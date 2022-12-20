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ткровенный и надрывный инди-фолк-рок в женских руках зачастую превращается из сухо классифицируемой музыки в настоящий бриллиант. Как раз с таким примером мы и имеем дело. Американская певица и поэт Sharon Van Etten снова записала прекрасную пластинку, и снова она получилась болезненно-личной. Мне кажется, две её пока последние работы отражают процесс трансформации артиста, стремящегося быть похожим на кого-то сильно уважаемого, во вполне равновеликую фигуру и пример для открывшей рты и нотные тетради молодёжи. Предыдущий лонгплей был напитан эмоциями от рождения ребёнка – сейчас это размышления на тему расставания и вопросы: как выстраивать отношения на фоне глобальной пандемии, климатической катастрофы, войны и дестабилизации общества, как поддерживать и заботиться друг о друге? Шэрон вновь изменилась музыкально, здесь куда больше тяжёлой медитативной гитарной вязкости, чем на предыдущем диске. Основной посыл следующий: «Когда ты остаёшься один на один с собой, мысли пожирают тебя целиком».
далёком 2009 году во французском городе Перпиньяне увлекающаяся игрой на барабанах певица Мари Лиминьян и её супруг Лайонел, освоивший к тому времени орган, бас-гитару и массу других инструментов, решили заняться музыкой всерьёз. Так появились The Limiñanas. Ностальгия по винтажному аналоговому звуку, французской поп-музыке 1960-х и итальянским саундтрекам той же эпохи, с одной стороны – и увлечение психоделиком, инди-роком и его гаражным собратом, с другой, сполна отразились на записях дуэта, сочетающих все эти элементы в разных пропорциях.
The Limiñanas всегда с удовольствием работали с именитыми коллегами. Об их совместной записи с Паскалем Комеладом я уже рассказывал несколько лет назад. И вот теперь супруги объединили усилия c гением техно Лораном Гарнье. В итоге получился вообще какой-то невероятный кинематографически-психоделический замес, включающий всё перечисленное и многое другое – например, краут-рок. Гарьне так и прокомментировал, что альбом «De Película» пропитан общей любовью всех причастных к группе Can. В записи также принял участие французский певец Бертранд Белин, лиричный и красивый трек которого словно намеренно выбивается из контекста. Яркими камео стали и появления лидера базирующейся в Париже чилийской группы Panico Эди Пистоласа.
есмотря на то, что формально Мэтт Престон aka Phaeleh исполняет несколько иную музыку, некоторые всерьёз считают его продолжателем дела Massive Attack по духу. Бристольские корни — данность, что уж тут. Мэтт грациозно лавирует между риффами даба, постдабстепа, гэрриджа, мягкого хауса и электронного эмбиента. Если можно так сказать, у него получается такая созерцательная танцевальная музыка, живущая среди красивых мелодических ландшафтов и плавных, редко однообразных трансформаций. Пока последняя работа Престона называется «Soma». Она включает 13 композиций, из которых мы отобрали две наиболее яркие.
алее у нас по курсу натуральный бриллиант выпуска. Надеюсь, примерно 99% из вас прекрасно помнят о проекте Gotan Project. Один из его основателей, французский диджей и продюсер Филипп Коэн Солал вместе с Майком Линдсеем год назад выпустили просто невероятной красоты альбом под названием «The Outsider». Записывался он в очень интересной компании, сплотившейся по ностальгически-уважительной причине.
Виниловый песочек здесь концептуален и абсолютно обязателен, ведь авторы оглядываются назад и воскрешают для широкой публики талант писателя и художника Генри Дарджера, непризнанного при жизни гения. Судьбе Генри не позавидуешь: у него было тяжёлое детство и довольно безрадостная жизнь. Но после смерти незаметного отшельника было обнаружено сочинённое им иллюстрированное произведение на пятнадцати с лишним тысячах страниц. Фантастическую сагу про поработителей детей Дарджер создавал 60 (!!!) лет.
Увидев это однажды, Solal понял, что никогда не отвертится и не сможет не рассказать о своём потрясении. «The Outsider» — литературно-музыкальное произведение, выполненное в эстетике барокко-попа (а-ля Divine Comedy), архивной кинематографии и театрализованных путешествий во времени. Разрывать его на треки и фрагменты вообще-то недопустимо: такое проглатывается целиком, как таблеточка без рисочки. Отдельный респект певцу Адаму Гловеру и композитору Ханне Пил, благодаря которым задумка Солала и Линдсея стала реальностью. Срочно в номер, господа!
астер абстрактно-сюрреалистического искусства, лидер культовой группы The Legendary Pink Dots Эдвард Ка-Спел. Не знаю, что у него в голове, и как он идентифицирует себя с хронотопом, но кажется, что Эдвард следует цели рассказать как можно больше и как можно быстрее. За дискографией LPD и уследить довольно сложно, а сольные работы Ка-Спела множатся с немыслимой скоростью. В последнее время он издаёт их самостоятельно. Только за два прошедших года у него значится порядка 15 релизов. Какие-нибудь Pink Floyd создавали бы подобные сложные конструкты долго и пафосно, а Ка-Спел запросто штампует куда более интересные, сложно устроенные, увлекательные альбомы один за другим. И ни мега-бюджет, ни даже лейбл ему не нужны. Его просто прёт – а нам жутко интересно. Я отобрал для выпуска альбом «Prints of Darkness». Он очень европейский по духу и напоминает путешествие в старинный город, где на главной площади стоит ратуша с часами, и в них происходит удивительная жизнь. Места хватает всем: от добрых гномов до злых мини-троллей. Всё скрипит, постукивает, позвякивает, ухает, причитает, звонит, переговаривается. Миллиард звуков – от витиеватого арт-рока до постиндустриальной какофонии. Излюбленный метод автора, снова заставляющего им восхититься.
731-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 20.12.2022 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 20.12.2022 г.
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