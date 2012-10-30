№525:::30.10.2012
В
предпоследний день осени авторы проекта «Русские поют» Максим Горданов и Алексей Репин представляют программу, посвященную песням на стихи великих поэтов — русских и не только. Программа получила неофициальное название «Настанут холода…».
Подкаст №525№ 525:::30.10.2012:::22:00:::91 FM
Настанут холода::: Музыка Александра Михайлова, поёт Олег Меньшиков
Колодники::: Музыка Александра Гречанинова, поёт Алёша Дмитриевич. Алёша Дмитриевич LP «Табак», 1976 г.
Среди миров::: музыка А.Вертинского, исп. гр. «Аквариум». Аквариум LP «История Аквариума. Том 3», 1991 г.
Мне тебя уже не надо::: музыка М.Тариевердиева, поёт Полина Агуреева
Мне нравится::: музыка М.Тариевердиева, исп. гр. «Сурганова и Оркестр». Сурганова и Оркестр CD «Неужели не я», 2003 г.
Сомнение::: музыка Д.Тухманова, поёт Людмила Барыкина. Давид Тухманов LP «По волне моей памяти», 1975 г.
Romance (Однообразные мелькают…)::: музыка Н.Носкова, англ. текст М.Алмонда, поёт М.Алмонд. Marc Almond CD «Heart on the Snow», 2003 г.
Good Night::: музыка Д.Тухманова, поёт Мехрдад Бади. Давид Тухманов LP «По волне моей памяти», 1975 г.
Ах, какой был яркий день::: музыка Н.Парфенюка, исп. В.Гафт, перевод Дины Орловской
Grethen::: музыка и исполнение Нины Хаген. Nina Hagen CD «Street», 1991 г.
Я ехал к вам::: музыка Исаака Шварца, поёт Валентин Ермаков. Исаак Шварц CD «Любовь и разлука»
Не спрашивай, зачем::: музыка Исаака Шварца, поёт Валентин Ермаков. Исаак Шварц CD «Любовь и разлука»
Мария::: музыка и исп. Александр Градский. Александр Градский LP «Флейта и рояль», 1986 г.
Бобэоби::: Музыка и исполнение «Хвост и Аукцыон». CD «Жилец вершин», 1995 г.
Клён::: Музыка народная, исп. гр. «Чайф». Чайф CD «48», гр. 2003
Опера::: Музыка и исп. Сергей Курёхин. Сергей Курёхин CD «Just Opera», 1997 г.
Собачье сердце::: Музыка и исп. гр. «Агата Кристи». Агата Кристи LP «Коварство и любовь», 1989 г.
Неужели не я (От окраины к центру)::: Музыка и исп. гр. «Сурганова и Оркестр». Сурганова и Оркестр CD «Неужели не я», 2003 г.
Максим Горданов, Алексей Репин
30.10.2012
Загрузка
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD