Как вы знаете, в начале каждого года у нас выходит специальный выпуск, состоящий из новых, наиболее интересных релизов ветеранов и завсегдатаев лунного эфира, важных и крутых музыкантов. В 2024 году многие из тех, кто долгие годы определял и определяет саму концепцию «ТСЛ», успели высказаться. Свежие работы представили сразу несколько по-настоящему культовых исполнителей: The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds, Tindersticks, Kim Gordon, Pixies, Kim Deal, Primal Scream и многие другие. Все перечисленные имена неоднократно появлялись в плейлистах и вроде бы по умолчанию должны были оказаться в итоговом выпуске, но…. При всём уважении, в результате тщательного отбора их места заняли другие. Те, чьи пластинки, показались более яркими: естественно, на строго субъективный взгляд автора программы.

James Yummy (p) 2024

С удьба группы James в некотором смысле парадоксальна. Несмотря на влиятельный статус и внушительный список отличных альбомов, она пребывает как бы в вечном «втором эшелоне» британской гитарной музыки. За пределами острова её знают далеко не все, а зря. По мере сил «ТСЛ» старается не пропускать их релизов. Не исключение и новый, восемнадцатый студийный лонгплей «Yummy», получившийся очень ярким, светлым и духоподъёмным. Ветераны манчестерской сцены под руководством Тима Бута размышляют об угрожающем засилье искусственного интеллекта, призывают уделять больше внимания проблемам окружающей среды и задумываются о неизбежном старении. Включение оркестровых секций, плывущих словно низкие облака скрипок, мандолин и хорового пения в гитарный концепт давно и крепко сбитого ансамбля музыкантов завидного исполнительского уровня создаёт впечатляющую картину, красоты которой добавляет бэк-вокалистка Хлоя Альпер. На пятом десятке карьеры James не боятся экспериментировать, что идёт группе только на пользу. James - Way Over Your Head

James - Shadow Of A Giant

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Still Corners Dream Talk (p) 2024

Н овый альбом американского гитариста Грега Хьюза и обладательницы чудесного вокала, лондонской певицы Тессы Мюррей не производит такого же оглушительного впечатления, как предыдущая работа «The Last Exit», но остаётся вполне на уровне. Такого качества гармоничного сплава образцового дрим-попа и романтичной американы ещё поискать. Вот что о новой пластинке говорит Тесса: «В основе многих из этих песен лежат сны. Каждую ночь я записывала те, которые могла вспомнить. Потом доставала свою книгу сновидений и пела поверх различных зацикленных фраз, над которыми работал Грег. Повторяющийся характер зацикливания и пения создавал ощущение, будто я впадаю в транс. Многие композиции родились из этого процесса, было весело, и то, что я считала бессвязным бормотанием, в итоге удивило нас своими разнообразными смыслами и образами». Still Corners - The Dream

Still Corners - Let`s Make Up

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Г руппа братьев Рид за 40-летнюю историю, можно сказать, чудом уцелела. Взрывоопасные отношения Уильяма и Джима чуть не привели к полному исчезновению The Jesus and Mary Chain из-за памятной ссоры прямо во время концерта. Спустя десять лет они нашли силы для воссоединения, чтобы ещё десять вёсен и зим придумывать очередную пластинку (вышла она в 2017-м). И вот, спустя опять-таки немалый период мы получили «Glasgow Eyes». В поисках утраченного братья сознательно отошли от привычного акцента на гитарный нойз (хоть и не совсем без оного) в пользу ретро-электроники, краутрока и новой волны. Джим Рид вообще заявил, что альбом сделан под сильным влиянием джаза. Всё в копилочку, как и сознательный привет светлой памяти Лу Риду. The Jesus and Mary Chain - Mediterranean X Film

The Jesus and Mary Chain - Silver Strings

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С ледующий персонаж продолжает выпускать альбомы даже после отправления в космический трип без обратного билета. Так и бывает с великими. Их уж нет, но продолжают выходить различные компиляции и доселе неизвестные плоды не задокументированных при жизни трудов. Выясняется, что человек успел оставить мощный корпус набросков, записей, начиток, наговоров, причитаний и т. д. в таких разношёрстных компаниях, что не сделать из этого полноценных альбомов просто нельзя. Да и был ли обычным человеком Ли «Скрэтч Перри»?



До недавнего времени я, как и многие другие, считал, что альбом «King Perry» официально последний полноценный релизом Великого Деда, заботливо изданный благодарными последователями уже после его смерти. Оказалось, что это не совсем правда (но об этом в следующих выпусках). «King Perry» появился как ещё один плод сотрудничества Ли с британским продюсером Дэниэлом Бойлом, помимо двух дисков, выпущенных ими, начиная с 2014 г.



Далее позволю себе немного перефразированную цитату с официальной страницы релиза: «Однажды Перри признался, что хотел бы сделать что-то другое, но с даб структурой. Они с Бойлом начали обмениваться идеями, битами и текстами, в результате чего появились влияния синтвейва, трип-хопа, биг-бита, драм-н-бейса. Кроме этого, в проект стали добавляться различные приглашённые исполнители, включая Шона Райдера и Трики (на лейбле которого False Idols и вышла пластинка). В результате появился увлекательный плавильный котёл ритмов, мелодий и голосов. Пронзительно и символично, что последним вокальным номером, исполненным Ямайским Гуру при жизни, стала композиция „Goodbye“, ставшая заключительным треком альбома». Lee “Scratch” Perry - Green Banana

Lee “Scratch” Perry - Goodbye

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Gavin Friday Ecce Homo (p) 2024

Г евин Фрайдей, экс-лидер группы The Virgin Prunes, музыкант, актёр и художник, автор великого альбома «Shag Tobacco» назвал свою новую работу «Ecce Homo». Означает сие «Вот Человек» и отсылает, согласно Евангелию от Иоанна к словам Понтия Пилата о Христе. Воспитанный в католической традиции ирландец рассуждает о манипуляции верой в обход морали, жадности во имя власти, насилии над страдающим человеком в раздробленном мире и бросает вызов несправедливой коррумпированной власти, уповая на стойкость духа. «Это мой личный пинок под зад и поцелуй в щеку миру, который пошел совсем не по тому пути», — комментирует автор один из треков. Перезаряженный взрывоопасным электричеством альбом создавался больше десяти лет, а начался процесс с того, что Гевину написал один из основателей Soft Cell Дэйв Болл с предложением поработать над кавером композиции группы Suicide. В итоге начался удалённый обмен идеями и набросками, что и привело к появлению «Ecce Homo», а продюсером пластинки стал именно Болл. Одну из лучший пьес Фрайдей посвятил своей землячке, не меньшей бунтарке, чем он сам – Шинейд О`Коннор. Gavin Friday - Ecce Homo

Gavin Friday - Stations of the Cross

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Beth Gibbons Lives Outgrown (p) 2024

П олагаю, мы солидарны в особенном меломанском ощущении, когда продолжительное время молчавший артист, в своё время оказавший на тебя сильное влияние, вдруг записывает что-то новое. Становится немного не по себе от боязни разочарования. Поэтому момент опускания иглы на первую дорожку таких пластинок постоянно откладывается. В данном случае всё оказалось прекрасно.



Десять лет понадобилось экс-вокалистке бесценных Portishead, чтобы придумать и сконструировать первый сольный альбом. За долгое время Бет Гиббонс (мягко говоря) лишь эпизодически напоминала о себе, как певица и музыкант (в этом её, пожалуй, можно сравнить с другой великой английской певицей Элизабет Фрейзер). И вот — полноценный сольник «Lives Outgrown», сделанный совсем не по бристольским лекалам. Это очень личное и глубоко выстраданное высказывание, созданное с помощью интересного подбора акустических и самодельных инструментов, стрит-нойза и дозволенного автором бэк-вокала. «Песни отражают то, что происходило со мной внутри за время создания альбома. Я пережила расставание с семьёй, друзьями и даже той, кем была раньше. В плане музыки хотелось отойти от электроники и трип-хопа в пользу древесной ткани тембров», — говорит Бет. Соавтором некоторым песен стал Ли Харрис из Talk Talk. Beth Gibbons - Floating on A Moment

Beth Gibbons - Burden of Life

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