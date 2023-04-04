Flyying Colours You Never Know (p) 2023

Г руппа Flyying Colours (с двумя игреками в названии) образовалась восемь лет назад в Мельбурне (возможно, в данном случае нейминг имеет отношение к известной английской идиоме «With flying colours»). За этот период музыканты успели выпустить три лонгплея, свежайший из которых «You Never Know» вышел 17 марта. В основе музыки австралийцев лежат психоделик-поп, дрим-поп и шугейз. Ребята берут пример с My Bloody Valentine, Lush и других уважаемых корифеев стиля.



Альбом был записан всего за две недели, что должно (по замыслу) напоминать всем нам о скоротечности бренного существования. Не обходится и без фобий. По словам лидера квартета Броди Браммера, его вдруг стал преследовать страх потери слуха. На этом фоне была написана песня «Goodbye to Music». «Какое-то время я был одержим тем, как пренебрегал своими ушами за многие годы гастролей, репетиций, микширования и постоянно размышлял о том, каково это — попрощаться с любимым делом», признаётся основной гитарист и вокалист. Главное в работах, подобных «You Never Know», на мой взгляд, что, опираясь на идеи прошлого, они в то же самое время позволяют с оптимизмом оценивать будущее условно независимой гитарной музыки в целом. Flyying Colours - I Live in a Small Town

Flyying Colours - Goodbye to Music

Видеоклип

В первые Anna B Savage сверкнула на инди-сцене в 2015 году, записав яркий мини-альбом, получивший множество хвалебных отзывов и авансов. Тут же последовали совместные гастроли с Jenny Hval и Father John Misty. Как ни странно, девушку вся эта шумиха немного испугала и озадачила. «Моя область знаний — полная неуверенность во всем», –говорила она тогда. Анна замкнулась, долго не решалась сделать следующий шаг и первый полноформатный релиз выпустила только спустя шесть лет. А уже в этом году вышел и второй лонгплей «in|FLUX».



Открывающая пластинку вещица «The Ghost» сразу захватывает вокалом: глубоким, чувственным альтом. Именно этот нарочито театрализованный трек точно определяет её метод, органично сочетающий инди-поп и камерную музыку. Как будто оперная певица вдруг решилась на осторожный шажок в поп-сектор из строгих рамок академической традиции. Всё это не удивительно, ведь родители Анны именно классические музыканты и она (по слухам) серьёзно размышляла, какой творческий путь предпочесть. Переехавшая ныне в Дублин артистка, придумывая «in|FLUX», сменила продюсера и расширила инструментарий, добавив кларнет, саксофон и электрокалимбу. Всё это используется исключительно дозировано и служит сохранению почти интимной, живой атмосферы альбома, где за нерв, эмоции и чувственность отвечает в первую очередь тот самый голос. Anna B Savage - The Ghost

Anna B Savage - Say My Name

Видеоклип

Calexico El Mirador (p) 2022

В третий раз встречаем на «ТСЛ» коллектив, в негромкую и лишь на первый взгляд неброскую музыку которого просто невозможно не влюбиться. Особенно если остановить бесконечный бег в суматохе дней и прислушаться. Все, кто так делает, сначала замирают, а потом непременно спрашивают: «А что это сейчас играет»? Проверено не раз. А играют произведения в исполнении певца и гитариста Джои Бёрнса, создавшего Calexico в далёком 1996 году вместе с мастером ударных Джоном Конвертино.



Формула песен Calexico продолжает бесперебойно работать. Это лишённая пафоса и вычурности, уютная, каминная и тихая история. В некотором смысле их можно сравнить с моими любимыми немцами Element Of Crime в плане умения создать особенную душевную атмосферу, хоть стилистически они и не близнецы-братья. Группа, образованная в Тусоне, давно взяла на вооружение микс из кантри-фолка, музыки марьячи, колумбийской кумбии и ещё нескольких подстилей, характерных для места на границе Калифорнии и Мексики – по которому она и названа.



Выпускающий лейбл City Slang характеризует их метод как «cross-cultural indie rock»: «Исследователи пыльных музыкальных окраин американского юго-запада, создающие уникальные кинематографические песни, такие же таинственные и великолепные, как и засушливые пустынные пейзажи, которые их вдохновили». Весьма точно, не поспоришь. «El Mirador» записывался в течение лета 2021 года, и для этого музыканты собрались в родном Тусоне. Возможно поэтому альбом получился таким тёплым, домашним и ностальгически трепетным. По словам Бернса, он посвящён семье и друзьям. В работе над пластинкой также приняла участие певица Габи Морено. Calexico - Then You Might See

Calexico - Cumbia Peninsula

Видеоклип

С уперкрутая и красивая пластинка из тех, что я не заметил вовремя. Вышла она в 2020 году, но это именно тот случай, что лучше о ней рассказать поздно, чем никогда. Кто же её придумал? За инь-составляющую выступает американская актриса французского происхождения, певица, модель и режиссёр Ариэль Домбаль. За элемент янь в данном случае ответственен франко-камбоджийский музыкант Николас Кер, больше всего известный, как участник группы Poni Hoax. К несчастью, он (по не до конца выясненной причине) покинул этот мир в мае 2021 года в возрасте 50 лет. Так что отчасти это повод вспомнить артиста.



Пути Кера и Домбаль пересеклись задолго до записи «Empire». Сначала Николас выступил соавтором одного из сольников Ариэль, а потом снялся в её картине, одновременно занимаясь саундтреком. В этом, как считали многие, неожиданно слаженно заработавшем дуэте главной звездой была, конечно, Ариэль. Жаловаться на популярность ей точно никогда не стоило, но, в то же время она часто занимала позицию как бы вне эпицентра гламурной киношной тусовки. Зигзаги же певческой карьеры госпожи Домбаль всегда словно намеренно стремились к деклассификации исполняемой музыки. Дива смело экспериментирует со стилями (джаз, поп, латино, техно) и образами, примеряя разные маски – в том числе, трагической Дездемоны.



Глядя на обложку «Empire» и смотря клипы, может сложиться впечатление, что это главы повести о болезненном флирте декаденствующих и не лишённых нотки вампирского мазохизма любовников. На самом деле, сие лишь хорошо сыгранные роли. В реальной жизни Ариэль Домбаль – супруга известного философа, писателя, режиссёра и политика Бернара Анри Леви, которому Николас Кер тоже помогал в написании музыки к фильмам. Говоря о данном релизе, Кер признавался, что название и концепция навеяны произведениями Филиппа Дика: «Империя» — место, где сила и форма деградируют и распадаются. Альбом построен на игре инди-рока, мрачного романтического кабаре и барокко, электропопа и театрализованного упадничества. Он как тот самый струящийся сладкий газ утягивает в трясину, и сопротивляться, откровенно говоря, лень. Такой музыкой хочется обладать всё сильнее по мере того, как она всё настойчивее овладевает тобой. Arielle Dombasle, Nicolas Ker - Twin Kingdom Valley

Arielle Dombasle, Nicolas Ker - Desdemona

Arielle Dombasle, Nicolas Ker - Lost Little Street Girl

Видеоклип

Pole Tempus (p) 2022

С егодня мы обошлись без традиционного ямайского экватора, зато будет соответствующая концовка. Познакомимся с новым релизом немецкого музыканта из Дюссельдорфа (что немаловажно, учитывая влияние тамошней сцены на электронную музыку) по имени Штефан Бетке. Его сольный проект называется Pole, а работает Штефан в стилистике даб-техно или дабтроники. Новый альбом Pole «Tempus» шикарно издан лейблом Mute и, по замыслу автора, исследует связь между прошлым настоящим и будущим, сочетая элементы эмбиента, даба, джаза и глитча. Pole - Grauer Sand

Pole - Allermannsharnisch

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