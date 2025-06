о второй раз на «ТСЛ» появляется прекрасная группа из Орегона (их предыдущий крутейший альбом «No Justice» для меня открыла моя мама, чем я сразу же поделился с вами). Новая, шестая их работа «Reverb & Seduction» приурочена к 20-летнему юбилею Federale. Руководит предприятием бывший участник The Brian Jonestown Massacre Колин Хегна. «Первоначальная концепция группы заключалась в создании саундтреков в стиле спагетти-вестернов для фильмов, которых не существовало. Это был чисто студийный проект», — признаётся он. Так или иначе, главным трюком портлендцев и стала опора на ту самую киномузыку и конкретно на произведения Эннио Морриконе. В качестве надстроек над таким базисом выступают улыбающаяся лишь уголками глаз инди-американа, психоделик и очевидное влияние позднего Леонарда Коэна, Ли Хезлвуда и Ника Кейва, особенно в повествовательном плане. Склонность к мрачной романтике и стопроцентная погружённость в ретро-декорации как в хорошем кино запросто переносят нас в конец 1960-х гг. С другой стороны, «Reverb & Seduction» воспринимается далеко не только как оммаж строго определённой эпохе. «Для меня этот альбом представляет собой кульминацию 20 лет звуковых исследований», — продолжает Колин, — с каждой новой записью у нас добавляются какие-то влияния. Мне было любопытно скрестить deathrock 1980-х с фолком 1970-х или кислотные джемы 1960-х с кантри-напевами, синтезаторами и обилием струнных. Оказывается, это работает довольно хорошо». Интересно, что «Reverb & Seduction» записывался двумя разными составами музыкантов. Первая сторона пластинки сделана при помощи свежей крови, а вторая – усилиями прежних соратников Хегны. «Мне кажется, что у большинства групп есть траектория, которая включает в себя стремительный взлет, за которым следует долгое, медленное падение, — философствует лидер Federale, — и я подумал, что было бы забавно попытаться достичь противоположного: долгое, медленное наращивание, за которым следует полное падение, когда я в конце концов, умру (если это вообще случится)». Как тут не вспомнить классику культовых вестернов: «Здесь все становятся либо очень богатыми, либо мёртвыми».

еутомимый Джон Джозеф Уордл (он же Jah Wobble) и не думает тормозить конвейер по выпуску пластинок. Одним из последних опытов стала коллаборация с ветераном roots-reggae Хорасом Энди (не так давно я рассказывал о его отменном сольнике «Midnight Rocker»). На этот раз почтенные джентльмены решили совместно перепридумать кое-что из нетленок. Релиз получил соответствующее название «Вневременные корни». Судя по треклисту, не поспоришь. Здесь имеется, в частности, знаменитая «Skylarking», впервые опубликованная на альбоме ямайского певца ещё в 1978 году и с тех пор вошедшая в анналы регги-культуры. Кроме этого, «Timeless Roots» включает переработанные варианты плодов сотрудничества Горация с Massive Attack, интересную версию «Come Together» сами знаете кого и новое прочтение хита Боба Марли «Three Little Birds». Издан альбом на виниле просто шикарно, что в целом характерно для лейбла Cleopatra. Одним словом, must have.