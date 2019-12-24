Н есколько лет назад два французских диджея и музыканта Guido Minisky и Hervé Carvaloho придумали очень классный проект с не менее классным названием Acid Arab, на данный момент разросшийся до квартета. На альбоме 2016 года «Musique de France» имеется как минимум один, уж простите, гениальный трек. Рецепт Acid Arab не нов: он в стильном фьюжне средиземноморских музыкальных влияний и инструментов с европейской аналоговой электроникой, эйсид-хаусом и техно. Арабский вокал, египетская, ливанская, турецкая вязь в электронных орнаментах, всё это повторяется на новой пластинке Acid Arab «Jdid». Безусловно, не они первые. Подобных проектов, использующих столкновение западной и восточной культур в благих целях, много — от ставших каноническими поисков Transglobal Underground до творческого экстремизма Muslimgauze. Некоторые из них откровенно попсовые, другие действительно интересные. Вот Acid Arab как раз из последних. Acid Arab - Staifia

Acid Arab - Ejma

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Monophona Girls on Bikes, Boys Who Sing (p) 2017

И дея проекта Monophona возникла в 2010 году, когда встретились двое людей, увлекающихся разной музыкой. Одного звали Chook и он был фанатом диджеинга и драм-н-бейса, вторую — Claudine, души не чаявшую в песнях Тома Уэйтса, Вэна Моррисона и Джонни Митчелл. По словам парочки, результатом этого сотрудничества и является Monophona, смесь двух крайностей: электронного и интимного, мелодичного и инновационного. Вскоре к ним присоединился и перкуссионист, добавив своих взглядов на творчество, и стиль трио более-менее вызрел. Monophona исполняют «индитронику» в лучших традициях The Notwist и Lali Puna. Дебютный релиз вышел в 2012 году, группа приняла участие в нескольких статусных фестивалях и пока последний диск, песни с которого мы сегодня слушаем, вышел в 2017-м. Monophona - Courage

Monophona - Here After

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З наете, друзья, на что мы с вами давненько не обращали внимания? На что-нибудь из откровенно мрачного синти-попа, а лучше даже дарквейва или колдвейва. Давайте исправимся и познакомимся с произведениями музыканта, придумавшего проект H ø R D. Его мини-альбом «Futures» — высказывание достаточно мощное в данной стилистической колее. Это ещё один представитель французской электронной сцены в сегодняшнем плейлисте. H ø R D делает такой кинематографичный колдвейв, инспирированный фантастическими образами и вполне подходящий в качестве саундтрека к ещё не созданным лентам. Он довольно неплохо известен на европейской синти-сцене и приезжал в Россию с концертами. H ø R D - F & L

H ø R D - Futures

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The Bittermen Saturdave Single (p) 2019

П осле весьма добротного сумеречного отрезка на «ТСЛ» предлагаю обратиться к регги и послушать один трек в исполнении австралийского трио The Bittermen. Почему именно один? Да потому что ребята не балуют поклонников полноценными альбомами и три года подряд выпускают синглы. Сами они говорят, что исполняют психоделик-регги-даб с сильным влиянием инди-рока. Давайте познакомимся с одним из их новейших треков. Вышел он в этом году и называется «Saturdave». The Bittermen - Saturdave

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Н адеюсь, многие из вас помнят такого отличного парня как Хьюго Рейс. Австралийский музыкант, единомышленник и экс-коллега Ника Кейва, адепт хмурой гитарной музыки очень высокого качества. Не так давно я рассказывал о его отменной пластинке «24 часа в никуда». Уже после этого Хьюго записал альбом в сотрудничестве со бельгийской скрипачкой и актрисой Catherine Graindorge. Настроение пластинки «Long Distance Operators» предсказуемое. Экзистенциальные и не очень весёлые мысли о месте человека в универсуме, весной потерянности, льде и камнях с небес. На этом диске есть настоящая жемчужина — произведение под названием «Immortality», «Бессмертие». Слушаем и восхищаемся. Catherine Graindorge & Hugo Race - Immortality

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