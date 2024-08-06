Eric Hilton Sound Vagabond (p) 2024

Н ачнём с расслабленно-мясистого downtempo: лето всё-таки. Его автор прекрасно известен постоянным слушателям программы. Участник ярчайших представителей вышеозвученного стиля – дуэта Thievery Corporation – Эрик Хилтон буквально на днях представил свою новую сольную работу. Как известно, вашингтонцы, беря за основу трип-хоповый даунбит, никогда не замыкались на одном стиле. Даб, регги, босанова, концертные выступления с акцентом на живые инструменты, приглашение интересных коллабораторов и прекрасных вокалистов — всё это украшает и разнообразит их саунд-систему.



В своём сольном творчестве Хилтон в целом придерживается привычной канвы, но особо не заморачивается и делает упор на преимущественно инструментальный downtempo-lounge. В большинстве треков прослеживается нитевидная тоска по эйсид-джазу и сонному чилл-ауту 1990-х гг., что на выходе превращается в этакий слегка обезжиренный вариант материнской группы со струнными и ситаром. В своё время в наших плейлистах было много подобной музыки, но сегодня я решил к ней вернуться главным образом из-за идеального попадания в сезон и уважения к автору. К слову, сам Эрик описывает свою новую работу как «звуковой путеводитель» по тем местам, где он побывал. Eric Hilton - Endless Affair

Eric Hilton - Mumbai Hustle

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Eels Eels Time! (p) 2024

М арк Оливер Эверетт под псевдонимом «E» уже тридцать лет управляет коллективом Eels из города Лос-Анджелес, часто ротируя студийный и концертный составы. Сегодня оценим с вами новое его высказывание — пятнадцатый студийный лонгплей «Eeels Time!» Вот видите, как бывает: столько лет группе, а её участники только сейчас декларируют, что пришло их время.



Если первый герой сегодняшнего плейлиста Эрик Хилтон поделился впечатлениями от пребывания в крупнейшем мегаполисе Индии, то Марк Оливер откровенно признаётся, что самые правильные и здоровые отношения у него с… домашней аквариумной рыбкой. Интроверт и эксцентрик Эверетт остаётся в целом верен себе, делясь непростыми отношениями с окружающим миром, комплексами и переживаниями. На «Eels Time!» его волнуют (кроме рыбки) быстротечность человеческой жизни, потеря близкого друга, засилье конформизма и человеческие недостатки. Художественный руководитель калифорнийского бэнда не случайно задумался о скудости отведённого нам времени, вынеся эти размышления на первую полосу. Не так давно жизнь «Е» оказалась под реальной угрозой, и он перенёс серьёзную операцию. Задумаешься тут. Eels - Goldy

Eels - Sweet Smile

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Т радиционную регги-даб лакуну сегодня займёт музыкант, лишь частично использующий этот вайб в своём эклектичном творчестве. Но, являясь довольно хорошо известным представителем африканской сцены, такая замена выглядит вполне оправданной. Тем более его новая пластинка ого-го какая!



Cенегальский певец, гитарист и перкуссионист, предпочитающий исполнять песни на родном языке «фула», может быть и не относится к категории культовых африканских артистов, но по уровню известности, влияния и взятой на себя миссии продвижения музыки родного континента за его пределы вполне даст фору многим (просто так звание «эмиссара программы развития ООН» ведь не дадут). В общей сложности на его счету порядка двух десятков альбомов: как в качестве сольного исполнителя, так и приглашённого гостя. Чего только стоит участие сенегальца в едва ли не лучшем произведении Питера Гейбриэла «Passion».



Новая и первая за семь лет пластинка Маала «Being» — невероятно захватывающий микс из вводящего в транс африканского трайбла, спиритических электронных и вокальных сеансов, пустынного блюза, трэпа, регги, world-music и экстатического перкуссионного грува. В записи материала приняли участие вокалист The Very Best Эсау Мвамвайя и мавританский рэппер «Генерал» Пако Ленол. «Being» — это альбом о том, как быть африканцем, говорит Бааба, — семь песен о долгах поколений и конфликтах, влиянии технологий, воспоминаниях о снах, магии места, странностях времени, чувстве дома, звездах над головой и ритмах внутри и снаружи. Baaba Maal feat. The Very Best - Freak Out

Baaba Maal - Ndungu Ruumi

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Unwoman Desire Paths (p) 2023

З а сценическим псевдонимом Unwoman скрывается проживающая в Сан-Франциско виолончелистка и певица Эрика Малки. Изучая виолончель в калифорнийском университете, она параллельно увлеклась электронной музыкой и начала писать песни, находясь под сильным влиянием одновременно Тори Эмос и Трента Резнора. Тогда же из романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» был позаимствован арт-ник Unwoman. Позже Эрика увлеклась стимпанком и делила сцену со многими артистами – в частности с Амандой Палмер, переняв кое-что и от неё, на мой взгляд. Артистка предпочитает записывать и выпускать свои альбомы самостоятельно. В прошлом году посредством кампании на Kickstarter она собрала средства на запись девятого сольника «Desire Paths», на котором, так или иначе, отразились все её стилистические пристрастия: от классики и электроники до стимпанка и готики. По словам Unwoman, её новая пластинка ни что иное, как «музыка для интеллектуальных гедонистов». Unwoman - Invitation to the Flotilla of Yes

Unwoman - We`re Still Here

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З авершит сегодняшний выпуск просто какая-то невероятная компания ветеранов исконного пост-панка, объединившаяся для записи концептуального лонгплея. Главными героями своего рода супергруппы стали мастера ударных инструментов канонических коллективов Siouxsie and the Banshees и The Cure – Баджи и Лол Толхёрст соответственно. Для реализации задумки парочка рекрутировала продюсера Джекнайфа Ли, и вместе они придумали пластинку «Los Angeles». В её записи приняло участие ещё несколько маститых музыкантов. Список имён несколько затмил сам результат, но не уделить внимание такому релизу мы просто не могли. Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee - Los Angeles (feat. James Murphy)

Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee - Country Of The Blind (feat. Bobby Gillespie)

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