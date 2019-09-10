И эн Браун, экс-лидер краеугольного (в частности, для брит-попа) коллектива The Stone Roses сделал очередное запоминающееся высказывание. Его сольная карьера после распада и странного «воссоединения» раздираемого внутренними противоречиями «каменного организма» уже получилась впечатляюще яркой. Вполне уместно сравнение с Моррисси. Вокалисты влиятельнейших групп, продолжившие выпускать сильные работы самостоятельно, заставляют к себе прислушиваться и на себя равняться представителей сразу нескольких генераций: как слушателей, так и музыкальных последователей. Не исключение и новый диск Брауна «Ripples», которого пришлось ждать целых десять лет. Седьмого по счёту лонгплея Иэна Брауна все мы ждали не зря. Его сольная карьера неровна, но интересна. Он всегда записывал, по сути, очень такие английские по звуку и манере инди-поп-рок-работы с заметными отсылками к «мэдчестеру» 1980-х гг., атмосфере клуба Hacienda и т.д. «Ripples» работает на проверенном топливе и слушается реально на одном дыхании. Иэн и сам это подчёркивает, вновь садясь на велосипед в клипе на заглавную песню, как он это уже делал во времена успеха своего альбома 2001 года «Music of the Spheres». Лучшие произведения здесь развивают идеи The Stone Roses и вполне могли бы войти в так и не вышедший новый альбом. Большинство треков для «Ripples» Браун написал сам, а какие-то помогли создать его сыновья. Записывался материал в Ливерпуле, в легендарной студии «Abbey Road». Имеется на диске и пара удачных кавер-версий. Ian Brown - First World Problems

Ian Brown - The Dream and the Dreamer

Ian Brown - Ripples

Видеоклип

Р одившаяся в Лондоне в семье англичанина и японки Майя Джейн Коулз работает на стыке сразу нескольких симпатичных стилей электронной музыки, что очень ярко проявилось на её пока последнем и втором по счёту полноформатном (кстати, двойном) диске «Take Flight». Начинается всё с отменного даунтемпо с таким пост-дабстеповым флёром и данью уважения трип-хопу, а потом (особенно, на втором диске) нас с вами плавно перемещают в облако клубного, обволакивающего дип-хауса. Очень круто, что большинство треков на альбоме вокальные. Это добавляет специфической, немного линчевской атмосферы и делает тебя соучастником повествования. Поют и сама Майя, и приглашённые вокалисты. Maya Jane Coles - Weak

Maya Jane Coles - Blackout

Видеоклип

Little Axe London Blues (p) 2017

L ittle Axe отмечает в этом году своё 70-летие. Его артистическая судьба просто удивительная: родился в Огайо и при рождении звался Bernard Alexander, к 12 годам под руководством отца освоил гитару, прикипел к блюзу – и, в частности, к такому жанру, как doo-wop. Взяв сценический псевдоним Skip McDonald, он организовал группу, которая сотрудничала, в том числе, и с легендой рэпа Grandmaster Flash. Позже Скип познакомился со знаменитым даб-мейкером Эдрианом Шервудом. На его легендарном лейбле On-U Sound, сменившая название группа Макдональда создавала ремиксы для, например, Nine Inch Nails и Megadeth. Неожиданно, правда? В начале 1990-х гг. Бернард решил вернуться к блюзу и придумал себе новый стэйдж-ник Little Axe («Маленький Топор»). Но только лишь на блюзе музыкант не замкнулся. Например, он часто сотрудничал с артистами этно-лейбла Real World и известным композитором и таблистом Талвином Сингхом. В общем, музыкальные интересы нашего героя впечатляют. Вся их палитра закономерно проявилась на пока последнем сольном альбоме «London Blues». Здесь Little Axe делает удивительный трюк – скрещивает блюз с дабом. Кроме этого, очевидно влияние фанка, госпела и рока. Одним словом, мал топорик, да рубит, как алебарда. Little Axe - London Blues

Little Axe - Sparrow’s Nest

Видеоклип

В завершение у нас будет работа группы, которая не записывала новых дисков целых 22 года. Это очень авторитетная и крутая британская команда Slowdive. Мастера воздушного шугейза и романтического, нежного и тонкого как вуаль дрим-попа. Они громко заявили о себе в начале 1990-х гг., потом, к сожалению, распались – но диск, записанный в 2017-м, оказался настолько хорошим, что вторая волна интереса к Slowdive захлестнула многих. Важно отметить, что участники коллектива под руководством Нила Холстеда и Рейчел Госвелл постарались максимально кропотливо подойти к написанию нового материала, не выезжая только на проверенном, но подзабытом багаже. Конечно, это тот же самый немного олдскульный, ласковый шугейз с отсылками к Cocteau Twins, но заново переосмысленный. Недаром при записи диска, получившего созвучное коллективу название «Slowdive», были использованы индивидуальные наработки всех участников, которые накопились у них за время супердлительного простоя. К слову, не стоит забывать, что всё это время музыку никто не бросал. Рейчел, Нил и Ян МакКатчеон, все участники Slowdive трудились в составе Mojave3, группы лейбла 4AD. А недавно Рейчел Госвел записала вместе с супругом диск нового проекта The Soft Calvary. О нём мы поговорим в ближайшее время. Slowdive - Star Roving

Slowdive - Sugar for the Pill

Slowdive - No Longer Making Time

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