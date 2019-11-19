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аписывая свою первую пластинку в 2006 году, Зак Кондон сам сыграл сам почти на всех инструментах, включая укулеле, мандолину, аккордеон и т.д. Помогали ему лишь двое друзей. Теперь же его Beirut —это целый мини-оркестр из шести исполнителей. Название их пятого лонгплея «Gallipoli» не отсылает нас к печально знаменитой «галлиполийской» или «дарданелльской» операции времён Первой Мировой или к не менее печально знаменитому, но мужественному «галлиполийскому сидению» русских войск в эмиграции. В данном случае имеется в виду одноимённый город в Италии, в провинции Апулия. Там красиво. Зака Кондона больше привлекает европейская культура, несмотря на то, что сам он из Санта Фе, что в Нью-Мексико. Балканский и европейский фолк сильно повлияли на его музыку и продолжают влиять. Сегодня спектр расширился, и Beirut исполняют инди-фолк с элементами барокко-попа и этно-фолка в самом широком интернациональном смысле. «Gallipoli» записывался в Италии, Германии и США — а клип на один из треков альбома снимался в Казахстане. Музыка Beirut крайне теплолюбива и светла. Всё по-прежнему соткано из переливов струнных, мягкого перестука электронных барабанов, акустики и звуков аналоговых синтезаторов. Именно орган Farfisa теперь любимый инструмент Зака Кондона. Кстати, это фирма именно итальянская.
ичард Томпсон, один из основателей известной группы Fairport Convention, уже очень долгое время работает сольно. За эти годы он успел записать несколько дисков высочайшего уровня: как с точки зрения поэзии, так и игры на гитаре. Официально Томпсон занимает 19 строчку в списке ста наиболее крутых гитаристов планеты. Его композиции почитали за честь исполнять Роберт Плант, Бонни Райт, Элвис Костелло и другие супер-величины современной музыки. «13 рек» — это тринадцать песен, созданных Ричардом совместно с проверенной компанией коллабораторов: барабанщиком Майклом Джеромом и басистом Тарасом Проданюком. Этот тот случай, когда с самых первых аккордов ты понимаешь, что они записаны невероятно матёрой компанией, мастерами топ-уровня. Им не требуется кричать о себе во весь голос, достаточно взять в руки инструменты — и ты в их власти. Помню, я включил один из треков в компании довольно далёких от музыки людей, и все как один, как по команде замерли и кивнули одобрительно, словно им предложили глоток дорогого выдержанного напитка. Так и есть — блюз-фолк-рок Ричарда Томпсона штучная вещь. Ею нужно наслаждаться неторопливо, смакуя каждую ноту. Такое пропускать непростительно.
а реггийный кластер у нас сегодня отвечает, согласно обложке диска, человек по имени Мика Селандер. Но финский парень Мика всего лишь верхушка айсберга. Альбом, треки с которого мы сегодня слушаем, представлен именно как сольник Мики — а трудилось над ним, в общей сложности, семь человек из разных стран. Бас-гитарист из Аргентины, барабанщик из Швеции, перкуссионист из Марокко, обладатели «растаманских» голосов — из Испании и Мозамбика. Вместе они записали очень качественную пластинку «Human Rights», исполненную и названую согласно канонам стиля.
apanese Breakfast — сольный проект девушки по имени Michelle Zauner. Она говорит, что название отражает соседство азиатской экзотики и американской культуры. Сама Мишель наполовину кореянка — так почему же завтрак именно японский? А потому что в юности Заунер находилась под сильным влиянием искусства Страны Восходящего Солнца. Сегодня мы знакомимся со второй пластинкой её проекта, куда более разнообразной и зрелой по сравнению с дебютом. Называется она «Soft Sound From Another Planet». Добрую половину песен с этого диска можно было бы смело вам представить, поэтому советую непременно найти весь альбом. Ласковые синтезаторы, что-то от хип-хопа, задумчивый гитарный романтизм, всё тут есть. Местами очень похоже на группу Camera Obscura.
завершение плейлиста № 682 обратимся к третьей работе очень талантливых и разносторонних лондонских музыкантов, называющих себя эсквайр J.Willgooze и Wrigglesworth. По неуточнённым данным, к ним для работы над третьей пластинкой присоединился третий участник. Вместе они авторы отменного музыкального проекта Public Serviсe Broadcasting. Назвавшись в честь службы некоммерческого телевизионного вещания, музыканты изящно экспериментирует со стилями, космической (и не только) тематикой, сэмплами из архивных документалок, обрывков разговоров, музыкальных произведений и т. д. Все их три работы увлекательны и нескучны. Пока последняя называется «Every Valley». Тема вкратце — исторически бедственное положение рабочих по всему миру. Вот так, и никакого противостояния СССР и США в космосе. Для иллюстрации авторы отправляют нас в путешествие по шахтным стволам Южного Уэльса. Печальная история тех мест служит, по мнению Public Serviсe Broadcasting, отражением общемировой ситуации. В очередной раз сегодня можно вспомнить очень крутую группу Camera Obscura, так как в работе над этой пластинкой лондонцам помогла экс-вокалистка коллектива Tracyanne Campbell.
682-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 19.11.2019 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 19.11.2019 г.
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