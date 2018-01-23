№652

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Dolores O`Riordan

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he Cranberries и прекрасная Долорес О`Риордан, конечно же, — главные герои этого выпуска. Год вновь начинается с потерь. Как вы знаете, 15 января 2018 года одна из лучших певиц современной инди-сцены была найдена мёртвой в лондонском отеле. Причин, как ни странно, не обнаружили. Раз, и не стало человека. Семья в шоке, поклонники в шоке, одним словом — трагедия. Долорес было всего 46 лет. Сегодня будем слушать её песни.

Большинству из вас треки The Cranberries и самой Долорес, конечно, прекрасно известны, но, может, какие-то открытия всё же будут в течение ближайшего часа. В начале выпуска — три любимые композиции нашего творческого коллектива.

Брюнетка с тёмно-зелёными глазами родилась 6 сентября 1971 года в небогатой многодетной семье фермеров своей любимой родины. Церковный хор и правильные музыкальные вкусы привели её к микрофонной стойке в составе известной на весь мир группы, ворвавшейся в сознание меломанов 1990-х гг. своим слегка наивным и трогательным звучанием. Совместный тираж первых альбомов коллектива превысил 20 миллионов копий, а сногсшибательную силу гимна «Zombie» должен в этой жизни испытать каждый. Маленькая ( всего-то 1 метр 61 см) Долорес, когда-то любившая выступать босой и прыгать в толпу фэнов со сцены, написала несколько незабываемых песен, успела разочароваться в шоу-бизнесе , перенести депрессию, обрести семью и получить диагноз «биполярное расстройство».

Кроме работы с The Cranberries в её активе два сольных альбома, сотрудничество с Анджело Бадаламенти и статус одной из самых состоятельных гражданок Ирландии.

В 2016 году Долорес О`Риордан приняла участие в записи единственного альбома проекта, получившего название D.A. R. K. Началось всё в 2014-м , когда экс-басист культовых The Smiths Энди Рурк и продюсер, диджей из Нью-Йорка Оле Коретски образовали дуэт Jetlag. Не думаю, что их прорыв на горизонт широкого общественного внимания стал бы возможен, если бы к ним не присоединилась Долорес. Превратившись в трио, они взяли себе моникёр D.A.R.K. и записали альбом «Science Agrees». Самое ценное с музыкальной точки зрения в проекте, что это не продолжение истории The Cranberries. Ведь очевидно, что и сольное творчество Долорес в целом напоминало стиль основного коллектива. Здесь же всё несколько иначе. Она самая важная и яркая часть проекта, конечно — но затмевать партнёров не собирается.

D.A.R.K. куда менее относится к категории поп-музыки . «Science Agrees», опираясь на бэкграунд 1980-х гг, заходит на территорию электронного инди-попа и местами напоминает проект Electronic. Кроме этого, очевидны влияния синти-попа , диско, дрим-попа и, конечно, пост-панка . Скажу честно: мне, несмотря на всю любовь к The Cranberries, с музыкальной точки зрения первый и последний альбом D.A.R.K. кажется цельнее, мощнее и попросту сильнее. Концепция не рассчитана на стадионы и оттого ближе. Здорово, что Долорес успела предстать и в такой ипостаси.

В связи с тем, что один из участников D.A.R.K. ни кто иной, как Энди Рурк, мне вспомнилось давнее интервью певицы, где она признавалась, что одной из десяти пластинок, которые она бы взяла с собой на необитаемый остров, была бы «The Queen Is Dead» The Smiths. К сожалению, маленькой ирландской королевы больше нет.

The Cranberries за всю историю существования неоднократно распадались — во многом из-за того, что Долорес отвлекалась на сольное творчество — но в самый последний момент вновь собрались вместе и записали «Something Else». Это седьмой лонгплей ирландского коллектива, почти полностью посвящённый переосмыслению известных песен в новом акустическом, нежном звучании в сопровождении оркестра струнных.

Идея была в подаче знакомого материала в новом прочтении. Повзрослела группа, повзрослели фанаты, и воспринимать это иначе, как подарок, просто невозможно. Кто же знал, что этот подарок последний.

В альбом вошли десять известных пьес и три совершенно новых. Из наследия для плейлиста я выбрал «When You`re Gone» с просто пророческими строчками: «Я так скучаю по тебе, с тех пор, как ты ушёл» и песню «Why». Выше уже упоминалось о пророческих строках, но текст этой композиции и вообще она сама выглядят прямо как прощание. Эта композиция, кстати, лучшая из трёх новых и, похоже, она и есть последняя из написанных Долорес О`Риордан. Нам всем будет её очень не хватать, и, думаю, не надо объяснять, why.

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Подкаст «ТСЛ» № 652 ::: 23.01.2018 ::: 22:00 ::: 91 FM



The Cranberries ::: Animal Instinct The Cranberries ::: Ridiculous Thoughts The Cranberries ::: Ode to my Family D.A.R.K. ::: Curvy D.A.R.K. ::: Gunfight D.A.R.K. ::: Steal You Away D.A.R.K. ::: Loosen the Noose The Cranberries ::: The Glory The Cranberries ::: When You’re Gone (Acoustic Version) The Cranberries ::: Why