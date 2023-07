Г

руппа Flyying Colours (с двумя игреками в названии) образовалась восемь лет назад в Мельбурне (возможно, в данном случае нейминг имеет отношение к известной английской идиоме «With flying colours»). За этот период музыканты успели выпустить три лонгплея, свежайший из которых «You Never Know» вышел 17 марта. В основе музыки австралийцев лежат психоделик-поп, дрим-поп и шугейз. Ребята берут пример с My Bloody Valentine, Lush и других уважаемых корифеев стиля.



Альбом был записан всего за две недели, что должно (по замыслу) напоминать всем нам о скоротечности бренного существования. Не обходится и без фобий. По словам лидера квартета Броди Браммера, его вдруг стал преследовать страх потери слуха. На этом фоне была написана песня «Goodbye to Music». «Какое-то время я был одержим тем, как пренебрегал своими ушами за многие годы гастролей, репетиций, микширования и постоянно размышлял о том, каково это — попрощаться с любимым делом», признаётся основной гитарист и вокалист. Главное в работах, подобных «You Never Know», на мой взгляд, что, опираясь на идеи прошлого, они в то же самое время позволяют с оптимизмом оценивать будущее условно независимой гитарной музыки в целом.