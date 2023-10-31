M urder by Death принадлежат к числу тех бэндов, каждая следующая пластинка которых добавляет новых оттенков привычной, казалось бы, музыкальной формуле. Группа из Индианы давно укрепилась в статусе мастеров, опирающихся при создании своих произведений на неулыбчивый кантри-фолк, хмурый пост-панк и вполне традиционный рок. Всему этому добавляет известной пикантности вокал фронтмена Адама Турлы, постоянно награждаемого сравнениями с Ником Кейвом или светлой памяти Марком Сэндменом из Morphine.



Особенность нового альбома — обилие струнных, чему поспособствовало недавнее вхождение в состав коллектива скрипачки Эммы Тиманн, эффектно дополнившей одну из главных изюминок Murder by Death – виолончель Сары Баллиет. «Создавая „Spell/Bound“, мы опирались на некоторые менее очевидные влияния, которые вдохновляли нас на протяжении многих лет, такие как Massive Attack и Portishead. Главным было стремление подчеркнуть одновременно холодное и мрачное звучание. Мы хотели, чтобы это была насыщенная пластинка, но не обязательно стена звука», — подчёркивает Адам Турла. Murder by Death - Everything Must Rest

Murder by Death - Incantation

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CHAMPS Ride The Morning Glass (p) 2023

П еренесёмся в Британию, в гости к двум братьям Майклу и Дэйвиду Чемпионам, с раннего детства освоивших гитары и не отлипавших от приёмников, настроенных на частоты музыкальных радиостанций. Десять лет назад они создали проект, естественно, назвав его CHAMPS. Интересно, что в своё время по ту сторону океана уже существовала группа The Champs, так что, если будете искать пластинку, не перепутайте. В этом смысле любопытно замечание Дэйвида: «Мы никогда по-настоящему не считали себя „британской группой“, наша музыка всегда казалась трансатлантической». В работе над альбомом главной целью было постараться добиться звучания, органично сочетающего прошлое и настоящее. Для этого музыканты по максимуму использовали винтажные аналоговые синтезаторы (среди которых оказалась и одна советская модель). Материал был записан Джеймсом Торпом в легендарной студии Red Squirrel Studios на острове Уайт. Мне кажется, пластинки, подобные «Ride The Morning Glass», идеальны в качестве последнего реверанса так долго в этом году нас радовавшего, но всё же неизбежно уходящего лета. CHAMPS - My Baby Lorraine

CHAMPS - Hidden In The Dark

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Hollie Cook Happy Hour In Dub (p) 2023

У роженка северного Лондона, бывшая участница (наряду с часто здесь упоминающейся светлой памяти Ари Ап) панк-регги бэнда The Slits Холли Кук родилась в музыкальной семье. Её папа не кто иной, как барабанщик легендарных Sex Pistols Пол Кук. После распада The Slits певица и клавишница запустила сольную карьеру. Стилистически она классифицирует исполняемую музыку как cosmic/tropical pop. Я было собирался рассказать о её прошлогоднем релизе «Happy Hour», но уже в этом году Холли выпустила диск «Happy Hour In Dub», что регги-музыканты делают довольно часто, как вы знаете. Вот как объясняют данный шаг сама певица и её продюсер: «Причина и вдохновение для записи этого диска заключаются в том, что „Happy Hour“ в его первоначальной форме содержит много сложных музыкальных деталей — от бэк-вокала и струнных аранжировок до некоторых гораздо более тонких деталей. И в процессе микширования мы чувствовали, что в песнях еще очень многое предстоит исследовать, раскрыть и перенести в космос». Hollie Cook - Full Moon Dub

Hollie Сook feat. Kiko Bun - Dubbing On

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Kae Tempest The Line Is A Curve (p) 2022

М астера художественной декламации, лауреата престижной поэтической премии, автора театральных перфомансов Кей Темпест можно смело назвать продолжательницей дела великой Энн Кларк с той только разницей, что Кей предпочитает в основном хип-хоп манеру читки своих произведений. В то же время её записи не сводятся только к этому, они потрясающе разнообразны и по-настоящему захватывают дух, как из-за приглашённых гостей (среди которых, например, фронтмен Fountaines D.C.), так и музыкальной вариативности обрамления текстов.



Четвёртый альбом артистки «The Line Is A Curve», пусть и увидел свет в прошлом году, уже долгое время «не отпускает», как и должно происходить в случае с нетривиальной, нескучной работой. Помимо хип-хопа здесь много электроники, используются трип-хоп, нео-соул и рок. «Эта пластинка призвана символизировать путешествие через различные трудности, будь то трудности в отношениях, попытки выжить и завоевать себе имя или просто пережить день. Для каждого это будет означать что-то свое, но в этом и есть красота языка», — говорит Кей, недавно признавшая себя небинарной персоной. Kae Tempest - Nothing to Prove

Kae Tempest - Salt Coast

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Marc Almond Things We Lost EP (p) 2022

О дин из лидеров по количеству появлений в наших программах в прошлом году отметил своё 65-летие выпуском нового шеститрекового мини-альбома «То, что мы потеряли». В соавторстве с Крисом Брэйдом Марк размышляет о том, как избежать смерти, и поёт о своей любви к морю и мифическим существам, делая акцент на лирическом фортепиано. Интересно, что расширенная версия этого EP выпущена аж на трёх дисках. Я специально поинтересовался, как же можно было так растянуть такой скромный материал, и обнаружил, что все бонусы — это концертные записи: как культовых вещей Алмонда вроде «Tainted Love», исполненной вместе с Иэном Андерсоном, так и чужих нетленок типа «Dandy In The Underworld» Марка Болана и T.Rex. Marc Almond - Siren

Marc Almond - A Flowered Goodbye

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