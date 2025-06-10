  • Обзоры
    Glazyhaze

    SONIC

    (p) 2024
    I

    rene Moretuzzo и Lorenzo Dall’Armellina придумали Glazyhaze, едва достигнув 18-летнего возраста. Их моментально окрестили «молодыми вундеркиндами» итальянской гитарной школы. Возможно, не зря. Музыку ребята записывают на зависть опытным бойцам. Источниками вдохновения для Лоренцо и Ирен стали Pixies, The Breeders, Slowdive, Throwing Muses и другие коллективы. родственные озвученным. В данный момент Glazyhaze выступают в формате квартета, а одного из примкнувших музыкантов, бас-гитариста и бэк-вокалиста зовут Сева Прохоров.

    У венецианцев получается очень мягкий и мелодичный сплав мерцающего шугейза и мечтательного дрим-попа. На обложке их второго полноформатного релиза красуется свеча, так что реверанс альбому «Daydream Nation» сами знаете, кого очевиден. «SONIC» исследует сложность любви, прослеживая личный путь самопознания и эмоциональные контрасты двух её половин, которые отражают свет и тьму, утверждают авторы. Пластинка действительно специально разделена на условно более энергичную и более спокойную части. По слухам, Glazyhaze сильно опасались так называемого «синдрома второго альбома», но в данном случае для подобных переживаний точно нет поводов.

    Peter Perrett

    The Cleansing

    (p) 2024
    В

    1976 году в Лондоне образовалась ставшая впоследствии достаточно влиятельной группа The Only Ones. Фронтменом бэнда был харизматичный вокалист Питер Пeрретт. После распада The Only Ones Питер долгое время боролся с неприятными зависимостями, нанёс изрядный вред здоровью и вдруг начал записываться сольно.

    72-летний ветеран на своём третьем альбоме «The Cleansing» (то есть, «Очищение» или «Омовение») решил не скупиться и выдал ни много ни мало 20 треков. Всё не случайно. Питер подумал, что пора подвести какие-то жизненные итоги, о чём недвусмысленно заявляет первым же номером под названием «Я хочу уйти с достоинством». Не знаю, как вы, друзья, а ваш покорный слуга уверен, что у большинства музыкантов (особенно тех, кого можно причислить к когорте так называемых крунеров) с солидными дискографиями именно поздние альбомы получаются самыми яркими, сочными и интересными. Прямая противоположность тем же титанам хард-рока, кстати. Взять, например, Леонарда Коэна, Игги Попа, Джонни Кэша, Лу Рида. В этот ряд вполне вписывается и мистер Перретт. Более того, он думает точно так же, поэтому и вложил всё, что накопилось, в новый релиз.

    Преодолевая тяжёлую борьбу с недугом, певец заявляет: «Моё тело ползает на коленях, но разум умирает на ногах». В подтверждение ясности мысли автора «The Cleansing», несмотря на невесёлые размышления об искусстве, старении и вреде социальных сетей, звучит на редкость жизнеутверждающе. «Я всегда писал о любви и человеческом мироощущении. Все мои песни личные. Старюсь избегать политических тем. Я отождествляю себя с борющимся артистом, аутсайдером. Истеблишмент и конформизм вообще не про меня. Завтра может наступить, а может и не наступить — ты пишешь о сегодняшнем дне, то бишь реальности», — подчёркивает Питер. Новый альбом ему помогали создавать сыновья, а также не кто-нибудь, а Джонни Марр, Бобби Гиллеспи и Карлос О’Коннелл из Fontaines DC.

    Reimagining The Court Of The Crimson King

    (p) 2024
    С

    егодня редчайший случай, когда мы обойдёмся без привычной регги-лакуны в угоду двум довольно продолжительным пьесам. В прошлом году на лейбле Cleopatra (который любит и пестует подобные истории) вышел грандиозный трибьют во всех смыслах культовому альбому «In The Court Of The Crimson King». Думаю, излишне говорить, что эта пластинка просто обязана быть в каждой меломанской коллекции. Так вот, записывать такое собралась просто невероятная армия единомышленников. Здесь и участник оригинального состава King Crimson саксофонист Мел Коллинз, и легендарный барабанщик Deep Purple Иэн Пейс, и лидер Die Krupps Юрген Энглер, а, также Тодд Рандгрен, Артур Браун, Стив Хиллидж и многие другие.

    Плейлист №770

    770-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 10.06.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Glazyhaze - NIRVANA
    2. Glazyhaze - SONIC
    3. Peter Perrett - Disinfectant
    4. Peter Perrett - Secret Taliban Wife
    5. Peter Perrett - Survival Mode
    6. Todd Rundgren, Arthur Brown, Mel Collins, Chris Poland, Ian Paice - 21st Century Schizoid Man
    7. Joe Lynn Turner, Marty Friedman, Jah Wobble, Chester Thompson - Moonchild

    Максим Горданов, 10.06.2025 г.

