радиционную регги-даб лакуну сегодня займёт музыкант, лишь частично использующий этот вайб в своём эклектичном творчестве. Но, являясь довольно хорошо известным представителем африканской сцены, такая замена выглядит вполне оправданной. Тем более его новая пластинка ого-го какая!



Cенегальский певец, гитарист и перкуссионист, предпочитающий исполнять песни на родном языке «фула», может быть и не относится к категории культовых африканских артистов, но по уровню известности, влияния и взятой на себя миссии продвижения музыки родного континента за его пределы вполне даст фору многим (просто так звание «эмиссара программы развития ООН» ведь не дадут). В общей сложности на его счету порядка двух десятков альбомов: как в качестве сольного исполнителя, так и приглашённого гостя. Чего только стоит участие сенегальца в едва ли не лучшем произведении Питера Гейбриэла «Passion».



Новая и первая за семь лет пластинка Маала «Being» — невероятно захватывающий микс из вводящего в транс африканского трайбла, спиритических электронных и вокальных сеансов, пустынного блюза, трэпа, регги, world-music и экстатического перкуссионного грува. В записи материала приняли участие вокалист The Very Best Эсау Мвамвайя и мавританский рэппер «Генерал» Пако Ленол. «Being» — это альбом о том, как быть африканцем, говорит Бааба, — семь песен о долгах поколений и конфликтах, влиянии технологий, воспоминаниях о снах, магии места, странностях времени, чувстве дома, звездах над головой и ритмах внутри и снаружи.