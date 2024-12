В

едомое Колином Мелоем инди-фолк-рок предприятие из Портленда нарушило шестилетнее молчание и представило на суд публики свой девятый студийный релиз. Сразу скажу, что «As It Ever Was, So It Will Be Again» не производит такого сильного впечатления, как в случае с предыдущим очень ярким диском «I`ll Be Your Girl». Напомню, что тогда «Декабристы» решились на эксперимент, сменив студию и продюсера. Работавший с ними Джон Конглтон добавил саунду нововолновой эстетики, и группа реально зазвучала немного по-другому, выдав сразу несколько настоящих вполне себе хитов.



Сейчас же Мелой больше оглядывается на фолк-американу, демонстрируя скорее возвращение к корням, нежели тягу к экспериментам. Яркой иллюстрацией этому служит трек «America Made Me». Так что включённая в плейлист композиция «Oh No!» с отсылками к свингу и латино в целом нетипична для настроения новой работы The Decemberists. Завершается она, кстати, концептуальной и крутой 19-минутной пьесой в лучших традициях психоделик-арт-рока «Joan In The Garden», посвящённой Жанне д`Арк. Советую обязательно ознакомиться, чтобы впечатление об альбоме было цельным.