C

owboy Junkies давно уже входят в обойму самых любимых коллективов и постоянно появляются на «ТСЛ». В 2020 году они записали альбом «Ghosts», но пока мы «запрягали», семейство Тимминсов и их верные друзья успели смастерить новый LP. Отдадим предпочтение ему. Называется диск «Songs of the Recollection» («Песни Воспоминаний»). Внутри — собрание каверов, открывающееся «той самой» песней Дэвида Боуи с его самого известного концептуального произведения о Зигги Стардасте.



Кавер-версии далеко не всегда и далеко не у всех получаются удачными – но только не у Cowboy Junkies. Неслучайно их самым известным диском считается именно подобный лонгплей, записанный всего на один микрофон в Церкви Святой Троицы города Торонто. Отличных дисков у канадского квартета, на самом деле, достаточно. Cowboy Junkies, в то же время, могут сочинять и вполне тусклые произведения, но всё спасает магия невероятного вокала Марго Тимминс, способного вытянуть откровенно проходной материал.



Рассказывая о новой пластинке, участники группы замечают: «Задолго до того, как мы стали музыкантами, мы были меломанами. Мы не выросли, сидя за кухонным столом, играя на инструментах, а сидели вокруг проигрывателей, слушая коллекции пластинок друг друга и теряя сознание от услышанного. Это была страсть и опыт, которыми мы делились тогда и с радостью делимся сейчас. Вот лишь некоторые песни и некоторые исполнители, которые вошли в нашу жизнь и, в конечном счете, в наш репертуар. Наслаждайтесь!». Кроме произведения Боуи, в треклист вошли композиции The Rolling Stiones, The Cure, Нила Янга, Боба Дилана и других авторов, которых я, признаюсь, доселе не знал. Наслаждаемся.