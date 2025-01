ина Болети – таково настоящее имя гречанки, ныне проживающей в Лондоне. Четыре года назад она запустила свой проект Night In Athens. Вдохновляясь пост-панком старой школы, готикой и мрачной фантастикой, Тина сделала ставку на дарк-электро и колдвейв. Такой фундамент вкупе с активными гастролями, захватывающими (как говорят) сценическими перфомансами и широким диапазоном вокала быстро сделали Night in Athens сильным и узнаваемым игроком независимого британского музыкального подполья. Второй альбом «Wasted Reflektions» («Напрасные Размышления») вышел в этом году, причём изначально на кассете. Его уроженке Афин помогал записывать гитарист Хенрик Шандор. Пластинку никак не обвинишь в однообразии благодаря стремлению Тины к перевоплощению. Не выбиваясь из магистрального русла, мастерски управляя сменами ритма и голосом, она появляется то в образе Энн Кларк, то Нико, то Сьюзи Сиу, а то и самой себя, конечно же.

ризнаюсь честно, я не раз слушал творения ветеранов американской инди-сцены, но несмотря на параметры, более чем подходящие под категорию «наша любимая музыка», как-то не цепляло. Чего не скажешь о «Born Horses» – с оговоркой, что это самая нетипичная в дискографии Mercury Rev работа. Достоинств их самой известной пластинки «All is Dream» никто не отменял, но в данном случае всё несколько иначе. Углубляться в долгую и разнообразную историю коллектива, названного в честь вымышленного персонажа русского балета, не буду, можно изучить самостоятельно при желании. Кратко: начав с довольно агрессивного замеса из нойза, инди и психоделика, переживший разные периоды и трансформации бэнд постепенно добавлял в фундамент частицы дрим-попа, пасторальных оркестровых красот, фолка со скрипками и рожками, американы, электроники и светло-солнечной хиппистской беззаботности. Несмотря на все пертурбации и передряги, локомотивами проекта по-прежнему остаются отцы-основатели Джонатан Донахью и Шон Макковяк по прозвищу «Кузнечик». Первый за девять лет релиз вышел 6 сентября на лейбле Bella Union, специфика которого не могла не сказаться на материале. Музыканты характеризуют альбом вот как: «каскад сверкающих, психо-джаз-фолк-барокко-эмбиент-скитаний в поисках своей души и обречённых на то, чтобы никогда не узнать ответ». Мне особенно понравилось, что Донахью не поёт в привычной манере, а переходит на spoken-word. Вот что говорит «Кузнечик»: «С самого начала Mercury Rev были на грани между аналоговым и цифровым, hi-fi и lo-fi одновременно. Это как у Брехта или Вайля: слова предполагали визуальные образы, а визуальные образы предполагали настроения. Мы также много думали о пустыне, записывая „Born Horses“».

е так давно в нашей программе лакуну регги и даба заняли легенды индустриального рока KMFDM, а сегодня очередь их (частично) коллег по цеху Killing Joke. Согласно преданию группа возникла в 1979 году благодаря диалогу Джэза Коулмена и Пола Фергюсона в очереди на биржу труда. Далее, в принципе, можно сказать примерно то же самое, что и о Mercury Rev. За долгие десятилетия группу мотало и подбрасывало, как плохо закреплённый груз в трюме судна во время шторма. Состав менялся, деятельность несколько раз прекращалась, шли войны с лейблами и внутренняя борьба Коулмена с разной степени изощрённости бесами и демонами. Однако нас сегодня больше интересует фигура другого важного участника Killing Joke – бас-гитариста Мартина Гловера, более известного под арт-ником «Youth». Он был участником первого состава, потом уходил в параллельное измерение, чтобы, вернувшись, поспособствовать очередному возрождению коллектива. О его совместной работе с Джа Уобблом я рассказывал в одном из выпусков. Так вот, именно Гловеру, известному поклоннику даба принадлежит реализация концепта Killing Joke in Dub, со второй частью которого мы сегодня и знакомимся. Конечно же, в данном случае, речь не о классически звучащих раста-риддимах, а об их попадании в апокалипсическую индустриальную мясорубку.

то-то долго молчали Sune Rose Wagner и красотка бас-гитаристка Sharin Foo. По истечении восьми лет с момента выхода их предыдущего лонгплея все ждали новый материал, однако хитрые скандинавы решили выдать альбом каверов. Корифеи гитарного нойз-попа всегда подчёркивали, что вдохновляются (как и предыдущие герои плейлиста) музыкой 1960-х гг., и на своей новой работе решили отдать дань уважения артистам той эпохи.



The Raveonettes и раньше включали каверы на хиты той эпохи в свои произведения, но новая пластинка «Sing» состоит из таковых полностью. Суне и Шарин давно признались в любви к таким очевидным величинам как Velvet Underground, Suicide и The Doors, но на диске имеются и версии произведений куда менее известных героев. И в этом смысле он может показаться весьма познавательным в плане расширения кругозора. Стоит отметить, с какой любовью и даже нежностью датская парочка отнеслась к оригиналам. The Raveonettes не просто перепели, а именно трепетно переосмыслили наследие, максимально адаптировав его под собственные фирменные романтично-фуззовые кунштюки.