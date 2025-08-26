Тёмная сторона Луны © 1996—2025 · О проекте · Реклама · Напишите нам
азвание Fantasma Negra («Чёрный Призрак») вполне соответствует настроению и тональности музыки коллектива. Группа базируется в Чикаго, но вывеска (как и фото бэнда) выдают корни участников. На прошлогоднем полноформатном релизе есть и песни на испанском, жаль такое не повторяется на новой EP-шке «LUST». Однако сей факт нисколько не умаляет её достоинств, описываемых самими музыкантами так: «Мы погружаемся в мрачные танцевальные ритмы, завораживающие мелодии и мощный поток готического пост-панка». Что же касается конкретно нового мини-альбома, то он характеризуется как «эмоциональная сага о любви, страсти и жизненных уроках, усвоенных нелегким путем».
ереносимся через океан на другой континент, в уютную Бельгию, где познакомимся с сольным авторским проектом фронтмена известной тамошней группы Balthazar Маартена Деволдере. Свой проект он назвал Warhaus и в прошлом году порадовал поклонников уже четвёртым релизом «Karaoke Moon». А как мы можем пройти мимо пластинки, где фигурирует Луна?
Настроение у создателя Warhaus романтичное, сентиментальное и проникновенное. «Детка, я без ума от тебя», – заявляет он в открывающем треке и тем задаёт тон всей пластинке. Процесс написания материала происходил достаточно нетривиально. Маартен признаётся, что пробовал психоделические препараты и обращался к услугам специалиста по гипнозу. «Терапевт загипнотизировал меня, пока я импровизировал на пианино. Принеся домой записанное, я понял, что есть над чем работать». Важную роль в создании альбома сыграл продюсер Яспер Маекелберг. Именно он придумал создать атмосферу кинематографического нуара 1970-х гг. с нотками джаза и R`n`B, вплетённых в меланхоличный авторский инди-поп. В некоторых моментах «Karaoke Moon» намеренно или случайно мимикрирует под саундтрек последнего пока сезона сериала «Белый Лотос», написанного Кристобалем Тапия-Де Веером. «В детстве я был большим поклонником Cream. Позже увлёкся классическими поющими поэтами: Диланом, Боуи, Коэном, Генсбуром — всеми великими» — признаётся Деволдере. На новом альбоме он отдаёт дань уважения ещё одной важной фигуре — Джиму Моррисону. Но главным козырем Warhaus, на мой взгляд, стало присутствие чудесной певицы, соотечественницы Маартена Сильви Кройш.
afael Arturo Hernandez García, известный на сцене как Tor.Ma обращался в своём творчестве к разным электронным стилям. Даунтемпо, глитч, электро, EBM, фьюжн – всё интересует мексиканского музыканта. Однако новый его мини-альбом под названием «Full Circle» сделан в эстетике псайдаба – субжанра электронной сцены, сочетающего в себе элементы психоделического транса, даба и эмбиента. Прямо скажем, на «ТСЛ» такое встретишь не часто. И если первый из треков, отобранных для плейлиста, всё-таки классический цифровой даб, то вторая пьеса отправляет roots в галлюциногенный космо-трип. Собственно, так «Full Circle» и характеризует сам автор: «Это многогранный опыт, который перенесёт вас в психоделическое путешествие от глубоких, тяжёлых корней к эфирным сферам».
торой альбом американской группы Being Dead получил название «Угри» (не путать с одноимённым коллективом). В составе трио из Остина значатся двое заводил, известных как Falcon Bitch и Shmoofy. С недавних пор к ним присоединилась девушка с бас-гитарой, что как известно, хороший знак. Пластинка структурирована в манере хаотичного, контрастного балагана, с максимальной имитацией живой записи и свободной импровизации. Музыкантов мотает от гаражного психоделика к джэнгл-попу, сёрфу и чему только не. Чувствуется, насколько всем троим весело и как их в буквальном смысле «прёт» от процесса. Цепляет и слушателя.
завершение выпуска будем слушать китайский краут-рок. Очень я люблю и уважаю данный стиль, зародившийся, как известно, в Германии. Но вот он добрался и до Поднебесной (видимо, как гласит поговорка, пешком). Группа из древнего города Сиань называется FAZI (изначально она именовалась The Fuzz), а её очередная пластинка была в прошлом году переиздана берлинским (всё не случайно) лейблом Pelagic Records. Концептуальный альбом называется «The Folding Story», он посвящён теме цикличности перерождения. Главный герой повествования появляется в начале и уходит в конце из волн, сопровождаемый звуками воды. Для большей аутентичности группа даже записывала материал в известном портовом городе Далянь (бывший русский Дальний). «Весь альбом можно слушать на зацикленном бесконечном повторе, тема воды присутствует в каждом аккорде», – комментирует вокалист Peng Liu.
773-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 26.08.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 26.08.2025 г.
