П осле того, как клавишник и вокалист чудесной группы Camera Obscura Carey Lander проиграл схватку со смертельной болезнью, шотландцы находятся в состоянии длительной консервации, записав последний альбом в 2013 году (к слову, он, конечно же, есть в наших архивах). Естественно, остальные участники коллектива восприняли это крайне болезненно. Tracyanne Campbell долго не могла заниматься музыкой после смерти друга. С Дэнни Кофланом и его группой Crybaby они познакомились давно, но настоящее сотрудничество началось после того, как Дэнни послал одной из самых удивительных вокалисток современной инди-поп сцены кассету с набросками песен. В какой-то степени проект, названный Tracyanne & Danny, подхватил стилистическую эстафетную палочку Сamera Obscura. Это лёгкие и одновременно тонкие, романтичные песни с уклоном в авторский рок-н-ролл, фолк и аналоговое ретро. Настоящий тандем, записавший честный и трепетный диск. Tracyanne & Danny - It Can`t Be Love Unless It Hurts

Tracyanne & Danny - Alabama

Видеоклип

Д вигаемся, и дальше у нас солнечный островок регги. Как может обойтись выпуск программы без этого? А уж если на этом острове царит прекрасный и безумный дед, легендарный растаманский пророк, человек просто какого-то космического масштаба, то тем более! Кстати, человек ли он? 83-летний столп ямайской культуры умудряется регулярно записывать новые альбомы. В 2019 году он выдал целых два лонгплея, что для него совсем не редкость. Сегодня мы знакомимся с пластинкой под названием «Rainford». Это ни что иное, как часть настоящего имени музыканта, урождённого Rainford Hugh Perry. На этом альбоме радикально настроенный старикан привычно плетёт забавные словесные конструкции, беснуется, иногда переходя на язык сразу нескольких животных, даёт пинка под зад всем привычным социальным устоям, этому противному заповедям Джа, построенному порочным человечеством Вавилону. Однако, не стоит забывать, что огромная заслуга в том, чтобы произведение выглядело круто, принадлежит уже тоже легендарному даб-продюсеру Эдриану Шервуду, на лейбле которого и выходят последние пластинки Ли Перри. Шервуд блестяще работает с сэмплами, виртуозно меняя стиль — от традиционного регги до дабстеповых конструкций, микса из космических звуков, бэк-вокала и много чего ещё. Таким образом отповеди Великого Безумца не воспринимаются как неконтролируемый поток сознания, а становятся как бы общей частью сложной картины, написанной невероятно талантливо и стопроцентно драйвово. Lee “Scratch” Perry - Run Evil Spirit

Lee “Scratch” Perry - Makumba Rock

Lee “Scratch” Perry - Kill Them Dreams Money Worshippers

Видеоклип

Tindersticks No Treasure But Hope (p) 2019

Н аконец-то, друзья, также весьма нами любимая группа Tindersticks записала альбом, к которому нет вообще никаких вопросов. Цельный, опять же романтичный и очень красивый. Возможно, выражу странное мнение, но, положа руку на сердце, мне всегда казалось, что записав первые три релиза, ноттингемцы несколько сбавили обороты. Да, пластинки, выпущенные после диска «Curtains», были на уровне, Стюарт Стейплз и компания пытались искать новые формы, но именно шедевров больше не было. И вот «No Treasure But Hope» — пронзительный альбом о любви в миноре, внутренней тоске и трогательной надежде. Эти ребята никогда и не славились весёлыми песенками, они сильны именно способностью с невероятной нежностью, но не плаксиво, грустить об утраченном. Самое удивительное, что настолько хрупкий и тонко выстроенный альбом был записан всего за неделю. И здесь особо нужно обратить внимание не только на харизму Стюарта Стейплза, но и на безупречное мастерство всех музыкантов Tindersticks. Tindersticks - Pinky in the Daylight

Tindersticks - Take Care in Your Dreams

Видеоклип

Element Of Crime Schafe, Monster und Mäuse (p) 2019

К огда-то открытая легендарным Джоном Кейлом группа на сцене уже больше 30 лет и всё это время исполняет удивительные, мало на что похожие «зонги». Не особо хочется их в очередной раз препарировать. Но вдруг кто-то слышит их впервые. Технически это неагрессивный рок, фолк, ретро с духовыми и напевными балладами, какой-то удивительный, почти детский взгляд на мир. Музыка улиц, отголоски городского романса, шуршащих пластинок, образы гармонистов, сидящих на мостовых маленькой Европы, и пивных со столетней историей, зарисовки о любви, простых ценностях и о том, как важно быть там, где тебе по-настоящему хорошо. В общем, не совсем то, что принято ассоциировать с немецкой музыкой. Именно благодаря их зонгам я лично для себя понял, какой этот язык красивый и лиричный, а вовсе не лающий и опасный, как предостерегает историческая память. Их вот ровно за это и любят. Абсолютно все концерты Element Of Crime на родине проходят при аншлагах. Лично был свидетелем. Они верны себе, олдскульны, не отдают свою музыку для рекламных роликов и охраняют эпоху, с которой уступят место условному диджиталу. Их новый (самый, кстати, продолжительный по времени альбом и наиболее разнообразный с точки зрения аранжировок) называется «Овца, монстр и мышь». Вот именно об этом они и поют — словно эта сказочная компания, путешествуют вместе, преодолевая трудности, чтобы в мире не нарушалась гармония и было место реальному волшебству. Element Of Crime - Schafe, Monster und Mäuse

Element Of Crime - Karin Karin

Element Of Crime - Bevor Ich Dich Traf

Видеоклип

Каталог

Поиск