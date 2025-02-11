Federale Reverb & Seduction (p) 2024

В о второй раз на «ТСЛ» появляется прекрасная группа из Орегона (их предыдущий крутейший альбом «No Justice» для меня открыла моя мама, чем я сразу же поделился с вами). Новая, шестая их работа «Reverb & Seduction» приурочена к 20-летнему юбилею Federale. Руководит предприятием бывший участник The Brian Jonestown Massacre Колин Хегна. «Первоначальная концепция группы заключалась в создании саундтреков в стиле спагетти-вестернов для фильмов, которых не существовало. Это был чисто студийный проект», — признаётся он. Так или иначе, главным трюком портлендцев и стала опора на ту самую киномузыку и конкретно на произведения Эннио Морриконе. В качестве надстроек над таким базисом выступают улыбающаяся лишь уголками глаз инди-американа, психоделик и очевидное влияние позднего Леонарда Коэна, Ли Хезлвуда и Ника Кейва, особенно в повествовательном плане. Склонность к мрачной романтике и стопроцентная погружённость в ретро-декорации как в хорошем кино запросто переносят нас в конец 1960-х гг.



С другой стороны, «Reverb & Seduction» воспринимается далеко не только как оммаж строго определённой эпохе. «Для меня этот альбом представляет собой кульминацию 20 лет звуковых исследований», — продолжает Колин, — с каждой новой записью у нас добавляются какие-то влияния. Мне было любопытно скрестить deathrock 1980-х с фолком 1970-х или кислотные джемы 1960-х с кантри-напевами, синтезаторами и обилием струнных. Оказывается, это работает довольно хорошо».



Интересно, что «Reverb & Seduction» записывался двумя разными составами музыкантов. Первая сторона пластинки сделана при помощи свежей крови, а вторая – усилиями прежних соратников Хегны. «Мне кажется, что у большинства групп есть траектория, которая включает в себя стремительный взлет, за которым следует долгое, медленное падение, — философствует лидер Federale, — и я подумал, что было бы забавно попытаться достичь противоположного: долгое, медленное наращивание, за которым следует полное падение, когда я в конце концов, умру (если это вообще случится)». Как тут не вспомнить классику культовых вестернов: «Здесь все становятся либо очень богатыми, либо мёртвыми». Federale - Heaven Forgive Me

Federale - The Gallows Gate

Federale - Hope Don`t You Haunt Me

Federale - Revolver Volver

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В торой альбом бывшей барабанщицы одного колумбийского хардкор-коллектива получил название «DÍA». Перебравшись в Бруклин, Эла Минус (урождённая Gabriela Jimeno Caldas), казалось, обрела все условия для нормальной творческой жизни: выпустила тепло встреченную первую пластинку и оборудовала домашнюю студию. Однако пандемия всё разрушила, и Эле-Габриэле пришлось скитаться по городам и континентам, придумывая новый материал. «DÍA» создавался в нервной наэлектризованной обстановке необустроенности, много материала было выброшено за борт и переписано. По факту же релиз заметила и оценила гораздо большая аудитория, что сразу выдернуло артистку из «подающих надежды» на всеобщее обозрение. Это её сильно злит, колумбийка огрызается фразами в стиле «Я считаю, что музыки для танцев и так слишком много, моя пластинка про другое, в ней много сложных тем и личных переживаний» или «Я всё здесь подожгла, дальше разбирайтесь сами». Здесь можно поспорить. Несмотря на намеренный перегруз хуками, ломаным битом и взрывоопасными частицами, «DÍA» куда ближе к поп-сектору и мейнстриму, чем к экспериментальной электронике. Ela Minus - Broken

Ela Minus - QQQQ

Видеоклип

Н еутомимый Джон Джозеф Уордл (он же Jah Wobble) и не думает тормозить конвейер по выпуску пластинок. Одним из последних опытов стала коллаборация с ветераном roots-reggae Хорасом Энди (не так давно я рассказывал о его отменном сольнике «Midnight Rocker»). На этот раз почтенные джентльмены решили совместно перепридумать кое-что из нетленок. Релиз получил соответствующее название «Вневременные корни». Судя по треклисту, не поспоришь. Здесь имеется, в частности, знаменитая «Skylarking», впервые опубликованная на альбоме ямайского певца ещё в 1978 году и с тех пор вошедшая в анналы регги-культуры. Кроме этого, «Timeless Roots» включает переработанные варианты плодов сотрудничества Горация с Massive Attack, интересную версию «Come Together» сами знаете кого и новое прочтение хита Боба Марли «Three Little Birds». Издан альбом на виниле просто шикарно, что в целом характерно для лейбла Cleopatra. Одним словом, must have. Horace Andy, Jah Wobble - Skylarking

Horace Andy, Jah Wobble - Spying Glass

В завершение у нас будет страничка памяти ярчайшей личности, одной из моих самых любимых певиц. 30 января не стало Марианны Фейтфулл. Она прожила настоящую именно рок-н-рольную жизнь (даже кажется, что не одну одновременно) с букетом невероятных историй, жесточайших падений, казалось бы невозможных взлётов, патовых и триумфальных ситуаций. В мужском лагере «последних из могикан» равновеликую единицу в этом смысле ещё поискать. Думаю, по харизме и влиянию её можно сравнить с Игги Попом. По традиции, когда уходят такие глыбы, сразу появляется несметное количество материалов, посвящённых их творческому пути. К чести «ТСЛ», Марианна Фэйтфулл была частой и безмерно любимой гостьей и при жизни. В архивах на нашем сайте есть рецензии на шесть её альбомов. Там, собственно, всё и написано. Помогать создавать пластинки и выходить с ней на одну сцену почитали за честь крутейшие музыканты современности. Вот и последнюю из таковых артистка записала в компании Уоррена Эллиса, Брайана Ино и Ника Кейва.



Альбом получил название по стихотворению Байрона «She Walks In Beauty». Очень символично. Концепт отражает давнюю мечту певицы соединить поэзию с музыкой. Произведения английских поэтов-романтиков XIX века (упомянутого Байрона, Джона Китса, Томаса Худа и других) были её страстным увлечением со времён обучения в школе Святого Иосифа в Рединге. Эллис классифицирует свою роль на «She Walks In Beauty» как создание «конкретной музыки», где звуки улицы сочетаются с манипулированием электронными и акустическими инструментами. «В конце концов, я всегда оказываюсь там, где мне суждено быть. После долгих лет я вытащила эти нити обратно. Они все еще что-то значат и резонируют больше, потому что теперь у меня есть жизненный опыт. Жизненный и околосмертный», — резюмировала Марианна, когда работа над альбомом была завершена.



Пластинка вышла в 2021 году, и тогда же появилась её концертная компиляция, вобравшая перфомансы разных лет на легендарном фестивале в Монтрё. Сейчас, после ухода Марианны, скорее всего, будет появляться несметное количество «утерянных» записей, различных «зебестов» и т.д. Будем за этим следить и фильтровать. Но на данный момент именно «She Walks In Beauty» и «The Montreaux Years» — официально последние релизы этой удивительной женщины. Закрывает плейлист одно из лучших её произведений, сочинённое совместно с Дэйвом Стюартом. Это проникновенное посвящение не менее культовой фигуре — немецкой актрисе и певице Нико, как раз исполненное в Швейцарии. Marianne Faithfull, Warren Ellis - The Bridge of Sighs

Marianne Faithfull, Warren Ellis - The Prelude: Book One Introduction

Marianne Faithfull - Song for Nico (Live — Montreux Jazz Festival 2002)

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