Cowboy Junkies Songs of the Recollection (p) 2022

C owboy Junkies давно уже входят в обойму самых любимых коллективов и постоянно появляются на «ТСЛ». В 2020 году они записали альбом «Ghosts», но пока мы «запрягали», семейство Тимминсов и их верные друзья успели смастерить новый LP. Отдадим предпочтение ему. Называется диск «Songs of the Recollection» («Песни Воспоминаний»). Внутри — собрание каверов, открывающееся «той самой» песней Дэвида Боуи с его самого известного концептуального произведения о Зигги Стардасте.



Кавер-версии далеко не всегда и далеко не у всех получаются удачными – но только не у Cowboy Junkies. Неслучайно их самым известным диском считается именно подобный лонгплей, записанный всего на один микрофон в Церкви Святой Троицы города Торонто. Отличных дисков у канадского квартета, на самом деле, достаточно. Cowboy Junkies, в то же время, могут сочинять и вполне тусклые произведения, но всё спасает магия невероятного вокала Марго Тимминс, способного вытянуть откровенно проходной материал.



Рассказывая о новой пластинке, участники группы замечают: «Задолго до того, как мы стали музыкантами, мы были меломанами. Мы не выросли, сидя за кухонным столом, играя на инструментах, а сидели вокруг проигрывателей, слушая коллекции пластинок друг друга и теряя сознание от услышанного. Это была страсть и опыт, которыми мы делились тогда и с радостью делимся сейчас. Вот лишь некоторые песни и некоторые исполнители, которые вошли в нашу жизнь и, в конечном счете, в наш репертуар. Наслаждайтесь!». Кроме произведения Боуи, в треклист вошли композиции The Rolling Stiones, The Cure, Нила Янга, Боба Дилана и других авторов, которых я, признаюсь, доселе не знал. Наслаждаемся. Cowboy Junkies - Five Years

Cowboy Junkies - The Way I Feel

Cowboy Junkies - Marathon

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Absynthe Minded Saved Along the Way (p) 2021

И стория Absynthe Minded началась 23 года назад в маленьком красивом Генте – как и многие в Бельгии, похожем на городок в табакерке. Тогда начинающий поэт и музыкант Берт Остин записал в домашних условиях первые свои песни в стиле рок. Постепенно вокруг главного автора сплотился коллектив единомышленников, исполняющих уже больше 20 лет уютный, романтичный, немного наивный, хрупкий и красивый инди-поп.



В музыке Absynthe Minded всего помаленьку: европейской бардовской песни, джаза, соула, балканского фолка (с непременной скрипкой) и лампового хэммонда. Их песни словно игрушечные: то сверчок скрипнет, то кукушка из часов вылетит, то кукла всплакнёт. Группа Берта Остина условно обитает в одном ареале с проектом Зака Кондона Beirut, прекрасными немцами Element of Crime, ранним Джонатаном Ричманом и его The Modern Lovers и нестареющими шотландцами Belle & Sebastian, что и отражает пластинка «Saved Along the Way». Сборник лучших треков за более чем двадцатилетнюю историю существования коллектива вышел на двух дисках. Первый содержит основной англоязычный материал, а на втором много песен на бельгийском языке и один отличный регги-номер. Но за ямайские вибрации у нас сегодня ответственны другие музыканты. Absynthe Minded - Beam

Absynthe Minded - Kingpin

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Д вижемся дальше, и на этот раз нас заносит в страны Магриба. А конкретно, в Тунис. Словосочетание «арабское техно» мало кого уже сейчас удивляет – тем интереснее глубже исследовать электронную сцену таких регионов. Сегодня поговорим о весьма любопытной артистке, уроженке южного Туниса Azu Tiwaline. На данный момент она едва ли не главная звезда андерграундной североафриканской электроники, гармонично влившаяся в европейский контекст.



Азу растворяет техно, атмосферный даб и то, что называется «иллбиент» в вековой исторической традиции медитативной берберской и сахарской транс-музыки. Главное в этих традициях — единение человека с природой, а привнесение в разряженные пространства пустыни, казалось бы, чуждых элементов создаёт удивительный эффект гипнотических миражей. Эти саунд-коллажи подобны движению песка – вроде бы неконтролируемому, но подчинённому строгим математическим законам. Я планировал познакомить вас с лонгплеем Azu Tiwaline «Draw Me a Silence», выпущенном в прошлом году. Но тунисская электронщица успела записать новый EP «Alandazu» вместе с британским музыкантом Элом Вуттоном, специализирующемся на UKG, дабстепе и драм-н-бейсе. Azu Tiwaline, Al Wootton - Blue Dub

Azu Tiwaline, Al Wootton - Light Transmission

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The Blinders Fantasies of A Stay At Home Psychopath (p) 2020

« Л унатик с заряженным ружьём» – поистине не очень весёлая картина, нарисованная участниками группы The Blinders в одном из треков. По слухам, песня была посвящена Дональду Трампу. Один из самых заметных бэндов новой британской гитарной генерации записал в 2020 году очень злую пластинку, в которой родная страна погружена в оруэлловскую антиутопию. Второй альбом группы придумывался во время локдауна и получил соответствующее название «Фантазии сидящего в изоляции психопата». Музыканты транслируют безнадёгу поколения «брексит» средствами деструктивного и жёсткого пост-панка в задыхающемся от жадности мире. The Blinders - Lunatic (With A Loaded Gun)

The Blinders - From Nothing to Abundance

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Radio Rocksteady Тоска по дому (p) 2022

В заключение с удовольствием познакомим вас с работой наших хороших друзей. Это ныне московский коллектив Radio Rocksteady. Корни у группы сибирские, что особенно приятно. Совсем недавно ребята выпустили альбом «Тоска по дому», и под этим названием я лично моментально подписался. Исполняют Radio Rocksteady инструментальный вариант ска – сегодня в плейлисте три их композиции. А подробнее об истории коллектива и новой пластинке, физически выпущенной на CD и кассетах, вы сможете узнать со слов участников проекта Ильи Филатова и Сергея Рябова в подкасте. Radio Rocksteady - The Plaha Square

Radio Rocksteady - Earl Guryev

Radio Rocksteady - Тоска по дому

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