евушка из Сан-Франциско Ханна Ван Лун (более известная как Tanukichan) выпустила вторую сольную пластинку, присвоив ей кличку своего пса Гизмо. Он оказался лучшим компаньоном во время пандемийной изоляции и внезапно испустил дух: как раз, когда работа была готова. Грустно и символично. Теперь фото собаки украшает обложку диска. Основная его тема – побег и освобождение в самом широком смысле: от принудительной изоляции, ситуационных препятствий и, в конце концов, по словам Ханны, «от своих проблем и печали». Альбом очень компактный, он состоит из десяти ёмких, непродолжительных историй, сделанных на стыке шугейза, дрим-попа, инди-рока, пост-гранджа и местами трип-хопа. В работе над «Gizmo» Tanukichan вдохновлялась кумирами своего детства, что в процессе знакомства с пластинкой хорошо заметно. Среди вдохновителей – Tom Petty, Cocteau Twins, Deftones и The Cranberries.

Т

рио Kerala Dust образовалось в Лондоне в 2016 году под руководством Эдмунда Кенни. Дебютный лонгплей был выпущен спустя четыре года на культовом независимом лейбле «Play It Again, Sam», после чего музыканты перебазировались в Берлин. По задумке, альбом должен восприниматься как путешествие по Европе. Как, например, поездка из Гамбурга в Рим. В музыке Kerala Dust хитроумным, не противоречащим друг другу образом сплелись, с одной стороны, разнокалиберная электроника (за которую как раз ответственен Кенни), с другой — хмурый блюз и американа из глубинки, прокуренные откровения Уэйтса, дух The Velvet Underground, наследие главных героев краутрока и психоделика. Неплохой бэкграунд, согласитесь.



Наткнулся на любопытное мнение, что Эдмунда и его товарищей клавишника Харви Гранта и гитариста Лоуренса Ховарта объединяет джазовая ментальность. Кстати, все трое утверждают, что находятся под сильным влиянием Дэвида Линча и, в частности, фильма «Малхолланд Драйв». Стоит ли удивляться, учитывая всё перечисленное, что «Violet Drive» цепляет моментально и надолго. Его прослушивание сродни беседе с начитанным и не поверхностным собеседником. Вот что говорит Эдмунд Кенни: «Мы сознательно используем постоянно повторяющиеся ритмы. Это стало частью нашей философии. Чем больше что-то повторяется, тем больший смысл оно может приобрести. И хотя в музыкальном плане мы изменились: это ощущение гипнотических, почти медитативных грувов осталось с нами».