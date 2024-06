миротворённая, каминно-фортепианно-скрипичная, добродушная и в чём-то даже игрушечная атмосфера новой пластинки Грифа Риса — как раз то, что точно согреет зимнею порой и настроит на позитивный лад в наше непростое время. Это второе появление лидера инди-бэнда Super Furry Animals на «ТСЛ». Группа, известная своими левацкими взглядами, молчит уже 15 лет, а вот Гриф старается вовсю. «Sadness Sets Me Free», записанный во Франции (в студии, расположенной в особняке XIX века) стал 25-м релизом, включая альбомы материнского коллектива и саундтреки, к которым валлиец приложил руку. Барокко-поп и неопсиходелик по-прежнему остаются главными ориентирами traveling band`а его единомышленников и роднят их с The Divine Comedy. Рис говорит, что этой работой он пытался «пролить хоть какой-то свет на печаль и общий ужас космического одиночества».

нглийский ансамбль из прославленного в различных ипостасях города Ньюкасл образовался в 2007 году и успел в неторопливом режиме выпустить шесть номерных альбомов, последний из которых – образцовый пример инди-рока. Кстати, предыдущая их работа была номинирована на премию Mercury Prize. Идеологом квартета стала певица и автор текстов Хейзел Уайлд. К созданию «Versions of Us», выпущенного лейблом Bella Union, музыканты привлекли барабанщика Radiohead Филиппа Селвея. На настроение и лирику альбома сильно повлиял тот факт, что Хейзел стала матерью и устремилась, по её словам, «к новым целям в новом мире». В фундаменте пластинки заложен сложный и часто мучающий многих философский вопрос: можем ли мы изменить свою жизнь или обречены повторять одни и те же ошибки снова и снова? С другой стороны, отвлекаясь от анализа, это просто девять крутых и, возможно, не суперъярких лишь в первом приближении композиций, но способных раскрыться по-новому с каждым следующим прослушиванием.

узыкант и продюсер афроамериканского происхождения по имени Ариан Аштиани базируется в Лос-Анджелесе. Он довольно заметная фигура в так называемом «готическом возрождении» и впервые засветился, сделав удачный кавер на одну из песен The Cure. Придумав проект Mareux, Аштиани долгое время выпускал синглы, а на дебютный лонгплей решился только в прошлом году. Так появился диск «Lovers From The Past». Это своеобразный сборник рассказов о нереализованных желаниях и неразделённой любви. Опираясь на перечисленные выше стили и мощное наследие 1980-х гг. в целом, Ариан словно окуривает себя и слушателей дымкой романтической меланхолии, перемещая в атмосферу маленького ночного клуба с робким освещением. «Я хочу быть проводником, который знакомит молодую аудиторию со старыми субкультурными жанрами», – честно признаётся Mareux. Ну что же, очень даже получается.