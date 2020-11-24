K elly Lee Owens, 32-летняя уроженка Уэльса – электронный музыкант и продюсер. 28 августа этого года на лейбле с хорошим названием Smalltown Supersound вышел её второй студийный лонгплей «Inner Song». Келли, успевшая поработать, в частности, с Джоном Хопкинсом, не замыкается на каком-то одном стиле. Фундаментом пластинки стало техно, но в окнах надстроек мелькают тени синти-попа, трип-хопа и иные знакомые силуэты. На целостность восприятия влияет изрядное количество проходных треков. Издай мисс Оуэнс EP, релиз стал бы ещё более заметным музыкальным событием 2020-го. Радует, что одна из композиций записана совместно с самим Джоном Кейлом. Но, чтобы вас заинтриговать и заставить послушать альбом полностью, в плейлисте прозвучат другие произведения. Kelly Lee Owens - On

Kelly Lee Owens - L.I.N.E.

Видеоклип

Marc Almond Chaos and a Dancing Star (p) 2020

Ч естно говоря, не припомню ни одной композиции Марка Алмонда, где имел бы место натуральный хард-роковый гитарный «запил». Однако, слушая новую пластинку маэстро «Chaos and a Dancing Star», в первую очередь бросается в глаза именно это. Диск стал 24-м студийным релизом артиста и, к сожалению, не самым удачным. Создаётся впечатление, что Марк просто устал, и записать пластинку его заставили контрактные обязательства. Иначе объяснить смысл выпуска этих тринадцати электронно-поп-роковых песен объяснить трудно. Впервые я столкнулся с проблемой выбора ярких треков из альбома артиста такого уровня. «Chaos and a Dancing Star» – такой эталон твёрдого троечника. Название отсылает к работе Ницше, но с внутренним хаосом у авторитетного британского певца сегодня не всё «very well». Как иногда говорят в таких случаях — пластинка для фанатов. Впрочем, это мы и есть. Кстати, совсем недавно исполнилось 100 лет со дня рождения композитора Яна Френкеля, и как тут не вспомнить, что у Алмонда есть замечательная и проникновенна версия песни «Журавли», музыку к которой написал именно Френкель. Marc Almond - Black Sunrise

Marc Almond - Chaos

Видеоклип

Dub Proof Robotracks EP (p) 2020

D ub Proof — коллектив из Нью-Джерси, образованный тринадцать лет назад. В основной состав входят гитарист и вокалист Sean Milano, саксофонист Дэвид Холландер, барабанщик Патрикк Кларк и басист Ник Пейлиз. В концертном варианте состав группы расширяется. За стойкой с клавишами можно увидеть Аддиса Пабло, сына Аугустуса Пабло — легенды ямайской культуры. Dub Proof исполняют регги, ориентированный на корневой стиль и не пренебрегают фанком и хип-хопом. Новый семитрековый мини-альбом Dub Proof называется «Robotracks». Dub Proof - Sitar Dub

Dub Proof - Digital Dub

Видеоклип

Gliss In Utopia (p) 2019

D avid Reiss, Martin Klingman и Victoria Cecilia, участники трио Gliss, специализируются на «дрим-попе» с элементами довольно жёсткого гитарного инди, местами уводящего на территории гранджа. Альбом «In Utopia» питается соками 1980-х и 90-х годов, что, естественно, не оригинально, но в данном случае даёт отличный результат. Пластинка совершенно не скучная, изобретательная и слушается просто на одном дыхании. Gliss - Downtown

Gliss - Garden of Love

Видеоклип

Jah Wobble Dream World (p) 2020

В завершении сегодняшнего плейлиста встречаем культовую фигуру – замечательного музыканта, настоящее имя которого Джон Джозеф Уордл, но благодаря Сиду Вишесу он известен как Jah Wobble. Экс-участник Sex Pistols и Public Image Limited, влиятельный бас-гитарист записал просто немыслимое количество дисков, сотрудничал с равновеликими артистами и продолжает постоянно удивлять широтой творческого кругозора. В 2018-19 годах он выпустил два лонгплея и один мини-альбом в компании нескольких коллабораторов. Сегодня мы знакомимся с треками диска «Dream World», открывающегося образцовым примером чистого, как горный воздух, фанка. Jah Wobble - A Chunk of Funk

Jah Wobble - L`autoroute Sans Fin

Видеоклип

Каталог

Поиск