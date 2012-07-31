№518:::31.07.2012
ретий выпуск спецпроекта «Русские Поют» в рамках программы «Тёмная Сторона Луны» Максим Горданов и Алексей Репин посвящают творчеству поэта, музыканта, художника Алексея Хвостенко или «Хвоста». В качестве предисловия авторы предлагают следующий исторический анекдот.
…Дело происходит в послереволюционной Москве, за одним столиком (скорее всего, в знаменитом артистическом клубе «Бродячая собака») сидят трое:
Человек, каких нет. Алексей Хвостенко.
Подкаст №518№ 518:::31.07.2012:::22:00:::91 FM
Поедем, поедем::: 03:33. Стихи А.Хвостенко, музыка А.Герасимова, с альбома «Хвост и Герасимов «Завтра потоп» 2001 г.
Песня о независимости::: 02:27. Стихи Алексея Хвостенко и Анри Волохонского, на мотив популярной в 30-х годах песни Бориса Мокроусова «Милый мой живет в Казани». Альбом «Прощание со степью» 1981 г.
Свидание (больше известная как Орландина) в исполнении группы Колибри::: 03:37. На музыку французского шансонье Луи Ферре, стихи Хвостенко/Волохонского на сюжет одной из новелл знаменитого готического романа Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». Альбом Колибри «Манера поведения» 1991 г.
Льет дождем июнь::: 03:16. Музыка А.Х., стихи А.Х. и Бориса Дышленко. Альбом «Опыт постороннего творческого процесса» 1996 г.
Эпиталама::: 02:31. Музыка и стихи А.Хвостенко. Альбом «Прощание со степью» 1981 г.
Дятел::: 03:11. Стихи Хвостенко/Волохонского, музыка Хвостенко. С альбома «Завтра потоп» 2001 г.
Песенка про психа из больницы имени Ганнушкина, который не хотел отдавать санитарам свою пограничную фуражку::: 02:14. Музыка и слова Михаила Анчарова. Альбом Алексей Хвостенко «Последняя малина» 1981, 2002 гг.
Тайна::: Стихи Хвостенко/Волохонский, музыка русской флотской песни «Как хорошо служить на флоте». Альбом Хвост и Аукцыон «Чайник вина» 1992 г.
Благовест::: Музыка Хвост и Аукцыон, стихи Велимира Хлебникова. Альбом Хвост и Аукцыон «Жилец вершин» 1996 г.
Лебедь (Конь унес любимого)::: 03:32. Стихи Хвостенко/Волохонский, музыка Винченцо Галилеи (Владимир Вавилов). Альбом Хвост и Аукцыон «Чайник вина» 1992 г.
Рай::: 02:43. Музыка Франческо де Милано (Владимир Вавилов), стихи Анри Волохонского. С альбома «Завтра потоп» 2001 г.
Игра на флейте::: Музыка и стихи А.Хвостенко. Альбом «Прощание со степью» 1981 г.
Максим Горданов, Алексей Репин
31.07.2012
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