жоуи Брэдбери и Роуэн Мартин (они же британцы The Rhythm Method) свою первую работу представили в 2019 году. Продолжительная пауза пошла только на пользу. Вышедший 8 марта этого года на лейбле Moshi Moshi качественно записанный и спродюсированный лонгплей «Peachy» продемонстрировал стремительное музыкальное взросление дуэта. Сами авторы, не стесняясь, именуют диск шедевром.



The Rhythm Method исполняют очень светлый, жизнеутверждающий, весенне-летний инди-поп с заметным влиянием ирландского и шотландского фолка, да и не без доли кантри. Естественно, напрашиваются сравнения с сонмом коллективов: от Pet Shop Boys до Fun Loving Criminals и Electronic. Участие вокалистки Эйфе Пауэр, добавившей кельтского флёра некоторым песням, заставило иных вспомнить и о The Cranberries. Роуэн и Джоуи продолжают скромничать, заявляя, что в процессе создания произведения ими двигало «желание соответствовать своему потенциалу, дабы не было сожалений на смертном одре».