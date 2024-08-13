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    Shellac

    To All Trains

    (p) 2024
    Н

    ачнём с воспоминаний о хорошем человеке. Седьмого мая в возрасте 61 года умер Стив Альбини. Большинству он известен как супервлиятельный продюсер, причастный к созданию крутейших и важных произведений. Кроме этого, Стив был и музыкантом. Последний (как мы теперь понимаем) альбом его группы Shellac вышел через десять дней после неожиданной смерти.

    Звукоинженер (как он сам предпочитал классифицировать своё ремесло), фанат аналогового звука, журналист, гитарист и певец Стив Альбини вписал своё имя в историю современной музыки как фигура, благодаря которой мы услышали знаковые пластинки Pixies, Nirvana, Low, PJ Harvey и многих других классных музыкантов. Ярый ненавистник поп-культуры, автор постулата «поп-музыка — для идиотов и детей» всегда был верен своим принципам. Самым известным остаётся тот, что Альбини соглашался работать с артистами за фиксированный гонорар, отказываясь от роялти от последующих продаж пластинок. А они зачастую были многомиллионными. Взять хотя бы «In Utero» группы Nirvana. Стив считал, что деньги должны получать только сами музыканты, а он своё дело сделал и не собирается висеть у них на шее, радостно покуривая. Бескомпромиссная позиция отражалась и в его собственном творчестве: достаточно послушать созданную им нойзкор-группу Big Black.

    Shellac, исполняющие ни на йоту не пафосный, а честный и местами яростный noise-math rock, стали его последним проектом. Шестой альбом трио «To All Trains» записывался без лишней шумихи и громких заявлений, чего Альбини тоже не любил. Разумеется, никто и предположить не мог, что релиз станет посмертным для этого безмерно уважаемого в непопсовом музыкальном мире человека. Светлая память.

    The Decemberists

    As It Ever Was, So It Will Be Again

    (p) 2024
    В

    едомое Колином Мелоем инди-фолк-рок предприятие из Портленда нарушило шестилетнее молчание и представило на суд публики свой девятый студийный релиз. Сразу скажу, что «As It Ever Was, So It Will Be Again» не производит такого сильного впечатления, как в случае с предыдущим очень ярким диском «I`ll Be Your Girl». Напомню, что тогда «Декабристы» решились на эксперимент, сменив студию и продюсера. Работавший с ними Джон Конглтон добавил саунду нововолновой эстетики, и группа реально зазвучала немного по-другому, выдав сразу несколько настоящих вполне себе хитов.

    Сейчас же Мелой больше оглядывается на фолк-американу, демонстрируя скорее возвращение к корням, нежели тягу к экспериментам. Яркой иллюстрацией этому служит трек «America Made Me». Так что включённая в плейлист композиция «Oh No!» с отсылками к свингу и латино в целом нетипична для настроения новой работы The Decemberists. Завершается она, кстати, концептуальной и крутой 19-минутной пьесой в лучших традициях психоделик-арт-рока «Joan In The Garden», посвящённой Жанне д`Арк. Советую обязательно ознакомиться, чтобы впечатление об альбоме было цельным.

    Youthie

    Gecko Tones

    (p) 2024
    Ж

    юльет Бурде, также известная как Youthie уже в шестилетнем возрасте поняла, чем будет заниматься в жизни, начав учиться играть на трубе. Позже были парижская консерватория, увлечение классикой, джазом, балканской, андалусийской, азиатской, кельтской музыкой и латино, выступления в составе регги-группы Natty Princess, работа уличным музыкантом. Попутно освоив аккордеон и флейту, Жюльет сосредоточилась на регги и дабе, придумав ник Youthie.

    Погружаясь в изучение ямайского вайба, девушка познакомилась с битмейкером по прозвищу Macca Dread, ставшим соавтором всех её работ, включая «Gecko Tones». Альбом выпущен собственным лейблом артистки Youthie Records. Это настоящий кросс-культурный трип, где на грув мясистого даба нанизаны повлиявшие на француженку музыкальные традиции различных этнических групп. Пластинка преимущественно инструментальная, но редкие вокальные треки на ней самые яркие. Особенно хороша «Ozatura» с участием скрипачки Систы Кары, в которой Youthie поёт на несуществующем наречии.

    Gene Loves Jezebel

    X-Love Death Sorrow

    (p) 2023
    В

    торое появление в программе семейного предприятия с любопытной судьбой. 42 года назад в Лондоне два брата-близнеца из Уэльса Джей и Майкл Эстоны создали группу Gene Loves Jezebel. Миксуя элементы готик-рока, пост-панка, глэма и новой волны, братья с единомышленниками добились определённой популярности, а потом вдруг решили разделиться, сохранив одно и то же название для двух коллективов. Удивительно, но им это удалось. То есть, долгое время в Великобритании существуют Gene Loves Jezebel Джея, а за океаном –Майкла. С оговорками напоминает сагу пивного бренда на букву «Б». Сегодня, как и в прошлый раз на «ТСЛ», засветится вариант Джея. Насколько я понимаю, он считается более легитимным и авторитетным.

    Пластинка «X-Love Death Sorrow» вышла на лейбле Cleopatra Records 1 декабря прошлого года. Вполне в духе избранного когда-то и ретранслируемого до сих пор стилистического концепта. Несмотря на шестилетнюю паузу, мы имеем дело не с новым материалом, а с частично переработанными и переосмысленными треками релиза 2011 года «Ugly Buggs». Кроме этого, диск включает пять кавер-версий, в числе которых «Broken English» Марианны Фейтфулл, «A Girl Like You» Эдвина Коллинза, а также свежие интерпретации произведений The Cure, Magazine и The Only Ones.

    Modern Cosmology

    What Will You Grow Now?

    (p) 2023
    Д

    еятельность знаменитой авант-поп-группы Stereolab на данный момент официально заморожена, но певица Летиция Садье продолжает творческую деятельность, записывая сольники и участвуя в совместных проектах. Один из таковых у неё образовался с бразильской рок-группой Mombojó. Называется он Modern Cosmology и возник спонтанно во время пребывания Летиции в Ресифе, результатом чего стал EP, выпущенный в 2017-м. А в прошлом году вышел полноценный лонгплей «What Will You Grow Now?», наполненный в высшей степени интеллигентным и эстетически безупречным материалом. Электронная поп-музыка, психоделик, живые бонги, струнные, узнаваемый вокал и почерк Stereolab сплетаются в особенный медитативно-философский клубок, выпутываться из которого совершенно не хочется.

    Плейлист №757

    757-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 13.08.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Shellac - WSOD
    2. Shellac - Tattoos
    3. The Decemberists - Oh No!
    4. The Decemberists - Tell Me What’s on Your Mind
    5. Youthie - Aguanko
    6. Youthie - Ozatura
    7. Gene Loves Jezebel - Serpent Queen
    8. Gene Loves Jezebel - A Girl Like You
    9. Modern Cosmology - What Will You Grow Now
    10. Modern Cosmology - Trauma Release Makes Free

    Максим Горданов, 13.08.2024 г.

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