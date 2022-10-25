З а вывеской Kill Shelter скрывается невесело настроенный музыкант из Эдинбурга по имени Pete Burns. Его жизнеотвергающая музыка зиждется на трёх безмерно уважаемых на «ТСЛ» китах — готическом пост-панке, дарквейве и деконструированной электронике. В прошлом году у него вышла крутая пластинка «A Haunted Place», то есть «Место, где обитают привидения», записанная совместно с гитаристом Карлом Мортеном Далем, автором проекта Antipole. Музыканты охарактеризовали её, как «очень эмоциональный альбом темной эйфорической меланхолии в котором затрагиваются личные темы потери, зависимости, изоляции и раскаяния, соединенные с охваченными тревогой взлетами и интроспективными падениями». Мощь, не правда ли? Но только я собрался вам о нём рассказать, как Бёрнс выдал свежий релиз – и тоже классный.



Новый диск Kill Shelter получил название «Убежище», и здесь Питу помогают авторитетные коллабораторы из таких уважаемых формаций как Clan of Xymox и Beborn Beton. Вариативность вокалистов по определению украшает альбом. По замыслу пластинка вроде как посвящается 40-летию с момента зарождения того самого готического пост-панка, оказавшего на Пита Бёрнса основополагающее влияние. Все треки посвящены различным интерпретациям слова «убежище» и сложным темам, таким как торговля людьми, насилие в семье, разочарование и царящий вокруг бедлам. Kill Shelter feat. Antipole - Buried Deep

Kill Shelter feat. The Bellwether Syndicate - Cover Me

Видеоклип

У частники Xeno & Oaklander певица Liz Wendelbo (в жилах которой течёт французская и норвежская кровь) и её американский соратник Sean McBride всегда подчёркивали и гордились тем фактом, что применяют для создания своих произведений исключительно аналоговые синтезаторы и драм-машины. Также напомню об их тесной связи с телевизионной и киношной тусовкой и трепетном отношении к визуальной составляющей собственного творчества. Может, здесь же стоит искать и корни названия их новой, уже седьмой студийной работы. Придумывали её Шон и Лиз, переживая пандемийный карантин в Коннектикуте. В итоге альбом получился тёплым и ретрофутуристичным трипом в потерянный уют старого мира. «Vi/deo» кружится словно шар на танцполе и мерцает оттенками нуар-синти-попа, минимал-вейва и френч-диско. За правильную частоту и изящество данных мерцаний отвечает, конечно, мистер Макбрайд. Ну а Лиз искусно моделирует пение, в зависимости от изменяющегося звукового ландшафта. Xeno & Oaklander - Poison

Xeno & Oaklander - Afar

Видеоклип

Black Uhuru New Day (p) 2022

З а почти полвека своего существования Black Uhuru («uhuru» в переводе с языка суахили означает «свобода») пережили несколько трансформаций состава, что неудивительно. Пожалуй, самым запоминающимся периодом стали 1980-е гг., когда в формате трио Деррик Симпсон – Майкл Роуз – Сандра «Пума» Джонс плюс легендарная ритм-секция Sly & Robbie группа первой в истории получила «Грэмми» за лучший регги-альбом («Anthem»).



К несчастью, «Пума» вскоре умерла от рака, а Роуз покинул бэнд – но история Black Uhuru продолжилась. Какое-то время в изначальном составе из отцов-основателей, а какое-то – в виде двух формаций с одинаковыми названиями. В итоге все суды и право верховодить в «самой влиятельной и цитируемой ямайской группе после Боба Марли» осталось за Дерриком «Даки» Симпсоном, который то возрождал, то замораживал проект, но не закрывал.



Последний период анабиоза Black Uhuru длился целых 15 лет, пока в 2018 году не вышел диск «As The World Turns». А вот как раз «New Day» приурочен к 50-летию с момента основания. Пластинку выпустил калифорнийский лейбл LAW Records, а записана она в сотрудничестве с группой Dylan`s Dharma и двумя приглашёнными вокалистками. По замыслу «Отца Симпсона» и примкнувших товарищей, альбом призван охватить максимально широкий спектр подстилей, выросших из древа roots-reggae и так или иначе влиявших и отражавшихся на музыке Black Uhuru за все эти годы. Также имеется несколько переработок знаковых хитов. Обложка вот только какая-то совсем несерьёзная для таких гигантов мысли и отсылает во времена палёных CD-ROM в привокзальных киосках звукозаписи. Black Uhuru - Jamaica to Here

Black Uhuru - Just Begun

Black Uhuru - Top Rankin`

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Cult with No Name Night in North Sentinel (p) 2021

Н емецкий музыкант Эрик Штайн и его британский коллега Джон Букс встретились десять лет назад и выяснили, что их меломанские пристрастия весьма схожи – так почему бы не поработать вместе? Оба находили и находят вдохновение в электронике, неоклассике и пост-панке. Всё это сполна отразилось на их творчестве, которое сложно подогнать под лекала какого-то определённого стиля. Сами же Джон и Эрик предпочитают позиционировать себя как «исполнителей электронных баллад». На альбоме «Night in North Sentinel» заметно сильное влияние неоромантической школы, ближневосточной музыки и, например, группы OMD. Кроме этого, слушая их пластинку, не раз ловил себя на мысли, а не присутствовал ли с ними в студии некто Марк Алмонд? Но вот кто там точно был, так это экс-вокалистка Sneaker Pimps Келли Али, спевшая в большинстве композиций.



Cult with No Name много с кем сотрудничают, но самая знаковая коллаборация случилась с Tuxedomoon. В 2016 году году на экраны вышел фильм, повествующий о съёмочном процессе культовой картины Дэвида Линча «Синий Бархат». Так вот, музыку к нему как раз и записали Tuxedomoon в сотрудничестве с Cult with No Name. Она вышла в каталоге знаменитой авангардно-экспериментальной серии лейбла Made To Measure под названием «Blue Velvet Revisited» и демонстрирует на что ещё способны наши сегодняшние герои. Как следствие, в записи «Night in North Sentinel» принял участие недавно упоминавшийся на «ТСЛ» Blaine L. Reininger. Именно его скрипка слышна в одной из лучших пьес пластинки. Cult with No Name - Fight or Flight

Cult with No Name - After the Storm

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« S evern» бристольских эксцентриков (как они сами себя называют) Джоанны Свон и Ника Пуллена — типичный для релизов того времени «пандемийный продукт». Ник и Джоанна записывали его в изоляции, организовали краудфайндинговую платформу и не стали заморачиваться с контрактом и лейблом. Выпустили сами. Обложку тоже нарисовали сами. Всё, что уже не раз здесь говорилось о музыке бристольцев, на месте: трип-хоп, ритм-н-блюз, нуар-джаз, оттенки соула и госпела, блистательный вокал Джоанны. «Severn» — интровертная и точно не самая яркая работа дуэта, но, как минимум, два сильнейших трека тут точно есть. Особенно хороша «Ghost at Your Table», в недрах которой хорошо спрятаны отголоски известного кубинского болеро. Ilya (UK) - Ghost at Your Table

Ilya (UK) - Wake

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