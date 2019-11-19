Beirut Gallipoli (p) 2019

З аписывая свою первую пластинку в 2006 году, Зак Кондон сам сыграл сам почти на всех инструментах, включая укулеле, мандолину, аккордеон и т.д. Помогали ему лишь двое друзей. Теперь же его Beirut —это целый мини-оркестр из шести исполнителей. Название их пятого лонгплея «Gallipoli» не отсылает нас к печально знаменитой «галлиполийской» или «дарданелльской» операции времён Первой Мировой или к не менее печально знаменитому, но мужественному «галлиполийскому сидению» русских войск в эмиграции. В данном случае имеется в виду одноимённый город в Италии, в провинции Апулия. Там красиво. Зака Кондона больше привлекает европейская культура, несмотря на то, что сам он из Санта Фе, что в Нью-Мексико. Балканский и европейский фолк сильно повлияли на его музыку и продолжают влиять. Сегодня спектр расширился, и Beirut исполняют инди-фолк с элементами барокко-попа и этно-фолка в самом широком интернациональном смысле. «Gallipoli» записывался в Италии, Германии и США — а клип на один из треков альбома снимался в Казахстане. Музыка Beirut крайне теплолюбива и светла. Всё по-прежнему соткано из переливов струнных, мягкого перестука электронных барабанов, акустики и звуков аналоговых синтезаторов. Именно орган Farfisa теперь любимый инструмент Зака Кондона. Кстати, это фирма именно итальянская. Beirut - Gallipoli

Beirut - Varieties of Exile

Видеоклип

Richard Thompson 13 Rivers (p) 2018

Р ичард Томпсон, один из основателей известной группы Fairport Convention, уже очень долгое время работает сольно. За эти годы он успел записать несколько дисков высочайшего уровня: как с точки зрения поэзии, так и игры на гитаре. Официально Томпсон занимает 19 строчку в списке ста наиболее крутых гитаристов планеты. Его композиции почитали за честь исполнять Роберт Плант, Бонни Райт, Элвис Костелло и другие супер-величины современной музыки. «13 рек» — это тринадцать песен, созданных Ричардом совместно с проверенной компанией коллабораторов: барабанщиком Майклом Джеромом и басистом Тарасом Проданюком. Этот тот случай, когда с самых первых аккордов ты понимаешь, что они записаны невероятно матёрой компанией, мастерами топ-уровня. Им не требуется кричать о себе во весь голос, достаточно взять в руки инструменты — и ты в их власти. Помню, я включил один из треков в компании довольно далёких от музыки людей, и все как один, как по команде замерли и кивнули одобрительно, словно им предложили глоток дорогого выдержанного напитка. Так и есть — блюз-фолк-рок Ричарда Томпсона штучная вещь. Ею нужно наслаждаться неторопливо, смакуя каждую ноту. Такое пропускать непростительно. Richard Thompson - Bones of Gilead

Richard Thompson - The Storm Won’t Come

Видеоклип

Mika Selander Human Rights (p) 2019

З а реггийный кластер у нас сегодня отвечает, согласно обложке диска, человек по имени Мика Селандер. Но финский парень Мика всего лишь верхушка айсберга. Альбом, треки с которого мы сегодня слушаем, представлен именно как сольник Мики — а трудилось над ним, в общей сложности, семь человек из разных стран. Бас-гитарист из Аргентины, барабанщик из Швеции, перкуссионист из Марокко, обладатели «растаманских» голосов — из Испании и Мозамбика. Вместе они записали очень качественную пластинку «Human Rights», исполненную и названую согласно канонам стиля. Mika Selander - Human Rights

Mika Selander - Jah Sun Is Rising

Видеоклип

Japanese Breakfast Soft Sound From Another Planet (p) 2017

J apanese Breakfast — сольный проект девушки по имени Michelle Zauner. Она говорит, что название отражает соседство азиатской экзотики и американской культуры. Сама Мишель наполовину кореянка — так почему же завтрак именно японский? А потому что в юности Заунер находилась под сильным влиянием искусства Страны Восходящего Солнца. Сегодня мы знакомимся со второй пластинкой её проекта, куда более разнообразной и зрелой по сравнению с дебютом. Называется она «Soft Sound From Another Planet». Добрую половину песен с этого диска можно было бы смело вам представить, поэтому советую непременно найти весь альбом. Ласковые синтезаторы, что-то от хип-хопа, задумчивый гитарный романтизм, всё тут есть. Местами очень похоже на группу Camera Obscura. Japanese Breakfast - Machinist

Japanese Breakfast - Boyish

Видеоклип

В завершение плейлиста № 682 обратимся к третьей работе очень талантливых и разносторонних лондонских музыкантов, называющих себя эсквайр J.Willgooze и Wrigglesworth. По неуточнённым данным, к ним для работы над третьей пластинкой присоединился третий участник. Вместе они авторы отменного музыкального проекта Public Serviсe Broadcasting. Назвавшись в честь службы некоммерческого телевизионного вещания, музыканты изящно экспериментирует со стилями, космической (и не только) тематикой, сэмплами из архивных документалок, обрывков разговоров, музыкальных произведений и т. д. Все их три работы увлекательны и нескучны. Пока последняя называется «Every Valley». Тема вкратце — исторически бедственное положение рабочих по всему миру. Вот так, и никакого противостояния СССР и США в космосе. Для иллюстрации авторы отправляют нас в путешествие по шахтным стволам Южного Уэльса. Печальная история тех мест служит, по мнению Public Serviсe Broadcasting, отражением общемировой ситуации. В очередной раз сегодня можно вспомнить очень крутую группу Camera Obscura, так как в работе над этой пластинкой лондонцам помогла экс-вокалистка коллектива Tracyanne Campbell. Public Service Broadcasting - Turn No More

Public Service Broadcasting - The Pit

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