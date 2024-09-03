Sleater-Kinney Little Rope (p) 2024

А мериканский дуэт Sleater-Kinney отметил свой 30-летний юбилей выпуском отличной пластинки «Little Rope». При нашем первом знакомстве на лунных страницах девушки играли грязный, непричёсанный, очень злой и откровенный панк — самое громкое оружие движения «riot grrrl». С годами не изменяющий агрессивному отстаиванию идеалов равенства проект Корин Такер и Кэрри Браунштейн в музыкальном плане несколько трансформировался: стал местами чуть мягче и вариативнее. Какое-то время бэнд существовал в формате трио.



Их 11-й студийный альбом рождался в гнетущей атмосфере: как от окружающей взрывоопасной нестабильности, так и личной утраты (близкие родственники Кэрри погибли в автокатастрофе). Пребывая в прострации, она находила утешение в постоянной игре на гитаре: «Мне просто нужно было чувствовать пальцы на чем-то твердом. Когда люди покидают эту Землю, ты осознаешь, что все еще здесь, и что тактильно, а чего ты больше никогда не коснешься», — горько констатирует она.



Sleater-Kinney всегда славились не только бескомпромиссной позицией и радикальными феминистскими настроениями, но и умением в своих песнях касаться неудобных, неприятных и больных тем. Взращенный на тоске и горе «Little Rope» держится на фирменном груве и энергетическом нерве. Ведущая роль и вокальные партии в данном случае у Корин Такер, которая вытаскивает партнёра из депрессии и в то же время не погружает в неё слушателя. Пластинка получилась яркой, эмоциональной и, по словам авторов, совсем «не ожидаемого мрачной». Градус взрывоопасной ярости немного снижен, зато цепляющих треков –хоть отбавляй. Sleater-Kinney - Hell

Sleater-Kinney - Say It Like You Mean It

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Д жоуи Брэдбери и Роуэн Мартин (они же британцы The Rhythm Method) свою первую работу представили в 2019 году. Продолжительная пауза пошла только на пользу. Вышедший 8 марта этого года на лейбле Moshi Moshi качественно записанный и спродюсированный лонгплей «Peachy» продемонстрировал стремительное музыкальное взросление дуэта. Сами авторы, не стесняясь, именуют диск шедевром.



The Rhythm Method исполняют очень светлый, жизнеутверждающий, весенне-летний инди-поп с заметным влиянием ирландского и шотландского фолка, да и не без доли кантри. Естественно, напрашиваются сравнения с сонмом коллективов: от Pet Shop Boys до Fun Loving Criminals и Electronic. Участие вокалистки Эйфе Пауэр, добавившей кельтского флёра некоторым песням, заставило иных вспомнить и о The Cranberries. Роуэн и Джоуи продолжают скромничать, заявляя, что в процессе создания произведения ими двигало «желание соответствовать своему потенциалу, дабы не было сожалений на смертном одре». The Rhythm Method - Dean Martin

The Rhythm Method - Have a Go Heroes

Видеоклип

Р одившийся на одном из островов карибского бассейна Paul St. Hilaire (также известный как Tikiman) в 1994 году перебрался в Берлин, где и запустил свою ныне уже 30-летнюю карьеру. Наверное, самым знаковым его перфомансом и бесценным опытом была работа с легендарными Rhythm & Sound, где он и проникся любовью и почтением к эмбиент-даб-техно. В то же время артист заявляет: «Моя философия — не придерживаться одного стиля: я стараюсь быть открытым хорошей музыке в любых её стилистических проявлениях». Пол – человек довольно закрытый, он вовсе не стремится к публичности и старается по возможности избегать интервью. У него своя студия в знаменитом берлинском районе Кройцберг, где он экспериментирует с разной музыкой. В качестве приглашённого вокалиста ветеран успел много с кем поработать: Automat, Modeselector, Deadbeat, Radiq — вот лишь несколько имён, на чьих пластинках можно услышать голос Тикимэна. Его сольная работа словно спотыкающийся о пустоты и вязнущий в булькающем тумане гипнодабовый трип, с помощью которого St. Hilaire выстраивает воображаемый мостик между тем местом, где он появился на свет, и тем, где существует и творит сейчас. Paul St. Hilaire - Keep Safe

Paul St. Hilaire - The Weather Man

WITCH Zango (p) 2023

А сейчас поговорим о таком уникальном явлении как «Zamrock». Интерес к нему в последние годы резко усилился, и в первую очередь стараниями лейблов, «открывающих» западному слушателю доселе неведомые музыкальные пласты из стран Магриба, Африки и Азии (вспомните тот же «Анатолийский Рок»).



В данном случае всё началось после обретения Замбией независимости от Великобритании. До того времени страна носила название Северная Родезия. Естественно, на волне национального самоопределения стала искать себя местная культура вообще и музыка в частности. Будучи британскими подданными, преимущественно молодые замбийцы не могли не находиться под влиянием западного рока, блюза, психоделика и фанка. Именно эти составляющие вкупе с традиционным африканским фолком и стали точками опоры энтузиастов, взявшим в руки инструменты. Здесь интересна роль тогдашнего президента Замбии Кеннета Каунды, призвавшего существующие и возникающие рок-группы перестать играть каверы, а придумывать свой собственный оригинальный материал. Так и появился замрок.



Группа WITCH (название вроде как не про ведьму, это акроним выражения «Мы намерены посеять хаос») в 1973 году выпустила первый в Замбии коммерческий релиз, став одной из основополагающих формаций в замроке. Под влиянием внешних обстоятельств явлению не суждено было просуществовать долго. Экономические кризисы, эпидемии и конфликты быстро свели музыкальную и клубную жизнь независимого государства на нет. Многие участники той волны уже почили, но интерес к субкультуре не угас – а, как и говорилось выше, возрождается.



Самое удивительное, что мы сегодня знакомимся с новым, первым за 40 лет альбомом тех самых WITCH! Харизматичный лидер, супервлиятельная для всего замрока фигура Эммануэль Чанди (по прозвищу «Джагари» в честь Мика Джаггера) — единственный оставшийся в живых участник первого состава ныне абсолютно легендарного бэнда. На волне интереса к исполняемой ими музыке, «Джагари» возродил WITCH с изменённым лайн-апом ещё в 2012 году. Группа временами гастролировала, но новый материал выпустила лишь год назад на лейбле Desert Daze Sound. Пластинка получила название «Zango», что можно перевести как «Место Встречи». Несмотря на изменившийся состав, где есть уже не только замбийцы, звучание по-прежнему опирается на эклектичные корни стиля. К замесу из афробита, психоделика, фанка, гитарных риффов а-ля Black Sabbath и хип-хопа новая генерация добавила ещё и танцевального грува. WITCH - Stop the Rot

WITCH - Waile

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Loma How Can I Live Without a Body (p) 2024

Н у, а завершится выпуск ТСЛ №578 знакомством с новой работой замолчавшего на время американского трио Loma. Пандемия разбросала музыкантов по разным странам и континентам, а объединение произошло в бывшей мастерской гробовщика, маленьком каменном домике на территории Англии. Там и был записан их первый за четыре года лонгплей, выпущенный лейблом Sub Pop. Он получил название «How Can I Live Without A Body?». Его и пару текстов песен участники группы позаимствовали из экспериментов Лори Андерсон с искусственным интеллектом (с её согласия, разумеется).



С минимальным количеством записывающего оборудования и несколькими инструментами Loma превратили две побеленные комнаты в импровизированную студию, используя мягкий гроб в качестве вокальной кабинки. Интересные ребята, правда же? Часть вокального материала была записана в руинах часовни XII века. В результате получилось 11 произведений о «партнерстве, потерях, возрождении и борьбе с чувством, что мы все одиноки в этом». Альбом набирает силу с каждым треком, раскрываясь поэтапно, шаг за шагом. Эти глубокие и спокойные песни помогают отрешиться от хаоса и тем самым ему противостоять. Loma - How It Starts

Loma - Affinity

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