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миротворённая, каминно-фортепианно-скрипичная, добродушная и в чём-то даже игрушечная атмосфера новой пластинки Грифа Риса — как раз то, что точно согреет зимнею порой и настроит на позитивный лад в наше непростое время. Это второе появление лидера инди-бэнда Super Furry Animals на «ТСЛ». Группа, известная своими левацкими взглядами, молчит уже 15 лет, а вот Гриф старается вовсю.
«Sadness Sets Me Free», записанный во Франции (в студии, расположенной в особняке XIX века) стал 25-м релизом, включая альбомы материнского коллектива и саундтреки, к которым валлиец приложил руку. Барокко-поп и неопсиходелик по-прежнему остаются главными ориентирами traveling band`а его единомышленников и роднят их с The Divine Comedy. Рис говорит, что этой работой он пытался «пролить хоть какой-то свет на печаль и общий ужас космического одиночества».
нглийский ансамбль из прославленного в различных ипостасях города Ньюкасл образовался в 2007 году и успел в неторопливом режиме выпустить шесть номерных альбомов, последний из которых – образцовый пример инди-рока. Кстати, предыдущая их работа была номинирована на премию Mercury Prize. Идеологом квартета стала певица и автор текстов Хейзел Уайлд. К созданию «Versions of Us», выпущенного лейблом Bella Union, музыканты привлекли барабанщика Radiohead Филиппа Селвея. На настроение и лирику альбома сильно повлиял тот факт, что Хейзел стала матерью и устремилась, по её словам, «к новым целям в новом мире». В фундаменте пластинки заложен сложный и часто мучающий многих философский вопрос: можем ли мы изменить свою жизнь или обречены повторять одни и те же ошибки снова и снова? С другой стороны, отвлекаясь от анализа, это просто девять крутых и, возможно, не суперъярких лишь в первом приближении композиций, но способных раскрыться по-новому с каждым следующим прослушиванием.
новь поприветствуем заслуженных деятелей немецкого андеграунда, придумавших Automat. Об их предыдущей пластинке «Modul» я уже рассказывал – и вот спустя три года вышла новая работа «Heat». Напомню, что проект создали трое музыкантов, среди которых участник Die Haut и Einstürzende Neubauten Jochen Arbeit и барабанщик Achim Färber, поигравший в составе Die Krupps и с одним из самых моих любимых музыкантов Филиппом Боа. На своей уже пятой пластинке музыканты виртуозно комбинируют первоклассный даб, элементы даунтемпо, трип-хопа и традиции великой немецкой электронной школы. Чтобы урбанистические саундскейпы не выглядели слишком безжизненно, недостающего тепла им придают таланты приглашённых вокалистов и вокалисток: таких как ямайский ветеран Prince Alla и небезызвестная англичанка Gemma Ray.
узыкант и продюсер афроамериканского происхождения по имени Ариан Аштиани базируется в Лос-Анджелесе. Он довольно заметная фигура в так называемом «готическом возрождении» и впервые засветился, сделав удачный кавер на одну из песен The Cure. Придумав проект Mareux, Аштиани долгое время выпускал синглы, а на дебютный лонгплей решился только в прошлом году. Так появился диск «Lovers From The Past». Это своеобразный сборник рассказов о нереализованных желаниях и неразделённой любви. Опираясь на перечисленные выше стили и мощное наследие 1980-х гг. в целом, Ариан словно окуривает себя и слушателей дымкой романтической меланхолии, перемещая в атмосферу маленького ночного клуба с робким освещением. «Я хочу быть проводником, который знакомит молодую аудиторию со старыми субкультурными жанрами», – честно признаётся Mareux. Ну что же, очень даже получается.
ворчество норвежской певицы и писательницы Енню Вал сложно назвать однородным и невариативным. В 2022-м она выпустила ориентированный на более-менее массовую аудиторию альбом «Classic Objects», а вот в прошлом году вышла её вторая совместная работа с соотечественником Хавардом Вольденом. Их проект называется Lost Girls. Дебютный релиз получил восторженные отзывы в профильной прессе, но и вторая пластинка «Selvutsletter» оказалась не менее хороша. Здесь за основу взят арт-поп, инкрустированный элементами авангарда и краут-рока.
750-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 13.02.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 13.02.2024 г.
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