П ятая студийная работа отличной канадской группы Black Mountain. Руководит ею человек по имени Стивен МакБин. Четыре года назад у коллектива вышел грандиозный двойной лонгплей «Constellations», соединяющий сразу несколько рок-течений (он есть в архивах «ТСЛ», рекомендую ознакомиться, если вы этого ещё не сделали). Новая глава истории Black Mountain называется «Destroyer», и основной трюк здесь примерно тот же. Классические лекала хард и психоделик-рока использованы не для того, чтобы просто скопировать звучание, например, Black Sabbath и насытить его кислотными красками. Канадцы берутся утверждать, что история рока существует вне времени и традиционных измерений. Рок-фундаментализм произведений Black Mountain отрицает настоящее, а сразу переносит тебя в будущее на лихо модифицированном топливе прошлого. Black Mountain - Future Shade

Black Mountain - FD 72

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Mitski Be The Cowboy (p) 2018

А льбом «Be The Cowboy», девушки по имени Мицки Мияваки был признан многими критиками и профильными изданиями одной из лучших пластинок 2018 года. Нельзя сказать, что Mitski открыла какой-то особый секрет. Её песни сделаны на стыке поп-музыки и инди-рока, с вкрадчивым органом и аскетичным фортепиано. Штука в том, что они упакованы в компактные, отрывистые истории продолжительностью не более трёх минут, что превращает их в странный симбиоз законченных произведений и недосказанных набросков одновременно. Такой условный музыкальный твиттер с ограниченным количеством пространства для слов и эмоций. Безусловно, ты понимаешь, что этот трюк специально продуман и каждый условный клочок безупречно отшлифован. Но цепляет! Mitski - Why Didn`t You Stop Me

Mitski - Nobody

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Ria Hall Manawa Wera (p) 2020

У влечённая регги девушка по имени Ria Hall родом из Новой Зеландии. Она представляет маорийскую диаспору, то есть тамошнее коренное население с очень любопытным фольклором. Одной из самых страшных книжек моего детства был сборник «Сказки и легенды маори». Не поленитесь поискать. В юности Риа освоила национальную технику пения и танца kapa haka, а позже создала группу Hope Road. Однако, в последние десять лет выступала не слишком активно, и альбом «Manawa Wera», с которым мы сегодня знакомимся, — абсолютно свежее высказывание. Кстати, это первый альбом 2020 года в плейлистах «ТСЛ». Ria Hall - Flow

Ria Hall - Chant

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The Vaccines Combat Sports (p) 2018

П од номером четыре в этом выпуске будет коллектив, который исполняет музыку, давненько не звучавшую в нашей программе. Имеется в виду условный «рок-ривайвл» (знаю, что некоторые не любят такое определение). The Coral, The Strokes, конечно же, первыми приходят на ум — и некоторые другие коллективы тоже. Но сегодня мы будем слушать команду «Вакцины». Это британский колллектив, выпустивший первый альбом почти десять лет назад. Квартет сформировался в Лондоне, записал в общей сложности четыре пластинки, последняя из которых называется «Combat Sports». Не могу сказать, что это шедевр именно «рок-ривайвла»: многие треки явно более мейнстримовые и напоминают о таком кондовом стиле, как AOR. Но, несмотря даже на такую специфику, кое-что из 11 треков для нашего плейлиста оказалось вполне приемлемо. The Vaccines - Put It On a T-Shirt

The Vaccines - Maybe (Luck of the Draw)

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З акончим этот выпуск на более приятной меломанской ноте. Шесть лет назад мы очень радовались воссоединению культовой и важной для пост-панка группы Crime & The City Solution. В 2013 году они записали пластинку «American Twilight», но продолжения, к сожалению, так и не случилось. Зато (или вместо) альбома группы в минувшем году вокалист бэнда Саймон Бонни выдал свой третий сольник — причем, лучший из всех! Предыдущий его диск, кстати, вышел аж в 1995-м. Новая пластинка получила название «Past, Present, Future». На ней Саймон предстает условно в образе Мика Харви без The Bad Seeds или Хьюго Рейса. Мудрого крунера, размышляющего о жизни в ореоле светлой грусти и эстетике американы. Узнаваемая и проверенная австралийская школа. Причём «та самая», существующая как бы вне времени. Рискну высказать мнение, что признанный лидер этой школы Ник Кейв давно не выпускал таких сильных пластинок, если рассматривать эти песни с точки зрения верности определённой традиции. Закажу себе на виниле и вам советую. Simon Bonney - Ravenswood

Simon Bonney - Forever

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