Как прекрасно знают лунные завсегдатаи, в это время я стараюсь сформировать плейлист с участием знаковых и любимых артистов, успевших записать классные пластинки за последние пару лет. Сразу скажу, что подборка № 748 — это настоящий парад супертяжеловесов независимой сцены (может, только за единственным исключением): музыкантов важных, влиятельных и хорошо известных большинству из вас.

C rime & The City Solution вновь прервали долгое молчание. Мне с близкими посчастливилось стать свидетелями их предыдущего реюниона, когда расширившийся до восьми музыкантов состав представлял в одном из берлинских клубов первый за 23 года альбом «American Twilight». Тогда изрядное количество узнаваемых представителей арт-богемы в переполненном зале подчёркивало значимость события. И вот, спустя 11 лет появилось следующее высказывание — лонгплей «the killer». Он записан в немецкой столице и, пожалуй, его можно считать третьей инкарнацией австралийского бэнда. В данном случае к лидеру-вокалисту Саймону Бонни и его жене, скрипачке Бронвин Адамс присоединилось пятеро музыкантов. Вместе они придумали стопроцентно узнаваемую для стилистики группы притчу то ли о конце, то ли о возрождении мира. Композиции изящно сворачивают с магистрального пути в переулок, сбивая с толку и очаровывая путешественника как древняя Матера. Важно: первое прослушивание может ничего не прояснить. Тот случай, когда просто необходимо повторить и тогда послание откроется. «the killer» можно воспринимать и как откровение просветлённого Саймона Бонни, находящегося по его словам под сильным влиянием эссе философа Исайи Берлина о лисе и еже.



P.S. Кстати, в рубрике «Люди на Луне» имеется отдельный материал, посвящённый творческому пути этого замечательного коллектива, и специальный выпуск № 550. Не поленитесь, изучите-послушайте. Crime & The City Solution - Rivers of Blood

Crime & The City Solution - River of God

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Public Image Ltd End Of World (p) 2023

Л егендарные Public Image Limited, важнейшие герои процесса трансформации панка в пост-панк, исследователи других стилей, без преувеличения, имеющие статус культового коллектива снова демонстрируют прекрасную форму. 11 августа прошлого года вышла их 11-я работа под названием «Конец Мира». К несчастью, видимо, они правы в глобальном смысле. Но, возможно, это отражение личной драмы 67-летнего Джона Лайдона потерявшего супругу Нору Майер Фостер и посвятившего ей последнюю песню альбома «Hawaii», совершенно нетипичного для PIL произведения. Она была выпущена синглом, как и полагается, ещё до выхода лонгплея и чуть не отобралась на одиозное «Евровидение» от Ирландии (факт, опять же, как-то не вяжущийся со статусом Public Image, конец света налицо). Мотор пластинки — неподражаемое интонирование единственного оставшегося участника оригинального состава группы и её олицетворения. Лайдон заставляет переживать сразу несколько эмоциональных состояний, что вкупе с как всегда нетривиальными текстами прекрасно работает на ценность всего материала, вроде бы собранного из непохожих элементов. Стилистически «End Of World» классифицировать как-то бессмысленно, просто предлагаю в очередной раз порадоваться, что крутые ветераны записали отличный диск. Public Image Ltd - Being Stupid Again

Public Image Ltd - Strange

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Jah Wobble A Brief History Of Now (p) 2023

Д жон Джозеф Уордл – музыкант невероятно талантливый и при этом крайне плодовитый. Если первые две боевые единицы сегодняшнего плейлиста радуют своих поклонников, мягко говоря, нечасто, то легендарный басист только в 2023 году успел выпустить три альбома, с одним из которых мы сейчас и знакомимся. Пластинка вышла на известном лос-анджелесском инди-лейбле Cleopatra Records, что автоматически гарантирует качество и красоту физического носителя. Она тоже получила злободневное название «Краткая история настоящего». В записи принял участие экс-участник ещё одной культовой формации Siouxsie and The Banshees гитарист Джон Кляйн. Не понаслышке знающие, что такое настоящий пост-панк, партнёры и поставили данный стиль во главу угла. Но не обошлось и без любимых Уобблом ямайских риддимов. Jah Wobble - Wrong Side Of The Line

Jah Wobble - I Am, I Am, I Am

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В 2016 году британский шугейз-квартет Lush приятно порадовал своим реюнионом и выпуском отличного мини-альбома. Но дальше как-то дело не пошло. Тем не менее, некоторые участники группы продолжают заниматься музыкой. Вторая вокалистка Мики Береньи занимается делами группы Piroshka, а вот Эмма Андерсон, которую больно задело не получившее развитие воссоединение Lush, решила пуститься в одиночное плавание и записала пластинку нежного дрим-попа с непременной толикой шугейза под названием «Перламутровые Пуговицы». Физически релиз был выпущен на CD, виниле и кассете. В работе над ним Эмма использовала наработки, так и не пригодившиеся её основной группе для пролонгации второй фазы существования. В записи «Pearlies» ей помогали Робин Гатри, виолончелистка Одри Райли и гитарист Suede Ричард Оукс. Emma Anderson - Inter Light

Emma Anderson - Xanthe

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Yann Tiersen 11 5 18 2 5 18 (p) 2022

В завершение специального постновогоднего плейлиста будет произведение, принадлежащее перу, пожалуй, самого мною почитаемого композитора-неоклассика Яна Тирсена. Краткая предыстория пластинки такова: в 2021 году бретонский гений выпустил концептуальный релиз «Kerber», с помощью которого, по его собственным словам, он «исследовал возможности бесконечной малости». Интересно, что материал для следующей работы родился из подготовок и репетиций концертных интерпретаций упомянутого диска. Пластинка также вышла на Mute Records и получила название «11 5 18 2 5 18». Согласно задумке — это некое переосмысление «Kerber только с гораздо бóльшим влиянием электронной музыки. Используя модульные синтезаторы и порой неожиданно настойчивый бит, Тирсен создал удивительную мерцающую ледовую структуру, следы мелодий на которой оставляют не грубые рыбацкие свёрла, а воздушные фигурные коньки искусных мастеров. Yann Tiersen - 1 18. 13 1 14 5 18. 11 15 26 8

Yann Tiersen - 3 8 1 16 20 5 18. 14 9 14 5 20 5 5 14

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