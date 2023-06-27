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кроним RVG расшифровывается как Romy Vager Group. Предводительница коллектива из Мельбурна не скрывает, что остановилась на таком названии в знак уважения к Patti Smith Group. «Brain Worms» стал третьей пластинкой квартета, постаравшегося немного расширить стилистические рамки: в первую очередь за счёт увеличения доли синтезаторного звучания. «Мозговые Черви» из тех произведений, которые могут не зацепить с первых аккордов, но, дослушав диск до конца, непременно захочется сделать это снова.
Ребята способны удивить. Как минимум четыре трека точно заставят расценивать группу госпожи Вейгер как нечто большее в планктонообразной массе представителей пост-панк-ривайвла. Хотя очевидно, что на музыку австралийцев повлиял не только конкретно пост-панк, но и студенческий рок 1980-х гг. – те же земляки из The Go-Betweens. Роми заметно повзрослела как автор песен и певица, остальные участники не отстают. «Многие произведения на нашем альбоме о том, что повсюду в мире происходит какой-то упадок, причём иногда до совсем уже критического уровня. Именно эти песни помогают мне понять, как жить в новой реальности», — признаётся фронтвумен, чей вокал часто ошибочно принимают за мужской.
овсем недавно на «ТСЛ» был разговор об увлекательной и полистиличной совместной пластинке одного из самых авторитетных и влиятельных техно-музыкантов/диджеев современной музыки с группой The Limiñanas. Сейчас же мэтр представил первый за восемь лет сольный релиз. Причём не просто релиз, а целое эпическое произведение. С одной стороны, оно предназначено для самого широкого круга адептов клубной культуры, завсегдатаев танцполов, поклонников техно, хауса, смежных электронных (и не только) стилей. С другой, альбом воспринимается как проекция на всё творчество Гарнье, повлиявшие на него в разное время течения и конкретных музыкантов. Поэтому здесь встречаются и нетипичные, довольно радикальные для общей картины треки, наименее заточенные под танцующие массы. Они-то нас интересуют в первую очередь. Название альбома вкупе с недавними высказываниями 57-летнего Лорана о прекращении в скором времени выступлений (дабы не уподобляться «старому музыкальному автомату») подразумевает масштабный интроспективный подарок всем перед завершением концертной эпохи. Официально он выпущен в трёх вариантах: винил/CD/FLAC, причём треклисты везде немного отличаются. Самый увесистый включает 17 композиций, среди которых лучшее, на мой взгляд, произведение с вокалом светлой памяти Алана Веги.
а вывеской Funky Destination скрывается музыкант из Хорватии Владимир Сивц. Фанат аналогового звука и золотой эры фанка (что следует из названия) обычно и работал в данном русле, используя также элементы хип-хопа, соула, хауса, брейкбита и балеарика. Но в наступившем году Владимир выпустил новую работу «Bless Da Planet», где главенствующими ингредиентами стали регги и ска. Без подмешивания вышеперечисленных составляющих не обошлось и здесь, но упор на наследие корифеев ямайской культуры автоматически определил Funky Destination в когорту наиболее интересных восточноевропейских исполнителей регги.
орвежская группа с португальским названием Madrugada (что означает «Утренняя Заря») пропала с радаров после выпуска очередного лонгплея в 2008 г. и смерти гитариста оригинального состава, автора песен Роберта Буроса. Однако, собравшись в тур, приуроченный к 20-летнему юбилею ныне культового первенца «Industrial Silence», трое оставшихся участников вдруг обнаружили, что интерес к ним и их музыке никуда не делся. Это стало триггером для создания чего-то нового.
«Мадругаду» вполне можно назвать классиками скандинавского меланхоличного, балладного рока. В нём без особого труда угадывается множество влияний: от фолка и готики до пост-панка и альт-кантри. Вокалист Сиверт Хёйм давно укрепился в статусе «норвежского Ника Кейва», что новая пластинка «Chimes at Midnight» лишний раз подтверждает: особенно в треках вроде «The World Could Be Falling Down». Все участники группы единодушно признаются, что испытали настоящий кайф от процесса записи шестого лонгплея и концертного тура. «Куранты Полуночи — не концептуальный альбом, – замечает басист Фроде Якобсен. – Он не опирается на какое-то конкретное направление, и это делает его не совсем похожим на то, что мы делали ранее».
акончится 741-й «лунный» трип в славном своими музыкальными традициями городе Дюссельдорф. Именно здесь Эрол Сарп и Лукас Фогель образовали дуэт Grandbrothers, отразив в названии степень своего кровного родства. По образованию Эрол джазовый пианист, а Лукас занимается конструированием синтезаторов. У Grandbrothers здорово получается комбинировать современный джаз, минимализм, неоклассику, эмбиент и электронику.
«Мы используем фортепиано в качестве источника звука, а затем манипулируем цифровыми эффектами», — объясняет Фогель специфику работы над новой, четвёртой по счёту пластинкой «Late Reflections» (название – отсылка к акустической терминологии). Абсолютная уникальность альбома в том, что запись происходила в Кёльнском соборе, одном из самых величественных европейских памятников готической архитектуры. Примечательно, что никому и никогда ничего подобного делать там не разрешалось. Сарп и Фогель творили в ночное время, оставаясь наедине с семивековой историей.
741-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 27.06.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 27.06.2023 г.
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