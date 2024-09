очь и День» – так называется новое и третье по счёту творение проекта Dub Shepherds из французского города Клермон-Ферран. «Пастухов Даба» придумали ребята, известные как Доктор Чарти и Веселый Джозеф. В своём творчестве они опираются на наследие таких колоссов, как Кинг Табби и Ли «Скрэтч» Перри, подчёркивая свою приверженность аналоговому методу записи. Теплота магнитной ленты — наше всё, утверждают Доктор и Джозеф. В их музыке отчётливо слышно влияние ямайских ска-корней 1970-х гг., сила духа студии Black Ark и эстетика знаменитого британского 2Tone. Неразнообразным альбом «Night and Day» уж точно не назовёшь. Записан он при участии, как водится, нескольких коллабораторов, а выпущен собственным независимым лейблом музыкантов Bat Records.

ондонский музыкант Оливер Марсон многим известен как автор кавер-версии знаковой песни Тома Уэйтса «Going Out West», но и оригинальный материал у него получается здорово. Чему свидетельство – отличный прошлогодний релиз. Среди кумиров Марсона фигурирует не только Уэйтс. Рука об руку с ним располагаются Серж Генсбур, Ли Хезлвуд и Дэвид Боуи. Именно их совместное влияние позволяет британскому артисту погружаться в исследование токсичных отношений и сочинять песни, например, про смерть порнозвезды, беря за основу синти-поп 1980-х гг. и эстетику барокко.



Материал для новой пластинки создавался в домашней студии и с помощью продюсера Джошуа Рамбла (Black Country New Road). Среди помогавших автору творцов фигурируют его друзья: барабанщица Кристина Лопес, басист White Lies Чарльз Кейв, вокалистка полистиличного лондонского экспериментального бэнда For Breakfast Майя Харриссон. Общими усилиями они соорудили альбом-хит. Крутых и цепляющих треков здесь хоть отбавляй, и они приятно радуют разнообразием, не выбиваясь из общей канвы. Идеальное определение для музыки Оливера — «дарк-поп». Ну и, думаю, не одному мне кажется, на чьи интонации и манера Оливера походят больше всего. Конечно же, Марка нашего дражайшего Алмонда.