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евушка из Сан-Франциско Ханна Ван Лун (более известная как Tanukichan) выпустила вторую сольную пластинку, присвоив ей кличку своего пса Гизмо. Он оказался лучшим компаньоном во время пандемийной изоляции и внезапно испустил дух: как раз, когда работа была готова. Грустно и символично. Теперь фото собаки украшает обложку диска. Основная его тема – побег и освобождение в самом широком смысле: от принудительной изоляции, ситуационных препятствий и, в конце концов, по словам Ханны, «от своих проблем и печали». Альбом очень компактный, он состоит из десяти ёмких, непродолжительных историй, сделанных на стыке шугейза, дрим-попа, инди-рока, пост-гранджа и местами трип-хопа. В работе над «Gizmo» Tanukichan вдохновлялась кумирами своего детства, что в процессе знакомства с пластинкой хорошо заметно. Среди вдохновителей – Tom Petty, Cocteau Twins, Deftones и The Cranberries.
рио Kerala Dust образовалось в Лондоне в 2016 году под руководством Эдмунда Кенни. Дебютный лонгплей был выпущен спустя четыре года на культовом независимом лейбле «Play It Again, Sam», после чего музыканты перебазировались в Берлин. По задумке, альбом должен восприниматься как путешествие по Европе. Как, например, поездка из Гамбурга в Рим. В музыке Kerala Dust хитроумным, не противоречащим друг другу образом сплелись, с одной стороны, разнокалиберная электроника (за которую как раз ответственен Кенни), с другой — хмурый блюз и американа из глубинки, прокуренные откровения Уэйтса, дух The Velvet Underground, наследие главных героев краутрока и психоделика. Неплохой бэкграунд, согласитесь.
Наткнулся на любопытное мнение, что Эдмунда и его товарищей клавишника Харви Гранта и гитариста Лоуренса Ховарта объединяет джазовая ментальность. Кстати, все трое утверждают, что находятся под сильным влиянием Дэвида Линча и, в частности, фильма «Малхолланд Драйв». Стоит ли удивляться, учитывая всё перечисленное, что «Violet Drive» цепляет моментально и надолго. Его прослушивание сродни беседе с начитанным и не поверхностным собеседником. Вот что говорит Эдмунд Кенни: «Мы сознательно используем постоянно повторяющиеся ритмы. Это стало частью нашей философии. Чем больше что-то повторяется, тем больший смысл оно может приобрести. И хотя в музыкальном плане мы изменились: это ощущение гипнотических, почти медитативных грувов осталось с нами».
уперподробно об одной из самых эксцентричных фигур рок-сцены последних 40 с лишним лет, полагаю, рассказывать не стоит. Напомню только, что в судьбе «крёстной матери немецкого панка», родившейся в Восточной Германии, певшей в театральном хоре и с детства не отличавшейся примерным поведением, ключевую роль сыграл отчим — известнейший немецкий бард-диссидент Вольф Бирман. Он здорово помог ей в начале музыкальной карьеры, когда семья перебралась на Запад. Тут-то всё и завертелось. Эпатажный внешний вид, невероятного диапазона вокальные данные, не всегда адекватное поведение и обескураживающий образ мыслей быстро сделали из Нины Хаген, мягко говоря, заметную фигуру. Последующая продолжительная карьера пережила не один взлёт и падение, Нина занималась не только музыкой, но для нас важно именно последнее.
«Unity» стал 14-м лонгплеем в её дискографии и очередным подтверждением интереса артистки далеко не только к панку, но и к множеству других стилей, включая регги. К счастью, с годами неистовость и завидная энергетика никуда не делись. По ходу пластинки хаотично меняются не только стили и направления, но и сама Нина, запросто переходящая от высоких октав на басовитый рык. Создаётся впечатление, что у микрофона от песни к песне оказывается вовсе не один, а сразу несколько разных перформеров в разных нарядах (ещё одном её коньке, кстати). «Unity» — калейдоскопический коктейль из спейс-рока, фанка, синти-попа, панка, даба и вполне авангардистских экспериментов. Авторский материал щедро разбавлен каверами. Присутствуют, например легендарная «16 тонн» и вслед за Марлен Дитрих спетая на немецком «На крыльях ветра» Боба Дилана. Из гостей отмечу присутствие Джорджа Клинтона. Хотя, судя по всему, Нине Хаген мало кто нужен в качестве помощников.
встрийцы Пауль Вальнер и Анна Мюллер создали дуэт Her Voice Over Boys или сокращённо HVOB в Вене десять лет назад. Их пятый релиз «Too» увидел свет в прошлом году, причём не единым целым. Восемь составляющих его треков выпускались Паулем и Анной постепенно, в течение полугода, сохраняя загадку на дистанции и не давая чёткого ответа, каким будет завершённая картина. А учитывая, что оупенер диска, трек «Bruise», скорее, нетипичен для пластинки в целом, ожидание интриговало максимально. Конёк дуэта — минимал-техно и дип-хаус, но на «Too» они идут дальше, заигрывая с эмбиентом и дрим-попом. Здесь композиция может запросто переломиться ровно посередине, перерезав кислотный бит фортепианным вступлением и вкрадчивым вокалом. По словам авторов, альбом посвящён душевному состоянию поколения, страдающего от дихотомии своих и чужих ожиданий.
авершим обзор на волне неулыбчивой, прокуренной, продуваемой ветрами одиночества и душевной хвори американы. Полагаю, большинству из вас прекрасно известно имя Криса Экмана, экс-лидера чуть ли не эталонной альт-кантри группы The Walkabouts, создателя Dirtmusic и вообще довольно плодовитого артиста, записывающего время от времени и сольные пластинки. Пока последняя из таковых называется «Where The Spirit Rests». Экман давно уже проживает в Словении, заправляет делами лейблов Glitterhouse и Glitterbeat, сохраняя образ менестреля, философствующего об экзистенциальных переживаниях индивидуума в бренном мире. Аннотация к пластинке гласит, что эти песни о потерях, дезориентации, искуплении и поиске дома.
743-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 12.09.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 12.09.2023 г.
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