Н

емецкий музыкант Эрик Штайн и его британский коллега Джон Букс встретились десять лет назад и выяснили, что их меломанские пристрастия весьма схожи – так почему бы не поработать вместе? Оба находили и находят вдохновение в электронике, неоклассике и пост-панке. Всё это сполна отразилось на их творчестве, которое сложно подогнать под лекала какого-то определённого стиля. Сами же Джон и Эрик предпочитают позиционировать себя как «исполнителей электронных баллад». На альбоме «Night in North Sentinel» заметно сильное влияние неоромантической школы, ближневосточной музыки и, например, группы OMD. Кроме этого, слушая их пластинку, не раз ловил себя на мысли, а не присутствовал ли с ними в студии некто Марк Алмонд? Но вот кто там точно был, так это экс-вокалистка Sneaker Pimps Келли Али, спевшая в большинстве композиций.



Cult with No Name много с кем сотрудничают, но самая знаковая коллаборация случилась с Tuxedomoon. В 2016 году году на экраны вышел фильм, повествующий о съёмочном процессе культовой картины Дэвида Линча «Синий Бархат». Так вот, музыку к нему как раз и записали Tuxedomoon в сотрудничестве с Cult with No Name. Она вышла в каталоге знаменитой авангардно-экспериментальной серии лейбла Made To Measure под названием «Blue Velvet Revisited» и демонстрирует на что ещё способны наши сегодняшние герои. Как следствие, в записи «Night in North Sentinel» принял участие недавно упоминавшийся на «ТСЛ» Blaine L. Reininger. Именно его скрипка слышна в одной из лучших пьес пластинки.