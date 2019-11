алее встречаем артистов, отметивших в прошлом году 40-летний юбилей созданного ими коллектива. Это легендарные ветераны синти-попа, британцы Orchestral Manoeuvres in the Dark или сокращённо OMD. Знаете вы их прекрасно, уверен. Детище Энди МакКласки и Пола Хэмфриза до сих пор на плаву, что отрадно. Был у OMD довольно долгий период полураспада, после триумфального первого этапа карьеры, но в 2006 году группа собралась вновь. О предпоследнем альбоме «English Electric» я на «ТСЛ» рассказывал, а сегодня познакомимся с пока последним, 13-м студийным релизом «The Punishment of Luxury». На ней Энди, Пол сотоварищи активно экспериментируют со звуками, кроша на их мелкие осколки словно разноцветные стёкла, и сплетая, как в калейдоскопе, витиеватые узоры. Здесь нет места пост-панковому минору, как на классических ранних произведениях OMD. Всё подчёркнуто ярко, жизнелюбиво и помпезно. Энди МакКласки справедливо замечает, что «на этом альбоме нам удалось сделать красивые вещи из шумов и повторяющихся узоров», что чистая правда. И тут же довольно безапелляционно утверждает: «Беда в том, что мы просто не можем написать не броскую мелодию». Смело! Ну а что? Он же легенда.

З

авершит 681-й обзор интересных пластинок человек, наконец-то сподобившийся записать полноформатный диск. Зовут его Грег Гонзалес, и он лидер коллектива с ремарковским названием Cigarettes After Sex. Интересно то, что группа, сформировавшаяся в Техасе, а затем перебравшаяся в Бруклин, очень долго тянула с записью первого лонгплея. Судите сами: образовались Cigarettes After Sex в 2008-м, а дебютный LP вышел только в 2017-м году! Гонзалес и компания предпочитают синглы. И первое наше знакомство с группой как раз с них и началось (можете посмотреть в архивах). Скоро у Cigarettes After Sex выходит второй альбом «Cry», и пока я собирался познакомить вас с первым, они, не изменяя себе, успели выпустить двухтрековый мини-альбом «Crush», хороший. Но материал первого диска показался мне убедительнее. Cigarettes After Sex исполняют меланхоличный и красивый эмбиент-дрим-поп, вполне в духе названия и сентенциями вроде «your lips my lips, apocalypse». Любопытная деталь: музыкально трек «Apocalypse» практически один в один передаёт настроение и музыку великого альбома «Lay It Down» группы Cowboy Junkies. Только вокал у Грега Гонзалеса, не в обиду будет сказано, несопоставим с мощью Марго Тимминс.