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№518

:::31.07.2012

Т

ретий выпуск спецпроекта «Русские Поют» в рамках программы «Тёмная Сторона Луны» Максим Горданов и Алексей Репин посвящают творчеству поэта, музыканта, художника Алексея Хвостенко или «Хвоста». В качестве предисловия авторы предлагают следующий исторический анекдот.

…Дело происходит в послереволюционной Москве, за одним столиком (скорее всего, в знаменитом артистическом клубе «Бродячая собака») сидят трое: какой-то красный командир, поэт Маяковский и поэт Хлебников. Командир хвалится только что полученным орденом Красного знамени, за номером, допустим, 17: «Таких как я только 17 человек!». «А таких как я — один», — парирует Маяковский, на что Хлебников замечает: «А таких как я, вообще нет».

Человек, каких нет. Алексей Хвостенко.

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Подкаст №518

№ 518:::31.07.2012:::22:00:::91 FM

  1. Поедем, поедем

    ::: 03:33. Стихи А.Хвостенко, музыка А.Герасимова, с альбома «Хвост и Герасимов «Завтра потоп» 2001 г.

  2. Песня о независимости

    ::: 02:27. Стихи Алексея Хвостенко и Анри Волохонского, на мотив популярной в 30-х годах песни Бориса Мокроусова «Милый мой живет в Казани». Альбом «Прощание со степью» 1981 г.

  3. Свидание (больше известная как Орландина) в исполнении группы Колибри

    ::: 03:37. На музыку французского шансонье Луи Ферре, стихи Хвостенко/Волохонского на сюжет одной из новелл знаменитого готического романа Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». Альбом Колибри «Манера поведения» 1991 г.

  4. Льет дождем июнь

    ::: 03:16. Музыка А.Х., стихи А.Х. и Бориса Дышленко. Альбом «Опыт постороннего творческого процесса» 1996 г.

  5. Эпиталама

    ::: 02:31. Музыка и стихи А.Хвостенко. Альбом «Прощание со степью» 1981 г.

  6. Дятел

    ::: 03:11. Стихи Хвостенко/Волохонского, музыка Хвостенко. С альбома «Завтра потоп» 2001 г.

  7. Песенка про психа из больницы имени Ганнушкина, который не хотел отдавать санитарам свою пограничную фуражку

    ::: 02:14. Музыка и слова Михаила Анчарова. Альбом Алексей Хвостенко «Последняя малина» 1981, 2002 гг.

  8. Тайна

    ::: Стихи Хвостенко/Волохонский, музыка русской флотской песни «Как хорошо служить на флоте». Альбом Хвост и Аукцыон «Чайник вина» 1992 г.

  9. Благовест

    ::: Музыка Хвост и Аукцыон, стихи Велимира Хлебникова. Альбом Хвост и Аукцыон «Жилец вершин» 1996 г.

  10. Лебедь (Конь унес любимого)

    ::: 03:32. Стихи Хвостенко/Волохонский, музыка Винченцо Галилеи (Владимир Вавилов). Альбом Хвост и Аукцыон «Чайник вина» 1992 г.

  11. Рай

    ::: 02:43. Музыка Франческо де Милано (Владимир Вавилов), стихи Анри Волохонского. С альбома «Завтра потоп» 2001 г.

  12. Игра на флейте

    ::: Музыка и стихи А.Хвостенко. Альбом «Прощание со степью» 1981 г.

Максим Горданов, Алексей Репин
31.07.2012

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