далёком 2009 году во французском городе Перпиньяне увлекающаяся игрой на барабанах певица Мари Лиминьян и её супруг Лайонел, освоивший к тому времени орган, бас-гитару и массу других инструментов, решили заняться музыкой всерьёз. Так появились The Limiñanas. Ностальгия по винтажному аналоговому звуку, французской поп-музыке 1960-х и итальянским саундтрекам той же эпохи, с одной стороны – и увлечение психоделиком, инди-роком и его гаражным собратом, с другой, сполна отразились на записях дуэта, сочетающих все эти элементы в разных пропорциях.



The Limiñanas всегда с удовольствием работали с именитыми коллегами. Об их совместной записи с Паскалем Комеладом я уже рассказывал несколько лет назад. И вот теперь супруги объединили усилия c гением техно Лораном Гарнье. В итоге получился вообще какой-то невероятный кинематографически-психоделический замес, включающий всё перечисленное и многое другое – например, краут-рок. Гарьне так и прокомментировал, что альбом «De Película» пропитан общей любовью всех причастных к группе Can. В записи также принял участие французский певец Бертранд Белин, лиричный и красивый трек которого словно намеренно выбивается из контекста. Яркими камео стали и появления лидера базирующейся в Париже чилийской группы Panico Эди Пистоласа.