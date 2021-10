New Order Education Entertainment Recreation (p) 2021

У весистый во всех смыслах релиз от манчестерской легенды, изданный на трёх виниловых пластинках и двойном CD. Материалом стала запись концерта группы, состоявшегося три года назад в знаменитом викторианском комплексе Лондона Alexandra Palace, построенном в конце XIX века. New Order выпустили не только альбом, но и фильм под единым названием «Education Entertainment Recreation». За почти два с половиной часа музыканты исполнили 21 трек, представив расширенный путеводитель по истории коллектива. Здесь собраны все знаковые треки, и, что особенно интересно, есть достаточное количество песен Joy Division, непосредственной предтечи New Order, как вы прекрасно знаете. В оригинале они, несомненно, звучат круче и лишены специфической сладковатой синтезаторной дымки сегодняшней инкарнации коллектива. Я отношусь к той категории меломанов, которым концертные альбомы не всегда заходят, но в случае с «Education Entertainment Recreation» могу сказать, что качество записи и уровень исполнения весьма высоки. Так что — must have. New Order - Love Vigilantes

New Order - Academic

New Order - Decades

Видеоклип

Róisín Murphy Róisín Machine (p) 2020

П осле заморозки совместного с Марком Брайдоном Moloko Róisín Murphy записала уже пять сольных лонгплеев, последний из которых называется «Róisín Machine». Плюсом талантливой и яркой певицы всегда была тяга к выходу за рамки стилей. «Оригинальность — часть утопической идеи о том, что даже в наше время можно создать что-то кардинально новое, сочетания звуков, которые никто ранее не слышал. Больше никто не верит, что это возможно», — говорит певица. В этом её поддерживает давний друг, единомышленник и соавтор Ричард Барратт, вместе с которым они и сделали «Róisín Machine». Альбом частично напитан хаусом, соками фанка и классического диско эпохи Донны Саммер. В синтезаторных полях Барратта витает и властвует голос Ройшн. Из-за постоянного стремления их игл выскочить за пределы определённой дорожки стилистические классификации размываются. Да и нужны ли они? Róisín Murphy - Something More

Róisín Murphy - Jealousy

Видеоклип

П ару лет назад на тот момент 83-летний легендарный ямайский музыкант, продюсер, гражданин Вселенной и вообще ни на кого не похожий персонаж записал пластинку с вроде бы простым и понятным названием «Rootz Reggae Dub». Так вот: всем, кто ищет настоящий корневой, мясистый, дымный и прекрасно записанный даб, — именно сюда. Тот случай, когда название полностью подтверждает содержание. Сразу захотелось приобрести данный релиз на виниле, но отпугнула его стоимость (дополнительное подтверждение ценности пластинки). На «Rootz Reggae Dub» ямайский ветеран предстаёт в образе позднего Леонарда Коэна. На фоне его растаманских заклинаний прекрасно смотрятся чудесные подпевки вокалисток трио Dames Brown and the Groovematist. Ещё одной фишкой альбома стало частое цитирование известных многим названий композиций Боба Марли – например, «Stir It Up» или «Sun Is Shining». Но это лишь элементы ироничного жонглирования Ли Перри. К оригиналам песни не имеют отношения, а вот к созданию тех самых оригиналов наш герой как раз причастен. Напомню, без его продюсерских стараний никакой всемирной славы великого Боба не случилось бы. Как уже неоднократно здесь отмечалось, несравненный бормотун чрезвычайно плодовит и с удовольствием принимает участие в различных проектах, появляясь на альбомах тех или иных музыкантов. Очевидно, что удовольствие это обоюдное, ведь кому не хочется поработать с легендой? Уже в этом году вышло порядка десяти синглов с участием Ли Перри и один альбом – а ведь только лишь июнь на дворе. Одну из самых удачных коллабораций ветеран замутил с группой Mosaic Foundation, записав сингл в честь Маркуса Гарви.



P.S. Когда я готовил этот выпуск программы, то, разумеется, не знал, что Великий Дед покинет этот мир 29 августа сего года… Уверен, что он отправился именно в тот космос, о котором всегда говорил, и где его точно давно ждали. Lee “Scratch” Perry - Sun Is Shining (Over You)

Lee “Scratch” Perry - Evil Man Loose in the World

Mosaic Foundation feat. Lee “Scratch” Perry - Garvey Say

Видеоклип

Н ыне семейное музыкальное предприятие Over the Rhine было создано больше 30 лет назад мультиинструменталистом Линфордом Детвейлером и певицей Карин Бергквист, позже ставшей его супругой. «Наша общая любовь к музыке переросла в партнёрство на всю жизнь», — признаётся Линфорд. За названием проекта, кстати, скрывается удивительная история, рекомендую изучить или почитать в архивах нашего сайта. Сегодня мы слушаем произведения из 15-го студийного альбома «Love & Revelation», наполненного грустными размышлениями о неизбежных потерях и непростой жизни в конфликтной стране. Over the Rhine неотделимы от общей корневой системы места проживания. Планируют вот восстановить амбар конца XIX века у себя на районе и устраивать там концерты. Их песни и они сами никуда не торопятся, но рассказывают о простом и одновременно очень важном. Over the Rhine - Making Pictures

Over the Rhine - Betting on the Muse

Видеоклип

