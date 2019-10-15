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сли этот человек не «последний из могикан», то уж точно один из немногих, кому за заслуги перед рок-н-роллом (в широком смысле!) позволено почти всё. Уж творческая свобода-то точно. Игги Поп выпустил свою 18-ю студийную работу и символически назвал её «Free». Соавтором и продюсером пластинки выступил джазовый трубач и композитор Лерон Томас. Благодаря ему мэтр не столько идёт по знакомой рок-дороге, сколько углубляется в размышления в обрамлении парящей в воздухе трубы, джазовых гармоний и меланхоличного минимализма. Джеймс Ньюэл Остерберг-мл. рассуждает о том, кто мы, и нашем предназначении, читает стихи Дилана Томаса и Лу Рида. Похожесть манер подачи текста и интонации с последним рисует портрет Игги Попа как такого умудрённого философа, сказителя и носителя высшей мудрости. Это ему, кстати, очень идёт, что было заметно ещё на пластинке 20-летней давности «Avenue B». Не всё же разрывать себя на части безжалостными гитарными струнами.
Поп, по его собственному признанию, сейчас делает то, что он хочет и работает только с теми музыкантами, кто ему нравится. Он считает, что для человека гораздо важнее не любовь и счастье, а свобода. По его словам, именно поэтому он «позволил альбому случиться» — потому что так захотел. Ещё одной участницей альбома «Free» стала Сара Липстейт. Том №18 получился в точности таким, как и хотел автор — задумчивым и меланхоличным, где рассуждений больше, чем песен в классическом варианте, но от этого он не теряет своей силы. Наоборот. Конечно, есть и трек, по праву претендующий на звание главного хита («James Bond»). Без этого тоже никуда.
ак вы, наверное, заметили, в последних выпусках «ТСЛ» я часто обращаю внимание на группы, реанимирующие традиции мягкого шугейза, дрим-попа, инди-попа и т.д. К наследникам целой плеяды хороших бэндов можно смело отнести и этот канадский коллектив под названием Alvvays. Они образовались в канадском Онтарио в 2011 году и с тех пор успели записать два диска. Пока последний называется «Antisocialites». Идея создания коллектива принадлежит певице и гитаристу Молли Ранкин, успевшей выпустить сольный мини-альбом в начале пути. Молли интересно рассуждает о стиле группы, употребляя для более молодой аудитории загадочный термин «джэнгл-поп», а людям постарше объясняет, что Alvvays похожи на The Cranberries.
ора, как мне кажется, сделать традиционную остановочку на Ямайке. Вслед за альбомом Игги Попа встречаем ещё один свежайший релиз. Появившийся в этом году мини-альбом реггийного проекта Jah Version. В состав Jah Version входят двое музыкантов. Ник одного из них Dub Dudi, и он, в основном, занимается музыкой. А второй (MC) скрывается за сценической кличкой Zacky Man. Дуэт этот из Португалии. Честно говоря, не помню, были ли в обширной карте реггийно-дабовых исполнителей, засветившихся на «ТСЛ», представители этой страны. Jah Version регулярно участвуют в профильных фестивалях и работали с такими глыбами жанра, как Horace Andy и Zion Train. «Friendship», по сути, состоит из двух треков: вокального и инструментального. И классических для таких релизов дабовых версий того и другого.
алее встречаем артистов, отметивших в прошлом году 40-летний юбилей созданного ими коллектива. Это легендарные ветераны синти-попа, британцы Orchestral Manoeuvres in the Dark или сокращённо OMD. Знаете вы их прекрасно, уверен. Детище Энди МакКласки и Пола Хэмфриза до сих пор на плаву, что отрадно. Был у OMD довольно долгий период полураспада, после триумфального первого этапа карьеры, но в 2006 году группа собралась вновь. О предпоследнем альбоме «English Electric» я на «ТСЛ» рассказывал, а сегодня познакомимся с пока последним, 13-м студийным релизом «The Punishment of Luxury». На ней Энди, Пол сотоварищи активно экспериментируют со звуками, кроша на их мелкие осколки словно разноцветные стёкла, и сплетая, как в калейдоскопе, витиеватые узоры. Здесь нет места пост-панковому минору, как на классических ранних произведениях OMD. Всё подчёркнуто ярко, жизнелюбиво и помпезно. Энди МакКласки справедливо замечает, что «на этом альбоме нам удалось сделать красивые вещи из шумов и повторяющихся узоров», что чистая правда. И тут же довольно безапелляционно утверждает: «Беда в том, что мы просто не можем написать не броскую мелодию». Смело! Ну а что? Он же легенда.
авершит 681-й обзор интересных пластинок человек, наконец-то сподобившийся записать полноформатный диск. Зовут его Грег Гонзалес, и он лидер коллектива с ремарковским названием Cigarettes After Sex. Интересно то, что группа, сформировавшаяся в Техасе, а затем перебравшаяся в Бруклин, очень долго тянула с записью первого лонгплея. Судите сами: образовались Cigarettes After Sex в 2008-м, а дебютный LP вышел только в 2017-м году! Гонзалес и компания предпочитают синглы. И первое наше знакомство с группой как раз с них и началось (можете посмотреть в архивах). Скоро у Cigarettes After Sex выходит второй альбом «Cry», и пока я собирался познакомить вас с первым, они, не изменяя себе, успели выпустить двухтрековый мини-альбом «Crush», хороший. Но материал первого диска показался мне убедительнее. Cigarettes After Sex исполняют меланхоличный и красивый эмбиент-дрим-поп, вполне в духе названия и сентенциями вроде «your lips my lips, apocalypse». Любопытная деталь: музыкально трек «Apocalypse» практически один в один передаёт настроение и музыку великого альбома «Lay It Down» группы Cowboy Junkies. Только вокал у Грега Гонзалеса, не в обиду будет сказано, несопоставим с мощью Марго Тимминс.
681-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 15.10.2019 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 15.10.2019 г.
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