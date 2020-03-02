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дин из лучших концертов, на которых мне посчастливилось побывать в жизни, как раз-таки дали The Notwist – и с тех пор моя любовь к виртуозным мастерам стиля «индитроника» только возросла. Несмотря на то, что участники коллектива под руководством Маркуса Ахера не изменяют привычному методу искусного скрещивания инди-рока, шугейза, психоделики, джаза, электронных находок и звуков самого разного происхождения, каждое их высказывание отнюдь не копия предыдущего. Соцветие штрихов и красок музыки The Notwist, переливающейся вкраплениями гитар, саксофона и фортепиано, меньше всего подталкивает к какой-то определённой классификации – тем более, сами её создатели противятся жанровым определениям. «Vertigo Days» круто и интересно переслушивать, потому что он способен раскрываться не единожды и всегда немного по-разному. Семилетняя пауза между альбомами была заполнена работой участников коллектива в других проектах, путешествиями по миру, в результате чего каждый привнёс в новый альбом что-то своё. В записи этой увлекательной пластинки The Notwist помогли авант-джаз кларнетист Angel Bat David, японская певица Saya и звезда инди-фолка Juana Molina.
уперЛобстера» придумал и организовал мультиинструменталист Christophe Vaillant, которому повезло найти чудесную вокалистку по имени Джули Биг. Несколько лет назад они записали мини-альбом, после чего группу заметил известный инди-поп лейбл Elephant, где позже вышел лонгплей «Meadow Lane Park». Le SuperHomard под влиянием увлечений своего вожака вдохновляются эстетикой easy listening 1950-х, поп-музыкой 1960-х и краутроком, что позволило многим объявить их наследниками прекрасных Stereolab. Судя по материалу альбома, сравнение явно не натянутое. Отдавая дань ретро-попу в широком смысле, Кристоф активно использует винтажные синтезаторы. Их согревающее звучание в сочетании с вокалом Джули делает настроение пластинки мягким, уютным и чуть ранимым.
ак минимум, хит «Sunshine Reggae», когда-то звучавший на большинстве дискотек и в ночных клубах, многие из вас точно не раз слышали. Его авторы – участники датского дуэта Laid Back. Безусловно, у Тима Шталя и Джона Гульдберга сохраняется свой специфический северный взгляд на регги, но тем он и интереснее. Музыка Laid Back, главным образом, опирается на синти-поп, диско и новую волну. Два года назад, после довольно продолжительного периода молчания датчане выдали пластинку «Healing Feeling», записанную в собственной копенгагенской студии и построенную на всех перечисленных выше опорах. Опыт явно сыграл музыкантам только на руку. Дело не только в «коэновских» интонациях вокала Тима Шталя, но и в интуиции. Выдержанное чувство стиля и своевременность подобной записи позволили Laid Back эффектно напомнить о себе.
то-что, а турецкий синти-поп пополам с пост-панком точно никогда не звучал на «ТСЛ». Представители других стилей из страны — наследницы Византийской империи в плейлистах появлялись, а вот то, что мы особенно любим и ценим, — никогда. Jakuzi неожиданно и эффектно разрушают стереотипы, связанные с нашим привычным пониманием словосочетания «турецкая музыка». Всё началось в 2016 году, когда кассета никому не известной группы попала в руки энтузиастам с берлинского лейбла City Slang Records. Годом позже на основе той записи был издан альбом, ставший сенсацией и выведший Jakuzi из глубокого турецкого андеграунда (заодно показав, что этот самый андеграунд существует) к аншлаговым концертам и вниманию европейской инди-прессы. У себя на родине они по-прежнему имеют полуподпольный статус, что вполне объяснимо. Готическая пост-панк и lo-fi меланхолия – не самый привычный контент для тамошнего обывателя, радиостанций и телевизионных шоу. Зато нам — в самый раз. Новая работа музыкантов называется «Hata Payi», что переводится как «Часть Ошибки». Вот, что о ней говорит вокалист Jakuzi Кутай Сойоччак: «Наша меланхолия обусловлена местом нашего проживания, что отражено в текстах. Здесь экономика и политика заставляют чувствовать себя безнадёжным, потерянным и одиноким. Но мы не теряем надежды».
авершим мы сегодняшний выпуск очень красивой фортепианной музыкой в исполнении американского композитора Чеда Лоусона. Получив джазовое образование, он создал джаз-трио, а позже аккомпанировал Хулио Иглесиасу. В последнее же время Чед погрузился в исследование возможностей и многообразие тембров рояля. Он вдохновенно опирается в своём творчестве на влияние композиторов классической школы (в частности, Шопена) и мелодизм таких мастеров фортепианного искусства, как Кит Джаррет. Новая работа Лоусона называется «You Finally Knew».
702-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 02.03.2020 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 02.03.2020 г.
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