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    Wire

    10:20

    (p) 2020
    А

    льбомы культовой британской арт-панк группы Wire 2017 и 2020 годов, фигурировавшие в плейлистах «ТСЛ», — образцовые примеры независимой гитарной музыки, если такое определение сегодня имеет право на существование. После выхода предыдущего диска «Mind Hive» легендарный квартет привычных пауз брать не стал, а сразу выпустил диск «10:20». Он вышел ровно год назад и представляет собой подборку из редких (в том числе, использованных в саундтреках) и перезаписанных заново композиций разных периодов долгого и славного существования коллектива. Звучит удивительно актуально и вполне воспринимается как совершенно новый материал. Нечто похожее один из лидеров Wire Колин Ньюман вытворил вместе с Minimal Compact пару лет назад.

    Clio

    L`Amour Helas

    (p) 2021
    В

    апреле нынешнего года французская поэтесса и певица Clio выпустила свою вторую пластинку под названием «Любовь, увы» (если я правильно разобрался в тонкостях языка). Это компактный томик, состоящий из коротких, мимолётных историй, между тем вовсе не легкомысленных. Не могу сказать, что песни Clio сверкают какими-то яркими мелодическими решениями или западают прилипчивыми хуками — они, скорее, создают определённое настроение. Оказавшись на одной волне с ними, хочется непременно дослушать каждую до конца. Ну и главный сюрприз — дуэт с Игги Попом, давно питающим слабость к французской культуре. По слухам, Clio придумала, что ей нужен в одном из номеров убедительный английский соучастник. Они с продюсером вспомнили про «последнего из могикан», а тот сразу и обрадовался. Конечно: сама Clio звонит! Как-то просто у них всё.

    Brain Damage, Big Youth

    Beyond the Blue

    (p) 2021
    C

    овместная работа одного из основателей опять же французской даб-сцены, известного как Brain Damage и легенды ямайского диджеинга и тоастинга Мэнли Аугустуса Бьюкэнана, более известного как Big Youth. В непростой 2020 год, когда большинство границ было закрыто, лидер влиятельнейшего в родной Франции проекта Мартин Натан в компании своего давнего друга Сэмюэля Клейтона младшего (также не последнего человека в мире регги), рискнули отправиться в Кингстон для записи совместных сессий с такой фигурой, как Big Youth. В итоге Мартин вернулся во Францию, а вот Сэмюель, к сожалению, стал очередной жертвой короновируса. Но экспедиция была организована не зря, и результатом её стала пластинка «Beyond The Blue», теперь воспринимающаяся и как дань памяти одному из её авторов. Big Youth, чьи ярчайшие годы на сцене, казалось бы, остались в прошлом, продемонстрировал впечатляющую форму, записывая первый за долгие годы новый материал. В свои 72 он прекрасно вписался в музыкальные конструкции Brain Damage, сочетающие в себе джаз, регги, даб, ска и рокстеди.

    Rival Consoles

    Articulation

    (p) 2020
    Б

    ританский музыкант, родившийся в Лестере, но проживающий ныне в Лондоне. Его настоящее имя Ryan Lee West, но в музыкальном мире он известен по названию своего проекта Rival Consoles, успевшего стать довольно заметным явлением на современной электронной сцене. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Райан Ли умудряется создавать произведения, подобные экземплярам в сериале «Мир Дикого Запада». Они не остаются лишь техническими конструктами, а словно обретают душу и способность чувствовать.

    Его пока последний альбом называется «Articulation». Любопытно, что при написании музыки, Райан пытался её рисовать. «С помощью карандаша и бумаги вы можете составлять и переосмысливать идеи без вмешательства технологий», — замечает он. Создавая музыку, в основном, с помощью компьютера, он крайне трепетно относится к живым звукам и аналоговой атмосфере, вдохновляясь шумом дождя и вплетая пение птиц в IDM-glitch-ambient структуры. Помимо Rival Consoles, Райан уделяет много времени игре на фортепьяно и востребован, как кинокомпозитор. Неудивительно, что на «Articulation» заметно влияние минимализма и неоклассики.

    Federale

    No Justice

    (p) 2019
    З

    авершат сегодняшний выпуск просто чумовые ребята из ансамбля Federale. Замечу, что эту группу я нашёл не сам и не благодаря помощи кого-то из вас, дорогие друзья-меломаны, как это иногда бывает. Её открыла для меня моя мама.

    Семеро музыкантов из Портленда (штат Орегон), вдохновляются европейской киномузыкой 1960—70-х годов прошлого века, особенно эстетикой спагетти-вестернов и произведениями Эннио Морриконе. Даже название группы позаимствовано у фильма «Il Federale» («Фашистский вожак»), ставшего первым опытом работы Морриконе в статусе автора звуковой дорожки. Видимо, не случайно сегодня уже вспомнился сериал «Westworld». Federale филигранно переносят нас на улицы затерянного среди прерий городка с салунами, перестрелками, мистером Фёрстом и знакомым прищуром глаз главных героев с сигарой в углу рта и пальцем на курке. Романтика здесь мимолётна, а вот опасность всегда рядом, и жизнь едва ли стоит дороже глотка виски.

    Руководит Federale бывший басист Brian Jonestown Massacre Коллин Хенья, чей баритон в сочетании с оперным вокалом одной из соратниц Марии Карлин — основа гипнотизирующего снадобья из психоделик-фолка, американы и вдохновенных отсылок к музыке знаменитого композитора. Пока последнее высказывание Federale «No Justice» относится к ноябрю 2019 года. На нём, кстати, имеется момент заигрывания с культовым произведением ещё одного известного персонажа Анджело Бадаламенти, но предпочтение в плейлисте отдано другому треку.

    Плейлист №710

    710-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 03.08.2021 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Wire - Boiling Boy (10:20 Version)
    2. Wire - The Art of Persistence
    3. Clio - Vertige
    4. Clio - L’appartement (En duo avec Iggy Pop)
    5. Brain Damage, Big Youth - 2020 I Pray Thee
    6. Brain Damage, Big Youth - Those Days
    7. Rival Consoles - Forwardism
    8. Rival Consoles - Articulation
    9. Federale - No Justice
    10. Federale - Trouble
    11. Federale - She’s Headed for the Highway, I’m Bound for the Train

    Максим Горданов, 03.08.2021 г.

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