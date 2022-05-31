В торой альбом проживающей в Лондоне певицы с турецкими корнями вышел 4 марта на лейбле ATO Records. Пластинка получила название «Painless». На фоне перегруженных, колких гитар, звуковых искажений, отголосков хриплого трип-хопа в духе Portishead и едва различимых фотонов множества других стилей, Nilüfer Yanya пытается разобраться в себе и происходящем вокруг. Замечательные вокальные данные вкупе с красивыми мелодическими решениями неотделимы от тревожной, настороженной атмосферы. «Painless» неодинаков по настроению и ближе к завершению даже намекает на нечто лирическое – но всё-таки главный его нерв следует искать примерно посередине. По словам самой Яньи, её песни питаются гранжем, творчеством Radiohead и (внимание!) группы «Тату». Nilüfer Yanya - Stabilise

Nilüfer Yanya - Midnight Sun

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К огда я увидел обложку диска, на которой были написаны два слова –Café Türk, – то, естественно, предположил, что перед моими глазами сборник ближневосточного лаунжа или традиционного ориентального попа. Но всё оказалось куда интереснее. Café Türk действительно оказался сборником, но только отражающим крайне разнообразный творческий путь одной единственной группы.



Придумал всё турецкий музыкант по имени Метин Демирал. В начале 1980-х гг., спасаясь от военного переворота на родине, он уехал в Швейцарию, где на деньги, полученные за победу в конкурсе талантов, отпечатал первый тираж дебютного диска Café Türk и отправился с ним в Берлин. Расчёт был верный, ведь в Германии вообще и в её столице, в частности, турецкая диаспора, мягко говоря, внушительная. Первые пластинки Метин продал прямо на улице с помощью своего друга и бутылки шнапса, взятой для храбрости. А теперь его приятно радует, что те самые экземпляры дешевле, чем за 150 евро, не купишь.



Участникам Café Türk удивительным образом удавалось смешивать диско, психоделический рок, регги, фанк и ближневосточную музыку, превращая всё это в дико энергетический мультижанровый танцевальный коктейль. Пели они на двух языках: немецком и турецком. Метин вспоминает, что во время живых выступлений, которыми славился коллектив, они растягивали композиции до 10–15 минут и вводили публику в состояние гипнодэнса. Группа быстро набрала популярность, отлично вписавшись в контекст развивающегося культурного разнообразия тогдашней Германии. На концертах собиралось больше немцев, чем турок, но главным было, по словам Демирала, то, что музыка на стыке стилей и национальных традиций сбивала с толку и одновременно увлекала людей разного происхождения. Café Türk просуществовали до 1990 года, а пару лет назад вышла отличная компиляция их произведений, которые мы сегодня и слушаем. И порой действительно кажется, что это сборник совершенно разных исполнителей. Café Türk - Kimin İçin

Café Türk - Ali Baba from Istanbul

Café Türk - Zeynep

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Horace Andy Midnight Rocker (p) 2022

В ысокий голос ямайского ветерана roots reggae, записавшего свой первый сингл в 1967 году, давно стал узнаваемым даже для тех, кто особенно и не увлекается музыкой солнечного острова. Абсолютному большинству он известен, в первую очередь, по работе с Massive Attack. Во многом благодаря именно таким вокалистам, как он или Элизабет Фрэйзер с Шинейд О`Коннор, записям бристольских гениев удалось обрести тот статус, который у них есть на сегодняшний день.



В апреле этого года 71-летний певец (ниспошли Джа ему здоровья) выпустил просто блестящий альбом «Midnight Rocker». Крутости релизу добавляет то, что над ним работал не кто иной, как знаменитый британский музыкант и продюсер, неоднократно здесь упоминаемый Адриан Шервуд. Именно на его лейбле On-U Sound и вышла эта пластинка.



За одно только сотрудничество с другой ямайской легендой Ли «Скрэтчем» Перри Шервуду надо бы поставить прижизненный памятник. Результат коллаборации с Хорасом Энди получился точно не хуже. Альбом в основном состоит из филигранных переработок и новых версий известных песен ямайского гуру. Лучшие музыканты, собранные под крылом лейбла On-U Sound, продюсерский талант Шервуда и вокальное мастерство Горация позволили создать первоклассный шедевр стиля – как с точки зрения исполнения, так и записи. Одной из изюминок «Midnight Rocker» стала версия «Save From Harm» упомянутых Massive Attack. По настроению получилась совершенно другая вещь, но, как минимум, не менее крутая. Horace Andy - Easy Money

Horace Andy - Safe From Harm

Horace Andy - Try Love

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Lacrimosa Liedenschaft (p) 2021

Г рафитовый трагический мир глазами клоуна. Узнаваемый стиль и почерк оформления альбомов, пронесённый концептуалистом Тило Вольфом и его бессменной спутницей Анне Нурми сквозь десятилетия. С музыкой примерно то же – только всё лучше и лучше. Четырнадцатая студийная работа швейцарской группы «Liedenschaft» («Страсть») –просто образцовый пример песни, а точнее, непримиримой битвы льда и пламени. Застывшие в рукотворных образах чувства, пережившие извержения вулканов, гибель цивилизаций и ставшие напоминанием о бренности и величии одновременно. Всё понятно с первых же тактов: «Любовь важнее жизни». Вечность, запечатлённая в камне. Виртуозно балансируя между готик-металом и его симфоническим собратом, Lacrimosa осталась верной своему концепту, не сбившись на стопроцентные самоповторы, и это супер. Альбом, конечно же, выпущен лейблом Hall of Sermon. Lacrimosa - Liebe über Leben

Lacrimosa - The Daughter Of Coldness

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« C rossover» — плод усилий двух известнейших ветеранов прогрессив и арт-рока: скрипача Дэвида Кросса, причастного к созданию культовых альбомов группы King Crimson (в частности, моего любимого «Red») и гитариста Питера Бэнкса, в первую очередь, известного по оригинальному составу Yes.



Питер Бэнкс, к сожалению, покинул наш мир восемь лет назад, но у Кросса остались записи их совместных сессий, сделанных в своё время без каких-либо конкретных целей. Внимательный Дэвид запомнил высказанное вслух пожелание Питера о том, чтобы это когда-нибудь было издано в том или ином виде. Отдавая дань уважения товарищу, Кросс пригласил нескольких музыкантов, работавших с Бэнксом в разное время. Среди них оказались барабанщик Пэт Мастелотто, сын Рика Уэйкмана Оливер и другие прог-рокеры. Кросс попросил собравшихся интерпретировать записанный материал с максимальной степенью творческой свободы. Оценивая результат, мастер электроскрипки заметил: «Для меня было честью играть вместе с Питером. Думаю, он был бы доволен тем, что у нас получилось». David Cross, Peter Banks - Upshift

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