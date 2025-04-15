Modern English 1 2 3 4 (p) 2024

M odern English – одни из тех, кто стоял у истоков зарождающейся панк- и пост-панк сцены. Изначально они назывались Lepers, играли на вечеринках, даже не думая, что в будущем запишут не один альбом и просуществуют почти 50 лет (что, возможно не предел, судя по новой пластинке). В конце 1970-х гг. группу заметил и подписал ныне культовый лейбл 4AD, где и началось восхождение.



Как водится, столь долгий творческий путь оказался извилист и тернист. Коллектив прожил много жизней, не раз меняя состав, экспериментируя со звучанием и пребывая на грани самоуничтожения. Однако выжили. «1234» зиждется на пропорциональном миксе пост-панка, шугейза, новой волны и правдорубного рока. Описывая новый диск, вокалист оригинального состава Робби Грей считает, что на самом деле в окружающем контексте мало что изменилось. «Я помню, как впервые приехал в Америку в начале 1980-х», — вспоминает фронтмен. «У нас была Маргарет Тэтчер, там – Рональд Рейган. А теперь перенесемся в сегодняшнее время, ко всем политикам и корпоративным организациям вместе с их коррупцией и жадностью. Это то же самое 40 лет спустя, на самом деле. То же самое старое дерьмо, от которого обычному человеку становится плохо». Modern English - Not Fake

Modern English - Plastic

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CocoRosie Little Death Wishes (p) 2025

C ocoRosie – одни из тех, чьи новые работы засвечиваются на «ТСЛ» по умолчанию. Какие-то пластинки у Сьерры (она же Рози) и Бьянки (она же Коко) Кэссиди получаются ярче, другие – сдержаннее, но главным остаётся одно. Сёстры умудрились придумать, выпестовать и сохранить какой-то особенный уютный гротескный, эксцентричный, театрализованный мирок, внутри которого ты оказываешься словно в Зазеркалье или музыкальной шкатулке (о чём я уже не раз писал в рецензиях на их предыдущие работы). Стилистические влияния здесь предельно разнообразны: фрик-фолк, кабаре, барокко-поп, психоделик, опера, разномастная электроника, хип-хоп, street music. Рецептуре CocoRosie всегда была присуща наигранная спонтанность, ощущение, будто композиция живёт сама по себе, а не подчиняется заранее прописанному сценарию. В то же время всё это не превращается в бесконечную запутанную импровизацию, а упаковывается в формат вполне стандартной композиции. Восьмой их альбом, записанный при участии музыкантов из группы Deerhoof, исследует сложные темы скорби, стойкости и хрупкой природы человека. CocoRosie - Cut Stitch Scar

CocoRosie - Yesterday

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Dub Syndicate Obscured By Version (p) 2025

Д есять лет назад, рецензируя пластинку Dub Syndicate «Hard Food», я уверенно заявил, что это точно последний релиз, потому что накануне его выхода на Ямайке был убит Style Scott, выдающийся реггийный барабанщик и основатель группы. Однако коллега Скотта по Dub Syndicate, знаменитый продюсер и музыкант Эдриан Шервуд, тщательно поработав с архивами, в начале этого года выпустил под известной вывеской очередной лонгплей.



«Obscured By Version» можно считать «новым» альбомом с некоторыми оговорками. Олицетворением и стержнем предприятия по праву считался именно Стайлз Скотт, несмотря на не менее важную роль Шервуда, статус третьего участника группы у Флаббы Холта и привлечение к записи таких титанов, как Билл Ласвелл. Создаваемый на Ямайке roots-контент что называется «допиливался» Шервудом в Лондоне. Данный процесс превратил альбомы Dub Syndicate начала 1990-х гг. из просто хорошего регги в нетривиальное и новаторское переосмысление риддимов. «Obscured By Version» отсылает именно к тому золотому периоду: какие-то треки взяты из ныне легендарных дисков вроде «Эхомании», другие – с редких синглов и заново интерпретированы. Шервуду удался трюк, которым он одновременно и отдал дань уважения памяти товарища, и вылепил новый материал, совершенно не выглядящий чем-то искусственным или притянутым за уши. Dub Syndicate - Plains of Africa (Echo, Echo, Echo)

Dub Syndicate - Command Centre

The Wolfgang Press The 2nd Shape (p) 2024

Т ридцать лет пришлось ждать новой пластинки от британского трио The Wolfgang Press. Образовались они в 1983 году и успели выпустить пять крутейших лонплеев не где-нибудь, а на культовом лейбле 4AD. Музыкально Майкл Аллен, Марк Кокс и Эндрю Грей стремительно и довольно любопытно эволюционировали. Начав с мрачного пост-панка, The Wolfgang Press позже качнуло в индастриал, синти-поп, эксперименты с другими электронными стилями (местами даже почти танцевальными) и фанк. Камбэк произошёл не в оригинальном составе: место Кокса занял брат Грея Стивен. Новый альбом получил название «The 2nd Shape» и продемонстрировал возвращение к изначальному пост-панку, пусть и не такому суровому как в 1980-х, с заметной электронной подпиткой. Никаких попыток понравиться более широкой аудитории здесь нет вообще. Респект. Интересно, что записать все девять треков музыканты предпочли на ленту, что по мнению The Wolfgang Press обеспечивает нужный эффект более сырого и непосредственного звучания. The Wolfgang Press - 21st Century

The Wolfgang Press - Take It Backwards

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Federico Albanese Blackbirds and the Sun of October (p) 2025

В завершение выпуска вновь встретимся с итальянским композитором Федерико Альбанезе. О его насыщенном музыкальном пути и крутейшей пластинке «Before And Now Seems Infinite» я ранее рассказывал. В наступившем году пианист и композитор порадовал новым альбомом, записанным в его родном регионе Монферрато в Италии. Постоянно проживающий в Берлине Федерико признаётся: в первую очередь это повествование «о возвращении домой и воссоединении с корнями». Контраст между огнями большого города и спокойствием маленькой деревни на севере Италии ошеломили его. «Сочувствие между людьми, которое стало одной из тем альбома, — это то, что я заново открыл там. То, как мы относимся к окружающей среде и к себе, и как мы взаимодействуем друг с другом, с заботой и любовью. Я думаю, что большие города не дают вам этого, но они предоставляют драйв, яркую сцену, культуру. Все в этом альбоме – продакшн, звук, несовершенства, близость маленьких трещин на пианино – всё часть среды, где была записана музыка. Если вы будете внимательны, то услышите, как говорит ребенок, лает собака, проезжает трактор, идет дождь, дует ветер», — комментирует автор. Federico Albanese - A Story Yet to Be Told

Federico Albanese - Bloom

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