque» не стал не то чтобы бестселлером, а таким же событием, как, например, вышедший в том же году «The Good Son» Ника Кейва — совершенно непонятно. Видимо, элемент случайности и отсутствие
Первый период существования Crime and the City Solution выпуском диска «Paradise Discotheque»
В конце прошлого года, будучи в Берлине, я с удивлением увидел афишу с анонсом концерта Crime and the City Solution, первоначально не поверил глазам и, естественно, на выступление в компании друзей не то, что пошел, побежал! Зал небольшого клуба был полон. Рядом со мной стоял Свен Регенер, вокалист одной из моих любимейших групп, берлинцев Element Of Crime. Все заряжались драйвом вернувшегося коллектива. На концерте они исполняли как проверенный, так и свежий материал. Теперь в составе восемь человек, некоторые параллельно играют в других группах. Усилиями этой восьмерки и был записан новый альбом «American Twilight».
Идея возродить Crime and the City Solution принадлежала Бронвин Адамс, Саймону Бонни и Александру Хаке. Не остались в стороне и Mute Records, выпустившие ударную подборку треков золотого периода, предварявшую выход свежего LP. Как сказано выше, теперь состав группы насчитывает восемь музыкантов. Среди них Troy Gregory, игравший в составе Swans и Dirtbombs, и Дэвид Юджин Эдвардс, тот самый
Главный вывод из «American Twilight»: их возвращение не дань моде, а естественный порядок вещей. За 23 года и вправду накопилось что сказать.
Телеверсию «Тёмной Стороны Луны» с сюжетом о группе можно посмотреть здесь.
Подкаст «ТСЛ»№ 550:::15.07.2013:::22:00:::91 FM
- Crime and the City Solution :::
In The Shadow Of No Man
- Crime and the City Solution :::
On Every Train
- Crime and the City Solution :::
Six Bells Chime
- Crime and the City Solution :::
Home Is Far From Here
- Crime and the City Solution :::
I Have The Gun
- Crime and the City Solution :::
The Dolphins and the Sharks
- Crime and the City Solution :::
The Last Dictator
- Crime and the City Solution :::
The Adversary
- Crime and the City Solution :::
Goddes
- Crime and the City Solution :::
Domina
- Crime and the City Solution :::
My Love Takes Me There
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