есять лет назад, рецензируя пластинку Dub Syndicate «Hard Food», я уверенно заявил, что это точно последний релиз, потому что накануне его выхода на Ямайке был убит Style Scott, выдающийся реггийный барабанщик и основатель группы. Однако коллега Скотта по Dub Syndicate, знаменитый продюсер и музыкант Эдриан Шервуд, тщательно поработав с архивами, в начале этого года выпустил под известной вывеской очередной лонгплей. «Obscured By Version» можно считать «новым» альбомом с некоторыми оговорками. Олицетворением и стержнем предприятия по праву считался именно Стайлз Скотт, несмотря на не менее важную роль Шервуда, статус третьего участника группы у Флаббы Холта и привлечение к записи таких титанов, как Билл Ласвелл. Создаваемый на Ямайке roots-контент что называется «допиливался» Шервудом в Лондоне. Данный процесс превратил альбомы Dub Syndicate начала 1990-х гг. из просто хорошего регги в нетривиальное и новаторское переосмысление риддимов. «Obscured By Version» отсылает именно к тому золотому периоду: какие-то треки взяты из ныне легендарных дисков вроде «Эхомании», другие – с редких синглов и заново интерпретированы. Шервуду удался трюк, которым он одновременно и отдал дань уважения памяти товарища, и вылепил новый материал, совершенно не выглядящий чем-то искусственным или притянутым за уши.

ридцать лет пришлось ждать новой пластинки от британского трио The Wolfgang Press. Образовались они в 1983 году и успели выпустить пять крутейших лонплеев не где-нибудь, а на культовом лейбле 4AD. Музыкально Майкл Аллен, Марк Кокс и Эндрю Грей стремительно и довольно любопытно эволюционировали. Начав с мрачного пост-панка, The Wolfgang Press позже качнуло в индастриал, синти-поп, эксперименты с другими электронными стилями (местами даже почти танцевальными) и фанк. Камбэк произошёл не в оригинальном составе: место Кокса занял брат Грея Стивен. Новый альбом получил название «The 2nd Shape» и продемонстрировал возвращение к изначальному пост-панку, пусть и не такому суровому как в 1980-х, с заметной электронной подпиткой. Никаких попыток понравиться более широкой аудитории здесь нет вообще. Респект. Интересно, что записать все девять треков музыканты предпочли на ленту, что по мнению The Wolfgang Press обеспечивает нужный эффект более сырого и непосредственного звучания.