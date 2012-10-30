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№525

:::30.10.2012

В

предпоследний день осени авторы проекта «Русские поют» Максим Горданов и Алексей Репин представляют программу, посвященную песням на стихи великих поэтов — русских и не только. Программа получила неофициальное название «Настанут холода…».

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Подкаст №525

№ 525:::30.10.2012:::22:00:::91 FM

  1. Настанут холода

    ::: Музыка Александра Михайлова, поёт Олег Меньшиков

  2. Колодники

    ::: Музыка Александра Гречанинова, поёт Алёша Дмитриевич. Алёша Дмитриевич LP «Табак», 1976 г.

  3. Среди миров

    ::: музыка А.Вертинского, исп. гр. «Аквариум». Аквариум LP «История Аквариума. Том 3», 1991 г.

  4. Мне тебя уже не надо

    ::: музыка М.Тариевердиева, поёт Полина Агуреева

  5. Мне нравится

    ::: музыка М.Тариевердиева, исп. гр. «Сурганова и Оркестр». Сурганова и Оркестр CD «Неужели не я», 2003 г.

  6. Сомнение

    ::: музыка Д.Тухманова, поёт Людмила Барыкина. Давид Тухманов LP «По волне моей памяти», 1975 г.

  7. Romance (Однообразные мелькают…)

    ::: музыка Н.Носкова, англ. текст М.Алмонда, поёт М.Алмонд. Marc Almond CD «Heart on the Snow», 2003 г.

  8. Good Night

    ::: музыка Д.Тухманова, поёт Мехрдад Бади. Давид Тухманов LP «По волне моей памяти», 1975 г.

  9. Ах, какой был яркий день

    ::: музыка Н.Парфенюка, исп. В.Гафт, перевод Дины Орловской

  10. Grethen

    ::: музыка и исполнение Нины Хаген. Nina Hagen CD «Street», 1991 г.

  11. Я ехал к вам

    ::: музыка Исаака Шварца, поёт Валентин Ермаков. Исаак Шварц CD «Любовь и разлука»

  12. Не спрашивай, зачем

    ::: музыка Исаака Шварца, поёт Валентин Ермаков. Исаак Шварц CD «Любовь и разлука»

  13. Мария

    ::: музыка и исп. Александр Градский. Александр Градский LP «Флейта и рояль», 1986 г.

  14. Бобэоби

    ::: Музыка и исполнение «Хвост и Аукцыон». CD «Жилец вершин», 1995 г.

  15. Клён

    ::: Музыка народная, исп. гр. «Чайф». Чайф CD «48», гр. 2003

  16. Опера

    ::: Музыка и исп. Сергей Курёхин. Сергей Курёхин CD «Just Opera», 1997 г.

  17. Собачье сердце

    ::: Музыка и исп. гр. «Агата Кристи». Агата Кристи LP «Коварство и любовь», 1989 г.

  18. Неужели не я (От окраины к центру)

    ::: Музыка и исп. гр. «Сурганова и Оркестр». Сурганова и Оркестр CD «Неужели не я», 2003 г.

Максим Горданов, Алексей Репин
30.10.2012

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