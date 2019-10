И

эн Браун, экс-лидер краеугольного (в частности, для брит-попа) коллектива The Stone Roses сделал очередное запоминающееся высказывание. Его сольная карьера после распада и странного «воссоединения» раздираемого внутренними противоречиями «каменного организма» уже получилась впечатляюще яркой. Вполне уместно сравнение с Моррисси. Вокалисты влиятельнейших групп, продолжившие выпускать сильные работы самостоятельно, заставляют к себе прислушиваться и на себя равняться представителей сразу нескольких генераций: как слушателей, так и музыкальных последователей. Не исключение и новый диск Брауна «Ripples», которого пришлось ждать целых десять лет. Седьмого по счёту лонгплея Иэна Брауна все мы ждали не зря. Его сольная карьера неровна, но интересна. Он всегда записывал, по сути, очень такие английские по звуку и манере инди-поп-рок-работы с заметными отсылками к «мэдчестеру» 1980-х гг., атмосфере клуба Hacienda и т.д. «Ripples» работает на проверенном топливе и слушается реально на одном дыхании. Иэн и сам это подчёркивает, вновь садясь на велосипед в клипе на заглавную песню, как он это уже делал во времена успеха своего альбома 2001 года «Music of the Spheres». Лучшие произведения здесь развивают идеи The Stone Roses и вполне могли бы войти в так и не вышедший новый альбом. Большинство треков для «Ripples» Браун написал сам, а какие-то помогли создать его сыновья. Записывался материал в Ливерпуле, в легендарной студии «Abbey Road». Имеется на диске и пара удачных кавер-версий.