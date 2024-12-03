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то-то, возможно, думал, что рекорд молчания группы ABBA переплюнуть невозможно. Напомню, что шведские поп-идолы выпустили новую пластинку спустя 40 лет. Казалось бы, ну и на этом поле они всех уделали – но нет. С момента выхода вроде как последнего альбома тех, кто создавал каноны гаражного прото-панка, прошло 53 (!) года. Поверить реально сложно. Строго говоря, диск, озаглавленный «Heavy Lifting», изначально должен был стать сольным альбомом гитариста и вокалиста MC5 Уэйна Крамера, однако легендарный изворотливый продюсер Боб Эзрин предложил выпустить материал под культовым логотипом. Почему нет? К делу привлекли ещё одного участника оригинального состава Денниса Томпсона, а также целую компанию звёзд чуть помоложе, включая Тома Морелло и Слэша. Печально, что ни Крамер, ни Томпсон не дожили до даты релиза своего неожиданно нового диска. Но самое главное, на мой взгляд, что они в последний момент успели всё-таки реально тряхнуть стариной.
вою первую долгоиграющую пластинку участники австралийского трио Telenova придумывали довольно долго, дразня поклонников синглами и мини-альбомами. Всё потому, что за кажущейся лёгкостью их на самом деле очень красивого инди-попа с нитевидными нотками трип-хопа скрывается бережное и внимательно отношение к лирике. Изяществу и очарованию «Time Is A Flower» довольно сложно не поддаться, в том числе и благодаря красивой девушке Анджелине Армстронг у микрофона. Вот что о создании самого крутого трека «Power» говорит ещё один участник Telenova со знакомой с детства фамилией Мориарти: «Мы начали с нуля: не было ни песни, ни заготовленных набросков. Эндж и я потратили довольно много времени на текст, он прошел через две или три итерации, прежде чем мы остановились на метафоре цветка, влюбленного в солнце и его страхе смерти во тьме приближающейся ночи». Абсолютный поп-шедевр, на мой взгляд.
а вывеской J-Walk скрывается фанат старых синтезаторов и прочих винтажных приборов, с помощью которых можно создавать музыкальные конструкторы, по имени Мартин Фишер. Уже больше 20 лет он трудится на ниве экспериментальной leftfield-электроники, jazzy-хип-хопа и downtempo. Свою новую пластинку «Broken Beauty» Фишер создавал при помощи 20 различных устройств, включающих драм-машины, басовую синтезаторную педаль, стилофон из 1970-х гг. и т.д. Искомый для сердцевины плейлиста даб – лишь одна из составляющих его коллажей, но тем интереснее. Философское примечание к альбому «Сломанная Красота», выпущенного лейблом с интересным названием Before I Die, звучит так: «Невозможно быть ни тем, ни другим, не побывав при этом другим».
rian Setzer «The Devil Always Collects» (p) 2023Экс-лидер культовой рокабилли-группы Stray Cats, неутомимый и, к счастью, не увядающий проповедник рок-н-ролла старина Брайан Сетцер по-прежнему летит на железном коне – на этот раз сквозь адские языки пламени. Его пока последняя сольная работа называется «The Devil Always Collects». Причём это именно сольник самого Брайана (не путать с ещё одним проектом Brian Setzer Orchestra, в рамках которого автор, не жалея сил, скрещивал рокабилли со свингом). На новой пластинке он ничего не изобретает и с первого же трека даёт понять, что тот, кто не успеет за его Харлеем, так ничего и не поймёт. Хранитель стиля запросто перекидывает мостик лет на сорок назад, давая «газу до отказу» кавером на легендарный кантри-стандарт дальнобойщиков «Girl On The Billboard», чуть приджазованно грустя и, что мне особенно нравится, входя в роль человека, многое оставившего позади, но не готового расстаться со своей потёртой Black Leather Jacket.
авершится плейлист №762 новинкой от лейбла Erased Tapes. Новый альбом выпустил берлинский музыкант и саунд-дизайнер Ben Lukas Boysen. За свою карьеру выросший в семье оперной певицы и джазмена Бен экспериментировал с брейккором, дарк-эмбиентом, глитчем и неоклассикой. Он часто пишет музыку к фильмам, видеоиграм и инсталляциям. Название пластинки отсылает к римскому поселению, на месте которого возник его родной город Альтрип. Именно процессу трансформации музыканта, сменившего атмосферу буколического умиротворения на энергетику и разнообразие берлинской сцены, и посвящена работа. «Я хотел творчески вернуться в место, которое сформировало и вдохновило меня до того, как жизнь стала слишком сложной, и снова окунуться в этот мир с высоты полученного опыта. Каким-то образом вернуться назад и начать с нуля одновременно, чтобы написать альбом, который одновременно будет моей самой старой и самой новой записью», — резюмирует Бен.
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Максим Горданов, 03.12.2024 г.
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