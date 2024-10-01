Тёмная сторона Луны © 1996—2025 · О проекте · Реклама · Напишите нам
ина Болети – таково настоящее имя гречанки, ныне проживающей в Лондоне. Четыре года назад она запустила свой проект Night In Athens. Вдохновляясь пост-панком старой школы, готикой и мрачной фантастикой, Тина сделала ставку на дарк-электро и колдвейв. Такой фундамент вкупе с активными гастролями, захватывающими (как говорят) сценическими перфомансами и широким диапазоном вокала быстро сделали Night in Athens сильным и узнаваемым игроком независимого британского музыкального подполья. Второй альбом «Wasted Reflektions» («Напрасные Размышления») вышел в этом году, причём изначально на кассете. Его уроженке Афин помогал записывать гитарист Хенрик Шандор. Пластинку никак не обвинишь в однообразии благодаря стремлению Тины к перевоплощению. Не выбиваясь из магистрального русла, мастерски управляя сменами ритма и голосом, она появляется то в образе Энн Кларк, то Нико, то Сьюзи Сиу, а то и самой себя, конечно же.
ризнаюсь честно, я не раз слушал творения ветеранов американской инди-сцены, но несмотря на параметры, более чем подходящие под категорию «наша любимая музыка», как-то не цепляло. Чего не скажешь о «Born Horses» – с оговоркой, что это самая нетипичная в дискографии Mercury Rev работа. Достоинств их самой известной пластинки «All is Dream» никто не отменял, но в данном случае всё несколько иначе.
Углубляться в долгую и разнообразную историю коллектива, названного в честь вымышленного персонажа русского балета, не буду, можно изучить самостоятельно при желании. Кратко: начав с довольно агрессивного замеса из нойза, инди и психоделика, переживший разные периоды и трансформации бэнд постепенно добавлял в фундамент частицы дрим-попа, пасторальных оркестровых красот, фолка со скрипками и рожками, американы, электроники и светло-солнечной хиппистской беззаботности. Несмотря на все пертурбации и передряги, локомотивами проекта по-прежнему остаются отцы-основатели Джонатан Донахью и Шон Макковяк по прозвищу «Кузнечик».
Первый за девять лет релиз вышел 6 сентября на лейбле Bella Union, специфика которого не могла не сказаться на материале. Музыканты характеризуют альбом вот как: «каскад сверкающих, психо-джаз-фолк-барокко-эмбиент-скитаний в поисках своей души и обречённых на то, чтобы никогда не узнать ответ». Мне особенно понравилось, что Донахью не поёт в привычной манере, а переходит на spoken-word. Вот что говорит «Кузнечик»: «С самого начала Mercury Rev были на грани между аналоговым и цифровым, hi-fi и lo-fi одновременно. Это как у Брехта или Вайля: слова предполагали визуальные образы, а визуальные образы предполагали настроения. Мы также много думали о пустыне, записывая „Born Horses“».
е так давно в нашей программе лакуну регги и даба заняли легенды индустриального рока KMFDM, а сегодня очередь их (частично) коллег по цеху Killing Joke. Согласно преданию группа возникла в 1979 году благодаря диалогу Джэза Коулмена и Пола Фергюсона в очереди на биржу труда. Далее, в принципе, можно сказать примерно то же самое, что и о Mercury Rev. За долгие десятилетия группу мотало и подбрасывало, как плохо закреплённый груз в трюме судна во время шторма. Состав менялся, деятельность несколько раз прекращалась, шли войны с лейблами и внутренняя борьба Коулмена с разной степени изощрённости бесами и демонами.
Однако нас сегодня больше интересует фигура другого важного участника Killing Joke – бас-гитариста Мартина Гловера, более известного под арт-ником «Youth». Он был участником первого состава, потом уходил в параллельное измерение, чтобы, вернувшись, поспособствовать очередному возрождению коллектива. О его совместной работе с Джа Уобблом я рассказывал в одном из выпусков. Так вот, именно Гловеру, известному поклоннику даба принадлежит реализация концепта Killing Joke in Dub, со второй частью которого мы сегодня и знакомимся. Конечно же, в данном случае, речь не о классически звучащих раста-риддимах, а об их попадании в апокалипсическую индустриальную мясорубку.
ереносимся в Бруклин, где нас уже поджидают участницы интернационального коллектива Habibi. Тот случай, когда сразу думаешь: почему такое, лежащее на поверхности название не пришло в голову кому-то раньше. Проект придумали Rahill Jamalifard и Lenny Lynch ещё в 2011 году. Их первые шаги были лестно встречены сразу несколькими авторитетными профильными изданиями. В этом году разросшийся до девичьего квинтета состав выпустил на лейбле Kill Rock Stars свой третий долгоиграющий диск. Метод Habibi остаётся неизменным. Беря за основу шарм поп-групп 1960-х гг. и гаражный рок той же эпохи, они также опираются на анатолийский психоделик, винтажное диско и крупицы пост-панка. «С самого начала многие люди ассоциировали наше звучание с чем-то вроде жевательной резинки, сладким и невинным, — комментирует релиз Ленни Линч. – Однако по мере того, как мы становились старше, а мир вокруг становился всё более странным, думаю, что и наша музыка сделалась немного более зловещей».
то-то долго молчали Sune Rose Wagner и красотка бас-гитаристка Sharin Foo. По истечении восьми лет с момента выхода их предыдущего лонгплея все ждали новый материал, однако хитрые скандинавы решили выдать альбом каверов. Корифеи гитарного нойз-попа всегда подчёркивали, что вдохновляются (как и предыдущие герои плейлиста) музыкой 1960-х гг., и на своей новой работе решили отдать дань уважения артистам той эпохи.
The Raveonettes и раньше включали каверы на хиты той эпохи в свои произведения, но новая пластинка «Sing» состоит из таковых полностью. Суне и Шарин давно признались в любви к таким очевидным величинам как Velvet Underground, Suicide и The Doors, но на диске имеются и версии произведений куда менее известных героев. И в этом смысле он может показаться весьма познавательным в плане расширения кругозора. Стоит отметить, с какой любовью и даже нежностью датская парочка отнеслась к оригиналам. The Raveonettes не просто перепели, а именно трепетно переосмыслили наследие, максимально адаптировав его под собственные фирменные романтично-фуззовые кунштюки.
759-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 01.10.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 01.10.2024 г.
Внимание! Все звуковые материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов удовлетворяются по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных носителей.