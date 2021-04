О

дин из лучших концертов, на которых мне посчастливилось побывать в жизни, как раз-таки дали The Notwist – и с тех пор моя любовь к виртуозным мастерам стиля «индитроника» только возросла. Несмотря на то, что участники коллектива под руководством Маркуса Ахера не изменяют привычному методу искусного скрещивания инди-рока, шугейза, психоделики, джаза, электронных находок и звуков самого разного происхождения, каждое их высказывание отнюдь не копия предыдущего. Соцветие штрихов и красок музыки The Notwist, переливающейся вкраплениями гитар, саксофона и фортепиано, меньше всего подталкивает к какой-то определённой классификации – тем более, сами её создатели противятся жанровым определениям. «Vertigo Days» круто и интересно переслушивать, потому что он способен раскрываться не единожды и всегда немного по-разному. Семилетняя пауза между альбомами была заполнена работой участников коллектива в других проектах, путешествиями по миру, в результате чего каждый привнёс в новый альбом что-то своё. В записи этой увлекательной пластинки The Notwist помогли авант-джаз кларнетист Angel Bat David, японская певица Saya и звезда инди-фолка Juana Molina.