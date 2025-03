B

rian Setzer «The Devil Always Collects» (p) 2023Экс-лидер культовой рокабилли-группы Stray Cats, неутомимый и, к счастью, не увядающий проповедник рок-н-ролла старина Брайан Сетцер по-прежнему летит на железном коне – на этот раз сквозь адские языки пламени. Его пока последняя сольная работа называется «The Devil Always Collects». Причём это именно сольник самого Брайана (не путать с ещё одним проектом Brian Setzer Orchestra, в рамках которого автор, не жалея сил, скрещивал рокабилли со свингом). На новой пластинке он ничего не изобретает и с первого же трека даёт понять, что тот, кто не успеет за его Харлеем, так ничего и не поймёт. Хранитель стиля запросто перекидывает мостик лет на сорок назад, давая «газу до отказу» кавером на легендарный кантри-стандарт дальнобойщиков «Girl On The Billboard», чуть приджазованно грустя и, что мне особенно нравится, входя в роль человека, многое оставившего позади, но не готового расстаться со своей потёртой Black Leather Jacket.