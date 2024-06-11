Flat Worms Witness Marks (p) 2024

У частники трио из Лос-Анджелеса Джастин Салливан, Тим Хеллман и Уилл Айви, как и многие трезвомыслящие люди, всерьёз озабочены наступающим или уже отчасти наступившим Апокалипсисом. Собственно, и музыка у Flat Worms такая же: резкая, лязгающая и звеняще-тревожная. Им не по себе, и они крайне убедительно делятся своим мироощущением ледорубной методикой гаражного панка. Главный вопрос третьего лонгплея «Witness Marks» («Свидетельские Показания»): весь дикий творящийся вокруг абсурд происходит где-то вокруг нас и без нашего участия – или с тем же успехом отразится в зеркале, стоит лишь к нему подойти? Flat Worms - Sigalert

Flat Worms - See You At The Show

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П евица, поэтесса и мультиинструменталистка Вера Сола подтверждает своё миролюбивое настроение названием второго, выпущенного в феврале альбома «Peacemaker». Материал был записан в Нэшвилле четыре года назад и ярко иллюстрирует приверженность автора сразу нескольким веяниям: от инди-попа, кантри и блюза с оркестровыми аранжировками до очень заметного влияния Тома Уэйтса, стилистику которого Вера практически один в один скопировала в нескольких произведениях. Также артистка интонационно сильно напоминает Мишель Гуревич. Одним словом, в копилочку. Vera Sola - Get Wise

Vera Sola - Desire Path

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Dub Shepherds Night and Day (p) 2023

« Н очь и День» – так называется новое и третье по счёту творение проекта Dub Shepherds из французского города Клермон-Ферран. «Пастухов Даба» придумали ребята, известные как Доктор Чарти и Веселый Джозеф. В своём творчестве они опираются на наследие таких колоссов, как Кинг Табби и Ли «Скрэтч» Перри, подчёркивая свою приверженность аналоговому методу записи. Теплота магнитной ленты — наше всё, утверждают Доктор и Джозеф. В их музыке отчётливо слышно влияние ямайских ска-корней 1970-х гг., сила духа студии Black Ark и эстетика знаменитого британского 2Tone. Неразнообразным альбом «Night and Day» уж точно не назовёшь. Записан он при участии, как водится, нескольких коллабораторов, а выпущен собственным независимым лейблом музыкантов Bat Records. Dub Shepherds - Dirty Side of Town

Dub Shepherds - Soulful Music

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Oliver Marson Why Did I Choose This (p) 2023

Л ондонский музыкант Оливер Марсон многим известен как автор кавер-версии знаковой песни Тома Уэйтса «Going Out West», но и оригинальный материал у него получается здорово. Чему свидетельство – отличный прошлогодний релиз. Среди кумиров Марсона фигурирует не только Уэйтс. Рука об руку с ним располагаются Серж Генсбур, Ли Хезлвуд и Дэвид Боуи. Именно их совместное влияние позволяет британскому артисту погружаться в исследование токсичных отношений и сочинять песни, например, про смерть порнозвезды, беря за основу синти-поп 1980-х гг. и эстетику барокко.



Материал для новой пластинки создавался в домашней студии и с помощью продюсера Джошуа Рамбла (Black Country New Road). Среди помогавших автору творцов фигурируют его друзья: барабанщица Кристина Лопес, басист White Lies Чарльз Кейв, вокалистка полистиличного лондонского экспериментального бэнда For Breakfast Майя Харриссон. Общими усилиями они соорудили альбом-хит. Крутых и цепляющих треков здесь хоть отбавляй, и они приятно радуют разнообразием, не выбиваясь из общей канвы. Идеальное определение для музыки Оливера — «дарк-поп». Ну и, думаю, не одному мне кажется, на чьи интонации и манера Оливера походят больше всего. Конечно же, Марка нашего дражайшего Алмонда. Oliver Marson - Agony Uncle

Oliver Marson feat. Rose White - Love Coma

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Silver Moth Black Bay (p) 2023

З авершится сегодняшнее путешествие к меломанским звёздам работой музыкантов, позиционирующих себя как «Cosmic post-folk collective». История появления этой фактически супергруппы сколь неожиданна, столь и характерна для нашего времени. Началось всё с обмена сообщениями в твиттере между Мэтью Рочфордом из девонской группы Abrasive Trees и певицей из Глазго Элизабет Электрой. Далее к ним присоединились Стюарт Брейтуэйт из Mogwai, вокалистка Иви Вайн, гитарист Стивен Хилл, барабанщик Эш Бэбб и виолончелист Бен Робертс. Так появилась группа с романтичным названием «Серебряный Мотылек», записавшая на шотландском острове Льюис пластинку «Чёрная Бухта» – одноимённую со студией, где происходил процесс.



Естественно, каждый привнёс что-то своё в создание этого многослойного, атмосферного, в целом невесёлого произведения. Оно сплетено из пост-роковых пассажей, тяжёлого, хмурого психодела, нитевидного дарквейва, тревожных звуков виолончели и фортепиано, эфирного вокала обеих девушек, мимикрирующих под обитательниц морских глубин. Кстати, завершается этот удивительный альбом посвящением эскимосской богине моря Седне, подчёркивая сильно повлиявшую на музыкантов специфику островного ландшафта. Трагизма ситуации добавляет то, что Элизабет Электра, записав вокальные партии, неожиданно скончалась. Silver Moth - The Eternal

Silver Moth - Sedna

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