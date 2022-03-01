Eels Extreme Witchcraft (p) 2022

Т олько я собрался вас, друзья, познакомить с пластинкой лос-анджелесских «Угрей» 2020 года «Earth to Dora», как Марк Эверетт успел придумать новый материал и выпустить его меньше месяца назад в виде альбома «Экстремальное Колдовство». Понятно, что термин «инди-рок» давно и существенно девальвирован, но к музыке Eels он подходит стопроцентно. Философия интроверта Эверетта давно нашла и уже не отпустит сердца единомышленников – тех, кто к нему прислушивается с момента дебютного и на тот момент яркого и самобытного диска «Beautiful Freak». Тогда казалось, что это новые герои больших сцен и миллионов почитателей, но «Угри» так и остались группой реально классной и талантливой, но нишевой. Не они одни. Жизненные неурядицы, неврозы и печаль, всем этим мистер «E» – местами используя «уэйтсовские» интонации, – искусно и искренне делится со слушателем уже долгие годы. Взаимопонимание гарантировано. «Extreme Witchcraft» – не исключение, разве что на этот раз въедливые самокопания уступают место позитиву и даже некоторой ироничной игривости. Eels - Good Night on Earth

Eels - I Know You’re Right

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Young Ejecta Ride Lonesome (p) 2020

Y oung Ejecta — это творческий союз музыканта Джоэла Форда и певицы Линн Макомбер, экс-участницы Neon Indian. Два года назад американский проект выпустил пока что самый свой яркий лонгплей «Ride Lonesome» со слегка провокационной обложкой и умиротворяющей музыкой, в которой нежный вокал Линн парит над синтезаторными конструкциями и битами Джоэла. Предзакатные романтичные песни для ленивых танцев в подкрадывающейся ночной тиши или же идеальный саундтрек для похмельной прокрастинации. Young Ejecta - Crayon Cactus

Young Ejecta - 9 To 5

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И з каких только стран не появлялись уже на «ТСЛ» носители позитивного и солнечного ямайского вируса, исполняющие регги, даб, ска, рокстеди и другие ответвления древа растаманского вайба. Или, в данном случае, не древа, а куста. Потому что актуальные герои известны как Stick A Bush. Это квартет из Австрии, выпустивший в октябре прошлого года дебютный релиз на немецком лейбле грамзаписи Kontor. Венская четвёрка комбинирует лежащий в основе их метода классический регги с молекулами джаза, активно используя различные духовые инструменты. Получается довольно убедительно, что и доказала тепло встреченная пластинка «Strictly Jub». Stick A Bush - Same Old Song

Stick A Bush - I Love Them

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Baxter Dury Night Chansers (p) 2020

У верен, всем вам известно имя британского музыканта Иэна Дьюри, лидера The Blockheads, довольно заметной фигуры пост-панк и нью-вейв сцены 1970-х и 80-х гг. Сегодня мы поговорим о его отпрыске, в пятилетнем возрасте появившимся на обложке одного из альбомов отца, в 14 бросившим школу, а в 2000 году (когда Иэн скончался) решившим тоже стать музыкантом. Зовут этого примечательного персонажа Бакстер Дьюри.



Музыкальная карьера Бакстера стартовала довольно успешно: после первых записей ему были выписаны щедрые авансы, и он попал под крыло знаменитого независимого лейбла Rough Trade. А сегодня под нашим прицелом его седьмая студийная работа «The Night Chancers». Здесь козырная формула, придуманная певцом, достигает своего совершенства. Бакстер в образе декадентствующего, слегка усталого, но повидавшего жизнь немногословного рассказчика. Он небрит, одет в костюм, в котором и проснулся, потому что накануне хорошо выпил, в руках сигарета. Образ, причудливо сочетающий черты Сержа Генсбура и Игги Попа с прозой Чарльза Буковски. Мачо Мэн, чей баритон эффектно оттеняют голоса подпевающих красоток, сладкие скрипки, вязкий и томный трип-хоп с упругими басами и рефреном «Baxter Loves You» в последнем треке. Baxter Dury - I`m Not Your Dog

Baxter Dury - Samurai

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В заключение нас ждёт знакомство с очень интересной коллаборацией двух музыкантов с, казалось бы, разных планет, объединивших усилия для создания оммажа произведениям одного из самых влиятельных композиторов-минималистов Филиппа Гласса. Пластинка получила название «Glassforms», а её авторами стали американский пианист, профессор и писатель Брюс Брубейкер и британский электронный музыкант Макс Купер.



Материал был впервые представлен в Парижской филармонии. В его основе вот такая идея: Брубейкер исполняет произведения Гласса на акустическом концертном рояле, а Купер изобретательно насыщает их различными звуками электронного происхождения, иногда добавляя собственные мелодии. При этом используется специальная программа, преобразовывающая живые данные от фортепиано для управления синтезаторами. Брубейкер подчёркивает, что это не ремиксы работ Гласса, а новое коллективное произведение искусства, основанное на его музыке. Причём, один такой совместный перфоманс может отличаться от другого. Bruce Brubaker, Max Cooper - The Poet Acts

Bruce Brubaker, Max Cooper - Metamorphosis 2

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