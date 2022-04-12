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    Cowboy Junkies

    Songs of the Recollection

    (p) 2022
    C

    owboy Junkies давно уже входят в обойму самых любимых коллективов и постоянно появляются на «ТСЛ». В 2020 году они записали альбом «Ghosts», но пока мы «запрягали», семейство Тимминсов и их верные друзья успели смастерить новый LP. Отдадим предпочтение ему. Называется диск «Songs of the Recollection» («Песни Воспоминаний»). Внутри — собрание каверов, открывающееся «той самой» песней Дэвида Боуи с его самого известного концептуального произведения о Зигги Стардасте.

    Кавер-версии далеко не всегда и далеко не у всех получаются удачными – но только не у Cowboy Junkies. Неслучайно их самым известным диском считается именно подобный лонгплей, записанный всего на один микрофон в Церкви Святой Троицы города Торонто. Отличных дисков у канадского квартета, на самом деле, достаточно. Cowboy Junkies, в то же время, могут сочинять и вполне тусклые произведения, но всё спасает магия невероятного вокала Марго Тимминс, способного вытянуть откровенно проходной материал.

    Рассказывая о новой пластинке, участники группы замечают: «Задолго до того, как мы стали музыкантами, мы были меломанами. Мы не выросли, сидя за кухонным столом, играя на инструментах, а сидели вокруг проигрывателей, слушая коллекции пластинок друг друга и теряя сознание от услышанного. Это была страсть и опыт, которыми мы делились тогда и с радостью делимся сейчас. Вот лишь некоторые песни и некоторые исполнители, которые вошли в нашу жизнь и, в конечном счете, в наш репертуар. Наслаждайтесь!». Кроме произведения Боуи, в треклист вошли композиции The Rolling Stiones, The Cure, Нила Янга, Боба Дилана и других авторов, которых я, признаюсь, доселе не знал. Наслаждаемся.

    Absynthe Minded

    Saved Along the Way

    (p) 2021
    И

    стория Absynthe Minded началась 23 года назад в маленьком красивом Генте – как и многие в Бельгии, похожем на городок в табакерке. Тогда начинающий поэт и музыкант Берт Остин записал в домашних условиях первые свои песни в стиле рок. Постепенно вокруг главного автора сплотился коллектив единомышленников, исполняющих уже больше 20 лет уютный, романтичный, немного наивный, хрупкий и красивый инди-поп.

    В музыке Absynthe Minded всего помаленьку: европейской бардовской песни, джаза, соула, балканского фолка (с непременной скрипкой) и лампового хэммонда. Их песни словно игрушечные: то сверчок скрипнет, то кукушка из часов вылетит, то кукла всплакнёт. Группа Берта Остина условно обитает в одном ареале с проектом Зака Кондона Beirut, прекрасными немцами Element of Crime, ранним Джонатаном Ричманом и его The Modern Lovers и нестареющими шотландцами Belle & Sebastian, что и отражает пластинка «Saved Along the Way». Сборник лучших треков за более чем двадцатилетнюю историю существования коллектива вышел на двух дисках. Первый содержит основной англоязычный материал, а на втором много песен на бельгийском языке и один отличный регги-номер. Но за ямайские вибрации у нас сегодня ответственны другие музыканты.

    Azu Tiwaline, Al Wootton

    Alandazu

    (EP) 2021
    Д

    вижемся дальше, и на этот раз нас заносит в страны Магриба. А конкретно, в Тунис. Словосочетание «арабское техно» мало кого уже сейчас удивляет – тем интереснее глубже исследовать электронную сцену таких регионов. Сегодня поговорим о весьма любопытной артистке, уроженке южного Туниса Azu Tiwaline. На данный момент она едва ли не главная звезда андерграундной североафриканской электроники, гармонично влившаяся в европейский контекст.

    Азу растворяет техно, атмосферный даб и то, что называется «иллбиент» в вековой исторической традиции медитативной берберской и сахарской транс-музыки. Главное в этих традициях — единение человека с природой, а привнесение в разряженные пространства пустыни, казалось бы, чуждых элементов создаёт удивительный эффект гипнотических миражей. Эти саунд-коллажи подобны движению песка – вроде бы неконтролируемому, но подчинённому строгим математическим законам. Я планировал познакомить вас с лонгплеем Azu Tiwaline «Draw Me a Silence», выпущенном в прошлом году. Но тунисская электронщица успела записать новый EP «Alandazu» вместе с британским музыкантом Элом Вуттоном, специализирующемся на UKG, дабстепе и драм-н-бейсе.

    The Blinders

    Fantasies of A Stay At Home Psychopath

    (p) 2020
    «Л

    унатик с заряженным ружьём» – поистине не очень весёлая картина, нарисованная участниками группы The Blinders в одном из треков. По слухам, песня была посвящена Дональду Трампу. Один из самых заметных бэндов новой британской гитарной генерации записал в 2020 году очень злую пластинку, в которой родная страна погружена в оруэлловскую антиутопию. Второй альбом группы придумывался во время локдауна и получил соответствующее название «Фантазии сидящего в изоляции психопата». Музыканты транслируют безнадёгу поколения «брексит» средствами деструктивного и жёсткого пост-панка в задыхающемся от жадности мире.

    Radio Rocksteady

    Тоска по дому

    (p) 2022
    В

    заключение с удовольствием познакомим вас с работой наших хороших друзей. Это ныне московский коллектив Radio Rocksteady. Корни у группы сибирские, что особенно приятно. Совсем недавно ребята выпустили альбом «Тоска по дому», и под этим названием я лично моментально подписался. Исполняют Radio Rocksteady инструментальный вариант ска – сегодня в плейлисте три их композиции. А подробнее об истории коллектива и новой пластинке, физически выпущенной на CD и кассетах, вы сможете узнать со слов участников проекта Ильи Филатова и Сергея Рябова в подкасте.

    Плейлист №720

    720-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 12.04.2022 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Cowboy Junkies - Five Years
    2. Cowboy Junkies - The Way I Feel
    3. Absynthe Minded - Beam
    4. Absynthe Minded - Kingpin
    5. Radio Rocksteady - The Plaha Square
    6. Radio Rocksteady - Earl Guryev
    7. Radio Rocksteady - Тоска по дому
    8. Azu Tiwaline, Al Wootton - Blue Dub
    9. Azu Tiwaline, Al Wootton - Light Transmission
    10. The Blinders - Lunatic (With A Loaded Gun)
    11. The Blinders - From Nothing to Abundance
    12. Cowboy Junkies - Marathon

    Максим Горданов, 12.04.2022 г.

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