he Tubs были созданы в 2018 г. экс-участниками валлийской нойз-поп группы Joanna Gruesome (несложно заметить очевидный референс замечательной арфистке и певице Джоанне Ньюсом, неоднократно на «ТСЛ» упоминавшейся). Так что мы имеем дело с лишь формально молодой командой, в которой роль ведущего автора и вокалиста (притом весьма примечательного) взял на себя Оуэн Уильямс. The Tubs играют неагрессивный и очень мелодичный, местами скоростной пост-панк с сильным влиянием британского фолка и джэнгл-попа. Их новая пластинка «Dead Meat» состоит из девяти бойких, звонких, не реагирующих на перемотку песен, стремительно, единым целым проносящихся как поезд-экспресс мимо тебя, стоящего на второстепенной станции. И правильно, незачем затягивать альбомы – нужно, чтобы никто и опомниться не успел. Как раньше.

е так давно в нашем эфире засветилась очень хорошая работа корифеев индастриэла Front Line Assembly. Напомню, что его постоянные участники находят отдохновение в более лёгких и эфирных сайд-проектах. В частности, Рис Фалбер уже двадцать лет занимается сольным детищем Conjure One. Наверное, самым знаменитым их треком по сей день остаётся «Tears from the Moon» с участием Sinead O`Connor. Но с тех пор много воды утекло, записано немало пластинок – и хронологически последняя называется «Innovation Zero».



Рис, в целом, остаётся верен основной концепции своего проекта. Conjure One зиждется на основе эмбиента, даунтемпо, транса, энигматик-попа и постиндустриальных изысканий. Какие-то треки с пластинки «Innovation Zero» смело можно определить в категорию стопроцентных поп-хитов, другие понравятся более задумчивой и меланхоличной аудитории. Главное остаётся неизменным: канадский продюсер блистательно и кропотливо работает со звуком. Записан альбом невероятно круто. Второй основополагающий ингредиент — участие приглашённых вокалисток. В данном случае это землячка Фалбера Jaren, его же британская муза Jeza и американская певица и бас-гитаристка Leah Randi. Один из самых таинственных фрагментов пластинки – пьеса под названием «Абхазия», с мистическим нашёптыванием и красивым орнаментом.