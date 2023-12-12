Viagra Boys Cave World (p) 2023

З апредельная экзальтация, карикатурный мачизм, нетривиальные клипы, ручки, педали и перегрузки на полную, динамики, опасно пытающиеся выплюнуть сами себя из дорогих сердцу и кошельку акустических систем, — всё это образ и музыка секстета из Стокгольма Viagra Boys. Образ, по их собственным словам, навеянный «недовольством ролью современного мужчины в окончательно слетевшем с катушек мире». Третий студийный лонгплей группы получил говорящее само за себя название «Cave World» («Пещерный мир»). Первоначально релиз состоялся в 2022-м, однако уже в этом году была выпущена делюкс-версия, содержащая четыре новых трека. Интересно, что последний из них — отличная баллада, подобных которой в первом варианте не было и в помине. Поиздеваться над общественными, гендерными, собственными пороками и фобиями фронтмену Viagra Boys Себастиану Мёрфи помогает грязный дэнс-панк с примесью хардкора и EBM, вывернутый наизнанку блюз плюс множество других микроэлементов, создающих атмосферу похмельно-нарко-невротической вечеринки без начала и конца – как в доме у Джесси Пинкмана. Неплохая метафора состояния критикуемого музыкантами социума. Viagra Boys - Baby Criminal

Viagra Boys - Troglodyte

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А встралийская певица Carla Dal Forno успела записать уже три сольных альбома, и каждый был напитан атмосферой городов, где на тот момент она жила и работала (Берлина и Лондона соответственно). В данный момент скиталица кардинально сменила континент и жизненный уклад. Она вернулась на родину и в противовес мегаполисам обосновалась в крохотном городке Каслмейн. Куда более спокойный хронотоп, отсутствие суетности, важность простых человеческих ценностей и нормального, размеренного общения позволил в нетягостном одиночестве пристальнее заглянуть внутрь себя и создать немного отрешённые, словно висящие в утренней дымке, экологически чистые произведения. Именно из подобных и состоит третья пластинка Карлы «Come Around», а вышла она на собственном лейбле певицы Kallista Records. Carla Dal Forno - Side By Side

Carla Dal Forno - Come Around

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И з каких только стран не появлялись в нашей программе адепты регги и даба. Но сегодня будет нечто в высшей степени необычное. Будем слушать ливийского гуру стиля Ахмеда Бен Али. Для начала пару слов о замечательном лейбле Habibi Funk, где вслед за макси-синглом вышел полноценный альбом Ахмеда «Subhana». Берлинский импринт занимается поиском и изданием по большей части архивной арабской музыки, практически неизвестной условно «западной» аудитории. В их каталоге, среди прочего, суданский джаз, марокканский фанк и вот ливийский регги.



Бен Али записал основной материал для выпущенного только сейчас альбома в своей домашней студии ещё 15 лет назад. Он далёк от статуса профессионального исполнителя, а музыка для него просто хобби. О его увлечении стало известно случайно, благодаря стараниям друга и вышеозвученного лейбла. Несмотря на преобладание регги, пластинка довольно эклектична. В первую очередь, она напитана ливийским фолком и колоритом традиционных инструментов. В ущерб выпуклому басу во многих треках акцент сделан на синты и духовые, плюс автор периодически лавирует между рэпом и дэнсхоллом, что в конечном итоге делает альбом более танцевальным и способным понравиться максимально широкой аудитории. Ahmed Ben Ali - Yarait

Ahmed Ben Ali - Subhana

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EZ3kiel La Memorie Du Feu (p) 2022

К оллектив с витиевато написанным названием, которое читается как «Иезекиль». Позаимствовали его французы из кинофильма «Криминальное Чтиво». Новой работы музыкантов пришлось ждать целых семь лет, но это тот случай, когда группа, долго запрягая, вырулила на другой уровень.



На протяжении четверти века EZ3kiel удаётся с завидным постоянством (даже несмотря на уход одного из главных идеологов) волновать умы и сердца меломанов, ценящих сложносочинённые конструкции на стыке нескольких стилей. Для реализации нового, масштабного и концептуального повествования о драматической истории любви двух близнецов оставшиеся основатели рекрутировали новичков, превратив сообщество в секстет. Новый альбом получил название «Память огня». В работе над ним музыкантам помогал писатель Кари Фере. Но особенно им повезло с певицей Джессикой Мартин-Мареско.



К изначальному гибриду из трип-хопа, рока, электроники и кинематографической музыки EZ3kiel теперь добавили пост-рок, фолк, элементы макабрического, гротескного кабаре и очевидную оглядку на Сержа Генсбура. Из данного набора образуются фундаментальные, многослойные, хитро устроенные произведения. Многие из них даже песнями язык назвать не поворачивается. Вместе с тем, группа избежала излишней вычурности, которая в таких случаях всегда рядом. Альбом первоначально может показаться тяжеловесным и перепридуманным, но надо дать ему не один шанс. Авторы убеждают знакомиться с ним не фрагментарно, а полностью, от начала до конца и предлагают называть свою музыку «новым французским пост-шансоном». EZ3kiel - Diaphane

EZ3kiel - Les galions oubliés

EZ3kiel - Rouge sang

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Beach House Once Twice Melody (p) 2022

С пустя 11 лет снова встречаем на этих страницах дуэт из Балтимора Beach House. Парочка выдала в прошлом году свой Magnum opus – увесистый 18-трековый релиз «Once Twice Melody». Beach House это тандем музыканта и гитариста Алекса Скэлли и певицы Виктории Легран (племянницы знаменитого французского композитора Мишеля Леграна). Специализируются они на дрим-попе пополам с мерцающим, интровертным шугейзом. Материал «Once Twice Melody» не просто 18 композиций, он разделён на четыре отдельно озаглавленных блока, в которых варьируется набор инструментов (есть треки вообще без барабанов или гитары). К процессу записи были привлечены мастер игры на живых ударных и струнный оркестр в полном составе. В результате мы получили пока что лучшее произведение дуэта. Но излишне затянутое, на мой взгляд. Сократи число композиции в два раза, и получили бы мы все натуральный шедевр. Beach House - Superstar

Beach House - Over and Over

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