П ервый за 24 года альбом коллектива под управлением Джарвиса Кокера получил название «More». К нашему меломанскому счастью (и к чести самих Pulp) они действительно добавили больше хороших песен к своему и без того яркому собранию сочинений. С момента создания в 1978 году шеффилдцы долго не могли найти себя, но всё изменилось после выхода диска «His ’n’ Hers». Далее был стремительный взлёт, вершиной которого стала выдающаяся пластинка «Different Class». Рискну заявить, что это лучший релиз в каталоге всего так называемого брит-попа, не считая трудов его непосредственных предтеч The Stone Roses.



За долгий период молчания группы Джарвис выпускал сольники, участвовал в различных коллаборациях и всячески старался быть на виду, не теряя актуальности и статуса важной фигуры в британской музыке. Однако по-настоящему вновь раскрыться ему и коллегам (за исключением почившего басиста Стива Маккея) получилось именно на «More». Pulp романтично и не без иронии размышляют о взрослении и неизбежности старения. Цитата: «Поторопись, потому что на секс у нас не так много времени». Гитарная текстура изобилует электроникой, нотками французского шансона, частым включением скрипок и гимновыми припевами. В пятом треке мистер Кокер даёт вполне себе светлой памяти мистера Коэна.



Pulp, безусловно, стараются быть узнаваемыми, но частично трансформируются, чтобы возвращение не выглядело слишком предсказуемо. В этом смысле многие особенно выделяют «самую душераздирающую балладу», когда-либо записанную квартетом из Шеффилда. Имеется в виду вдохновлённый Скоттом Уокером «Гимн Северу», откуда, кстати, родом фронтмен Pulp. Но мне как-то ближе оказалось другое, что и отразилось в плейлисте. Pulp - Got to Have Love

Pulp - Background Noise

Видеоклип

Shannon and The Clams The Moon Is In The Wrong Place (p) 2024

О браз и вокальные данные калифорнийской певицы Шеннон Шо запросто способны телепортировать внимательного слушателя в конец 1950-х — начало 60-х, во времена Джули Лондон, Аниты О`Дей, The Platters и начинающей Дасти Спрингфилд. В 2018 году у неё вышла потрясающая пластинка «Shannon In Nashville», записанная под чутким руководством Дэна Ауербаха из The Black Keys. Очень рекомендую ознакомиться. Основным же местом работы Шо с 2009 года остается предприятие под названием Shannon and The Clams.

,br/>В прошлом году у «Моллюсков» вышла очередная пластинка под названием «The Moon Is In The Wrong Place». Продюсером альбома стал всё тот же Ауербах, а музыкально калифорнийцы себе изменять и не планировали, соединяя в одно искрящееся целое гаражный рок, свинг, сёрф, психоделик, соул и эстетику doo-wop. Работа над материалом была омрачена трагедией, что не могло на нём не сказаться. За несколько недель до свадьбы в автокатастрофе погиб жених Шеннон Джо Хенер. Певица при поддержке товарищей нашла в себе силы собраться и превратить релиз в своеобразное послание любимому человеку. В итоге получилось «оптимистичное, пронзительное повествование о горе и стойкости». Кстати, фраза «The Moon Is In The Wrong Place» принадлежит именно Джо. Shannon and The Clams - Real Or Magic

Shannon and The Clams - The Moon Is In The Wrong Place

Видеоклип

Clinton Fearon Jah Is Love (p) 2025

Н есмотря на то, что Клинтон Ферон родился в 1951 году, активную творческую деятельность он начал довольно поздно. На первом этапе выходили редкие синглы, но всё изменилось после переезда певца в Сиэтл. Перебравшись в Америку, Клинтон придумал сначала группу The Defenders, а потом создал The Boogie Brown Band. Именно в компании этой формации на тот момент уже 44-летним Фероном был записан первый лонгплей. Новый альбом «Джа есть Любовь» подкупающе традиционен: от названия до музыки. Местами очень похоже на канонический период Боба Марли и The Wailers. Ничего нового изобретать автор не собирается, да в этом и нет никакой необходимости. Проверенный, отлично исполненный, жизнерадостный roots reggae с духовой секцией, перкуссией и поддержкой французского ансамбля The Riddim Source проглатывается просто на одном дыхании. Clinton Fearon - It Go So

Clinton Fearon - My Very Good Friend

Видеоклип

В составе бельгийского дуэта значатся вокалист-мультиинструменталист (известный как Сэм) и клавишница (известная как Гаэль). Помимо музыки Сэм увлекается археологией, а основная профессия его напарницы — дизайнер одежды. Парочка признаётся в любви к знаменитым землякам из Front 242, именно отсюда влияние EBM на их творчество. Но не только этим питаются ULTRA SUNN: они говорят, что запросто могут вдохновиться песней Ланы Дель Рей, хорошим техно, хаусом или синти-попом. «Мы должны оставаться бдительными, не быть ослепленными собственными страхами и предубеждениями, сон разума порождает монстров. Поиски более светлого мира далеки от завершения», — комментируют музыканты содержание одной из песен. Дебютный релиз бельгийцев вышел на канадском лейбле Artoffact Records, и вот как они его характеризуют: «Наша главная цель — создавать музыку, которая нам действительно нравится, а затем делиться ею со всеми. Это способ оставаться верными и преданными творческому пути. Наш альбом создан для того, чтобы объединять людей». ULTRA SUNN - Broken Monsters

ULTRA SUNN - You & Me

Видеоклип

Ezra Furman Goodbye Small Head (p) 2025

З авершится 771-й выпуск «ТСЛ» крепким, выстраданным американским инди-роком от сонграйтерши Эзры Фурман, выпустившей на лейбле Bella Union свой седьмой студийный лонгплей «Goodbye Small Head». По манере исполнения и силе материала я бы сравнил Эзру с Шэрон Ван Эттен. Пластинка у неё получилась очень крутой. Сама певица говорит, что они с группой впервые использовали кое-какие сэмплы и привлекли к записи струнную секцию. «Песни пришли ко мне в самый разгар внутреннего шторма и были написаны, когда я балансировала на краю, — рассказывает Фурман и продолжает — Если бы я была музыкальным журналистом, я бы назвала наш новый альбом „оркестровой эмо-прог-роковой записью, усыпанной сэмплами“. Однако, слава Небесам, я не музыкальный журналист!» Ezra Furman - Slow Burn

Ezra Furman - Veil Song

Ezra Furman - I Need the Angel

Видеоклип

