Sharon Van Etten We`ve Been Going About This All Wrong (p) 2022

О ткровенный и надрывный инди-фолк-рок в женских руках зачастую превращается из сухо классифицируемой музыки в настоящий бриллиант. Как раз с таким примером мы и имеем дело. Американская певица и поэт Sharon Van Etten снова записала прекрасную пластинку, и снова она получилась болезненно-личной. Мне кажется, две её пока последние работы отражают процесс трансформации артиста, стремящегося быть похожим на кого-то сильно уважаемого, во вполне равновеликую фигуру и пример для открывшей рты и нотные тетради молодёжи. Предыдущий лонгплей был напитан эмоциями от рождения ребёнка – сейчас это размышления на тему расставания и вопросы: как выстраивать отношения на фоне глобальной пандемии, климатической катастрофы, войны и дестабилизации общества, как поддерживать и заботиться друг о друге? Шэрон вновь изменилась музыкально, здесь куда больше тяжёлой медитативной гитарной вязкости, чем на предыдущем диске. Основной посыл следующий: «Когда ты остаёшься один на один с собой, мысли пожирают тебя целиком». Sharon Van Etten - Anything

Sharon Van Etten - Headspace

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В далёком 2009 году во французском городе Перпиньяне увлекающаяся игрой на барабанах певица Мари Лиминьян и её супруг Лайонел, освоивший к тому времени орган, бас-гитару и массу других инструментов, решили заняться музыкой всерьёз. Так появились The Limiñanas. Ностальгия по винтажному аналоговому звуку, французской поп-музыке 1960-х и итальянским саундтрекам той же эпохи, с одной стороны – и увлечение психоделиком, инди-роком и его гаражным собратом, с другой, сполна отразились на записях дуэта, сочетающих все эти элементы в разных пропорциях.



The Limiñanas всегда с удовольствием работали с именитыми коллегами. Об их совместной записи с Паскалем Комеладом я уже рассказывал несколько лет назад. И вот теперь супруги объединили усилия c гением техно Лораном Гарнье. В итоге получился вообще какой-то невероятный кинематографически-психоделический замес, включающий всё перечисленное и многое другое – например, краут-рок. Гарьне так и прокомментировал, что альбом «De Película» пропитан общей любовью всех причастных к группе Can. В записи также принял участие французский певец Бертранд Белин, лиричный и красивый трек которого словно намеренно выбивается из контекста. Яркими камео стали и появления лидера базирующейся в Париже чилийской группы Panico Эди Пистоласа. The Limiñanas, Laurent Garnier - Saul

The Limiñanas, Laurent Garnier - Que Calor!

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Phaeleh Soma (p) 2021

Н есмотря на то, что формально Мэтт Престон aka Phaeleh исполняет несколько иную музыку, некоторые всерьёз считают его продолжателем дела Massive Attack по духу. Бристольские корни — данность, что уж тут. Мэтт грациозно лавирует между риффами даба, постдабстепа, гэрриджа, мягкого хауса и электронного эмбиента. Если можно так сказать, у него получается такая созерцательная танцевальная музыка, живущая среди красивых мелодических ландшафтов и плавных, редко однообразных трансформаций. Пока последняя работа Престона называется «Soma». Она включает 13 композиций, из которых мы отобрали две наиболее яркие. Phaeleh - Introspection

Phaeleh - Dusk

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Д алее у нас по курсу натуральный бриллиант выпуска. Надеюсь, примерно 99% из вас прекрасно помнят о проекте Gotan Project. Один из его основателей, французский диджей и продюсер Филипп Коэн Солал вместе с Майком Линдсеем год назад выпустили просто невероятной красоты альбом под названием «The Outsider». Записывался он в очень интересной компании, сплотившейся по ностальгически-уважительной причине.



Виниловый песочек здесь концептуален и абсолютно обязателен, ведь авторы оглядываются назад и воскрешают для широкой публики талант писателя и художника Генри Дарджера, непризнанного при жизни гения. Судьбе Генри не позавидуешь: у него было тяжёлое детство и довольно безрадостная жизнь. Но после смерти незаметного отшельника было обнаружено сочинённое им иллюстрированное произведение на пятнадцати с лишним тысячах страниц. Фантастическую сагу про поработителей детей Дарджер создавал 60 (!!!) лет.



Увидев это однажды, Solal понял, что никогда не отвертится и не сможет не рассказать о своём потрясении. «The Outsider» — литературно-музыкальное произведение, выполненное в эстетике барокко-попа (а-ля Divine Comedy), архивной кинематографии и театрализованных путешествий во времени. Разрывать его на треки и фрагменты вообще-то недопустимо: такое проглатывается целиком, как таблеточка без рисочки. Отдельный респект певцу Адаму Гловеру и композитору Ханне Пил, благодаря которым задумка Солала и Линдсея стала реальностью. Срочно в номер, господа! Philippe Cohen Solal, Mike Lindsay - Who Will Follow Angelinia

Philippe Cohen Solal, Mike Lindsay - Bring Them In

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Edward Ka-Spel Prints of Darkness (p) 2021

М астер абстрактно-сюрреалистического искусства, лидер культовой группы The Legendary Pink Dots Эдвард Ка-Спел. Не знаю, что у него в голове, и как он идентифицирует себя с хронотопом, но кажется, что Эдвард следует цели рассказать как можно больше и как можно быстрее. За дискографией LPD и уследить довольно сложно, а сольные работы Ка-Спела множатся с немыслимой скоростью. В последнее время он издаёт их самостоятельно. Только за два прошедших года у него значится порядка 15 релизов. Какие-нибудь Pink Floyd создавали бы подобные сложные конструкты долго и пафосно, а Ка-Спел запросто штампует куда более интересные, сложно устроенные, увлекательные альбомы один за другим. И ни мега-бюджет, ни даже лейбл ему не нужны. Его просто прёт – а нам жутко интересно. Я отобрал для выпуска альбом «Prints of Darkness». Он очень европейский по духу и напоминает путешествие в старинный город, где на главной площади стоит ратуша с часами, и в них происходит удивительная жизнь. Места хватает всем: от добрых гномов до злых мини-троллей. Всё скрипит, постукивает, позвякивает, ухает, причитает, звонит, переговаривается. Миллиард звуков – от витиеватого арт-рока до постиндустриальной какофонии. Излюбленный метод автора, снова заставляющего им восхититься. Edward Ka-Spel - Destiny`s Casino

Edward Ka-Spel - Not Going Out

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