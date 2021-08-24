Christian Löffler Parallels: Shellac Reworks (p) 2021

К ультовый и старейший в мире лейбл, выпускающий классическую музыку, Deutsche Grammophon продолжает демонстрировать открытость и интерес к иным стилям. О вышедшей у данной фирмы грамзаписи пластинке всем известного Moby здесь шла речь не так давно, а сегодня у нас в гостях немецкий музыкант Christian Löffler. Обычно, беря за основу эмбиент и минимал-техно, Кристиан экспериментирует с этническими мотивами и звуками живой природы. Однако его последний опыт заключается в переосмыслении произведений Баха, Сметаны, Бетховена, Бизе и других великих композиторов, записанных и выпущенных Deutsche Grammophon в 1920-е годы на шеллаковых пластинках (их, как и сам граммофон, изобрёл основатель импринта Эмиль Берлинер).



Альбом получил название «Parallels: Shellac Reworks». Мягкость синтезаторной вселенной Лёффлера как будто открывает дверь в трюмы «Титаника» и вдыхает новую жизнь в музейные экспонаты, бережно воскрешая звуки музыки, звучавшей из множества граммофонных трубок целых (или каких-то) сто лет назад. Вот что говорит сам автор концепта: «Моей целью было вложить свою душу в оригинальные произведения. Я также хотел сохранить почти нетронутыми некоторые их части, чтобы дать слушателю лучшее понимание исходного материала в контексте его нового дома». Christian Löffler - Nadir

Christian Löffler - Moldau

Christian Löffler - Dir Jehova

Видеоклип

Ш ведская группа из города Мальмё True Moon, ориентирующаяся на первосортные образцы пост-панка. Вдохновитель, заводила, голос и идеолог коллектива – певица Karolina Engdahl, играющая также и на бас-гитаре. Последнее обстоятельство, как вы знаете, почти всегда в данной стилистике стопроцентный знак качества. Вторая пластинка True Moon, озаглавленная латинской цифрой II — последний в лунных обзорах релиз, датированным 2019 годом, но какой!



Альбом содержит восемь отменных, драйвовых треков, среди которых проходных вообще нет. Этот диск из тех, которые немедленно хочется приобрести на физическом носителе, пополнив коллекцию и отдав дань уважения музыкантам. Специфический вокал Каролины вкупе с мастерством коллег напоминают о Bauhaus, ранних Siouxsie and the Banshees и дебютном альбоме Cocteau Twins. К этому коктейлю добавлена по скандинавской традиции даже не щепотка, а добрая горсть мистического северного колорита, зовущего на выступление True Moon не только нас с вами, но и тех, кого посылают в мир места, подобные вулкану Катла. True Moon - A Storm

True Moon - Poison

Видеоклип

А льбом «Terra Nomads» проекта Winston Dub Project вышел на французском лейбле Senor Project, специализирующимся на таких стилях, как psytrance, psydub и electro dub. Важной миссией импринт считает помощь молодым артистам, активное продвижение и популяризацию их музыкальных опытов. Никогда не был особым поклонником транса, а вот электро-психоделический даб, почему бы и нет? Тем более, под таким ракурсом ямайский вайб на «ТСЛ», насколько помню, доселе не рассматривался. Диск «Земля Кочевников», замысливался создателями как антиутопическая фантазия, когда после глобальной катастрофы неизвестного происхождения группа спасшихся людей пытается построить новую жизнь. Winston Dub Project предлагают нам с вами, как слушателям, мысленно представить себя на месте героев своей истории. Winston Dub Project - Red Sky

Winston Dub Project - Flashback

Б ританская группа Pure Reason Revolution образовалась в Вестминстерском университете Лондона почти двадцать лет назад. По одной из версий, название им подарил, сам того не ведая, Иммануил Кант. У истоков стояли друзья детства Хлоя Альпер и Джон Кортни, воспитанные на гранже, – что сполна отразилось на последующем творческом концепте их коллектива. В первые годы своего существования Pure Reason Revolution выпустили три пластинки, а потом, после одного из живых выступлений решили проект заморозить.



Разморозка произошла в прошлом году, когда появился очень круто записанный, исполненный и изданный диск «Eupnea». Вышел он на культовом для поклонников тяжёлой музыки лейбле Century Media. Как это часто бывает, пауза пошла бэнду на пользу. Первые два трека своим напором и красотой просто сминают возможные сомнения скептического слушателя, словно вчерашнюю газету, и отправляют её по назначению. Психоделический «прогрессив» англичан не стесняется электронных заимствований, гранжевого саморазрушения и лирических гармоний. Действительно классный альбом, позволяющий поставить авторов на один пьедестал с Porcupine Tree. Pure Reason Revolution - New Obsession

Pure Reason Revolution - Silent Genesis

Видеоклип

Ela Minus Acts of Rebellion (p) 2020

E la Minus — псевдоним артистки из столицы Колумбии, при рождении получившей имя Gabriela Jimeno. В ранней юности нежноголосая Эла-Габриэла молотила за ударной установкой хардкор-банды RatOn Perez. Позже она решила поступить в американский музыкальный колледж, переехала из Боготы в Нью-Йорк и увлеклась электроникой. Этими новыми увлечениями и напитана её дебютная работа «Акты неповиновения». Заметим, что вышла она на очень авторитетном независимом лейбле Domino Records.



По утверждению Элы, изначально она планировала говорить о внутренних проблемах и переживаниях, однако, в контексте происходящего сейчас в мире, пластинка местами выглядит чуть ли не как социально-политический манифест. «Даже люди, которые никогда не думали о политике и о том, как она влияет на их повседневную жизнь, были поставлены после потери своих близких в ситуацию, позволившую им понять, какие идиоты, совершенно не заботящиеся о жизни простых граждан, сидят в правительстве!», — сокрушается девушка. Поющая как на английском, так и на испанском Эла гордится тем, что не использует компьютер, а создаёт музыку только на аналоговых инструментах, что лишь добавляет высказываниям теплоты и женственности. Несомненным плюсом мисс Минус стала и тяга к чтению. Ela Minus - el cielo no es de nadie

Ela Minus - megapunk

Видеоклип

Каталог

Поиск