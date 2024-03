urder by Death принадлежат к числу тех бэндов, каждая следующая пластинка которых добавляет новых оттенков привычной, казалось бы, музыкальной формуле. Группа из Индианы давно укрепилась в статусе мастеров, опирающихся при создании своих произведений на неулыбчивый кантри-фолк, хмурый пост-панк и вполне традиционный рок. Всему этому добавляет известной пикантности вокал фронтмена Адама Турлы, постоянно награждаемого сравнениями с Ником Кейвом или светлой памяти Марком Сэндменом из Morphine. Особенность нового альбома — обилие струнных, чему поспособствовало недавнее вхождение в состав коллектива скрипачки Эммы Тиманн, эффектно дополнившей одну из главных изюминок Murder by Death – виолончель Сары Баллиет. «Создавая „Spell/Bound“, мы опирались на некоторые менее очевидные влияния, которые вдохновляли нас на протяжении многих лет, такие как Massive Attack и Portishead. Главным было стремление подчеркнуть одновременно холодное и мрачное звучание. Мы хотели, чтобы это была насыщенная пластинка, но не обязательно стена звука», — подчёркивает Адам Турла.

еренесёмся в Британию, в гости к двум братьям Майклу и Дэйвиду Чемпионам, с раннего детства освоивших гитары и не отлипавших от приёмников, настроенных на частоты музыкальных радиостанций. Десять лет назад они создали проект, естественно, назвав его CHAMPS. Интересно, что в своё время по ту сторону океана уже существовала группа The Champs, так что, если будете искать пластинку, не перепутайте. В этом смысле любопытно замечание Дэйвида: «Мы никогда по-настоящему не считали себя „британской группой“, наша музыка всегда казалась трансатлантической». В работе над альбомом главной целью было постараться добиться звучания, органично сочетающего прошлое и настоящее. Для этого музыканты по максимуму использовали винтажные аналоговые синтезаторы (среди которых оказалась и одна советская модель). Материал был записан Джеймсом Торпом в легендарной студии Red Squirrel Studios на острове Уайт. Мне кажется, пластинки, подобные «Ride The Morning Glass», идеальны в качестве последнего реверанса так долго в этом году нас радовавшего, но всё же неизбежно уходящего лета.

У

роженка северного Лондона, бывшая участница (наряду с часто здесь упоминающейся светлой памяти Ари Ап) панк-регги бэнда The Slits Холли Кук родилась в музыкальной семье. Её папа не кто иной, как барабанщик легендарных Sex Pistols Пол Кук. После распада The Slits певица и клавишница запустила сольную карьеру. Стилистически она классифицирует исполняемую музыку как cosmic/tropical pop. Я было собирался рассказать о её прошлогоднем релизе «Happy Hour», но уже в этом году Холли выпустила диск «Happy Hour In Dub», что регги-музыканты делают довольно часто, как вы знаете. Вот как объясняют данный шаг сама певица и её продюсер: «Причина и вдохновение для записи этого диска заключаются в том, что „Happy Hour“ в его первоначальной форме содержит много сложных музыкальных деталей — от бэк-вокала и струнных аранжировок до некоторых гораздо более тонких деталей. И в процессе микширования мы чувствовали, что в песнях еще очень многое предстоит исследовать, раскрыть и перенести в космос».