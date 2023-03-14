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he Tubs были созданы в 2018 г. экс-участниками валлийской нойз-поп группы Joanna Gruesome (несложно заметить очевидный референс замечательной арфистке и певице Джоанне Ньюсом, неоднократно на «ТСЛ» упоминавшейся). Так что мы имеем дело с лишь формально молодой командой, в которой роль ведущего автора и вокалиста (притом весьма примечательного) взял на себя Оуэн Уильямс. The Tubs играют неагрессивный и очень мелодичный, местами скоростной пост-панк с сильным влиянием британского фолка и джэнгл-попа. Их новая пластинка «Dead Meat» состоит из девяти бойких, звонких, не реагирующих на перемотку песен, стремительно, единым целым проносящихся как поезд-экспресс мимо тебя, стоящего на второстепенной станции. И правильно, незачем затягивать альбомы – нужно, чтобы никто и опомниться не успел. Как раньше.
е так давно в нашем эфире засветилась очень хорошая работа корифеев индастриэла Front Line Assembly. Напомню, что его постоянные участники находят отдохновение в более лёгких и эфирных сайд-проектах. В частности, Рис Фалбер уже двадцать лет занимается сольным детищем Conjure One. Наверное, самым знаменитым их треком по сей день остаётся «Tears from the Moon» с участием Sinead O`Connor. Но с тех пор много воды утекло, записано немало пластинок – и хронологически последняя называется «Innovation Zero».
Рис, в целом, остаётся верен основной концепции своего проекта. Conjure One зиждется на основе эмбиента, даунтемпо, транса, энигматик-попа и постиндустриальных изысканий. Какие-то треки с пластинки «Innovation Zero» смело можно определить в категорию стопроцентных поп-хитов, другие понравятся более задумчивой и меланхоличной аудитории. Главное остаётся неизменным: канадский продюсер блистательно и кропотливо работает со звуком. Записан альбом невероятно круто. Второй основополагающий ингредиент — участие приглашённых вокалисток. В данном случае это землячка Фалбера Jaren, его же британская муза Jeza и американская певица и бас-гитаристка Leah Randi. Один из самых таинственных фрагментов пластинки – пьеса под названием «Абхазия», с мистическим нашёптыванием и красивым орнаментом.
ондонский продюсер и мультиинструменталист Ник Манесси и экс-участник джаз-фанк-группы The Ballistic Brothers Дэвид Хилл познакомились ещё в 2017 г., во время работы над звуковой дорожкой к криминальной драме Идриса Эльбы «Yardie». Как Soul Revivers они начали записываться три года назад, издавая синглы. Особенно удачным был качающий и танцевально-вальяжный ска-хит «Harder», в итоге включенный в лонгплей, до которого дошло дело только в 2022 г.
Взгляд на предполагаемую формулу успеха у музыкантов идентичен. За основу берётся правильный roots-reggae 1970-х гг., приправляется элементами эйсид-джаза и приглашаются (по мере возможности) крутые вокалисты. Из этого и состоит первый альбом Soul Revivers «On the Grove», сделанный с придирчивым продюсерским тщанием и искренней любовью к корневой культуре «Солнечного Острова». Основной материал записывался в лондонской студии Манесси, а сам он сыграл на гитаре, перкуссии и басу. В то же время такие люди, как легендарный певец Ken Boothe и гитарист Ernest Ranglin, колдовали над своими партиями на Ямайке. Согласно классической олдскульной традиции, в том же году Soul Revivers выпустили дабовый вариант пластинки, соответственно озаглавленной «Grove Dub».
прошлом году определённая часть меломанского сообщества отмечала 50-летний юбилей с момента выхода дебютного альбома группы Neu!. Детищу барабанщика Клауса Дингера и гитариста Михаэля Ротера (не особо, к слову, между собой ладивших) была уготована участь стать мощнейшим блоком в фундаменте безмерно мною любимого краутрока. Да и вообще дюссельдорфская экспериментальная сцена начала 1970-х гг. — разговор особый, как и завершившееся триумфом стремление немцев придумать свою собственную рок-музыку в противовес британской и заокеанской экспансиям. Neu! записали четыре пластинки, оказавшие супервлияние на каноны стиля и на музыкантов новой генерации. Над «Трибьютом» в честь их 50-летия трудились The National, Idles, Yann Tiersen, Stephen Morris, Mogwai и другие.
В 2009 г. уже появлялась подобная компиляция. Тогда наследие дюссельдорфцев переосмысляли, в частности, Primal Scream, Oasis и School Of Seven Bells. В конце 1990-х тоже выходил похожий сборник, так что сухой, механистичный, фирменный для краутрока моторик-бит Дингера вкупе с гитарными импровизациями Ротера успели повлиять на многих последователей (кстати, не так давно я рассказывал о новом, очень крутом альбоме Михаэля, поищите, если пропустили). Оглядываясь в прошлое, давайте вспомним, что говорили творцы о своей первой работе в 1972 году. Клаус Дингер: «Мы сознательно отказались от стандартных композиций с обычной песенной структурой, и мы звучали более органично, чем Kraftwerk, более свободно и спонтанно, что для меня было настоящим прорывом». Михаэль Ротер: «Мы никогда не обсуждали теоретические аспекты музыки. Клаус выводил на ударных ритмический и динамический рисунок, я раскрашивал его тембрами. В этом состояла моя задача как гитариста. Я вдохновлялся музыкой Пакистана, которая основана на бесконечном повторении».
о второй раз появляется на «ТСЛ» «средиземноморская русалка» Olga Kouklaki, записавшая свою третью пластинку «Dusty Diamond». На этот раз запоминающийся вокал гречанки искусно лавирует между островками электро, хауса и трип-хопа. А помогает ей, в числе прочих, человек, известный как Kid Loco. Альбом кажется не таким ярким, как «I U Need», но он полон внутренней, скрытой красоты, которую нужно просто придирчиво расслушать. Участие Yasmine Hamdan сильно добавляет вистов общей картине.
735-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 14.03.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 14.03.2023 г.
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