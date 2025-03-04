В есь песенный цикл и концептуальные решения группы The Infinites проистекают из когда-то просто дружеского домашнего музицирования поэта и певца Джареда Лейбовича и гитариста Дэна Левина. Для будущего первого альбома они придумали 13 историй, героем каждой из которой стал определённый вымышленный персонаж. Друзья сразу поняли, что вдвоём им не справиться, и пригласили ещё троих музыкантов. Так и появились The Infinites. На своей второй пластинке Джаред, Дэн и компания пошли ещё дальше и решили исследовать уже архетипы человеческой личности. Таким образом, все произведения их нового творения (соответственно так и названного) рассказывают о секретном агенте, королеве, ночном уборщике, бюрократе, призраке и так далее. Погружение в мир абсолютно разных героев, желающих в сущности одного и того же — любви и тепла, — довольно увлекательно, особенно на фоне романтичного микса инди-попа и гитарного рока, взятых на основное вооружение квинтетом из Остина. The Infinites - The Ghost

The Infinites - My Best Friend

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Heartworms Glutton For Punishment (p) 2025

Н а второй позиции у нас сегодня девушка, буквально взорвавшая своим новым релизом прогрессивное музсообщество. Присоединяюсь к восторгам. Пластинка «Glutton For Punishment» – пока что лучшее, что мне лично удалось услышать в наступившем году. Принадлежит работа перу артистке по имени Джоджо Орме, более известной по названию своего проекта Heartworms.



Не знаю, имеет ли вывеска отношение к известному произведению великих Coil, но будем лишним плюсом к очевидным талантам Джоджо. Засветиться на лондонской пост-панк-сцене девушке помог продюсер Дэн Кэри, работавший в частности с The Kills и Fountaines D.C. Альбом «Glutton For Punishment» повествует о страдании человека, испытаниях войной, внутренней разбалансированности и сломанных отношениях в семье. Почти все истории основаны на личном опыте рассказчицы. Непродолжительная, но сразу попадающая в самое яблочко пластинка обманчиво выглядит сыро. Нервная импульсивность, изломанный, местами взрывающийся бит и диапазон вокала от шёпота до истеричного крика на фоне коктейля из дэнс-панка, постиндастриэла, трип-хопа и готики — всё выглядит максимально продуманно и столь же максимально убедительно. Heartworms - Just To Ask A Dance

Heartworms - Extraordinary Wings

Heartworms - Warplane

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Т ридцатилетие творческой, агитационной и образовательной деятельности отметили известные радикалы и антиглобалисты Asian Dub Foundation. Неродные на новой родине выходцы из Индии и Пакистана, ощущающие себя вечными иммигрантами в Британии даже в том случае, если появились на свет уже на острове. Протестовать и бороться с таким положением можно и с помощью музыкального экстремизма, что ADF с успехом и делают долгие годы. Дикий коктейль из драм-н-бейса, даба, рока, хип-хопа, фанка, брейкбита, панка, приправленный специями фольклорных влияний и культурных традиций исторической отчизны, действует на слушателя крайне убедительно (особенно на концертах) и заставляет задуматься: «А ведь и правда, Джон, есть проблема». Asian Dub Foundation — это жанр сам по себе. За три десятка лет у ячейки накопилось вполне достаточно материала. В архивах нашего сайта можно найти рецензии на четыре их альбома. Музыканты часто прибегали и прибегают к услугам различных, в том числе и маститых коллабораторов. Именно из новых версий таких номеров и ранее не издававшихся треков состоит выпущенная к юбилею пластинка, озаглавленная максимально доходчиво. Asian Dub Foundation feat. Iggy Pop - No Fun

Asian Dub Foundation feat. Sinéad O`Connor - Thousand Mirrors

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John Cale POPtical Illusion (p) 2024

Н е нуждающийся в каких-то особенных представлениях выдающийся валлийский музыкант и продюсер записал первый за десять лет альбом «Mercy» (о нём я рассказывал в одном из выпусков). Казалось бы, следующего высказывания от легендарного музыканта придётся ждать ещё минимум столько же. Многие полагали, что, учитывая возраст, тот диск можно считать лебединой песней. Однако прошлым летом Кейл взял, да и выпустил абсолютно новый лонгплей, иронично названный «POPtical Illusion». Разумеется, никакого попа в традиционно-массовом понимании нет и в помине. Радикальными экспериментами тоже никто никого не пугает, но следует помнить, что даже за симпатичной обёрткой может скрываться конфетка с неожиданной начинкой.



Разменяв девятый десяток, Джон Кейл решил не упускать драгоценное время. Маэстро в отличной форме и, несмотря на мысли о том, что всё катится в огненную адскую пропасть, сохраняет даже некоторую игривость. В этом и не только плане его вполне можно сравнить с поздним Леонардом Коэном. Хотя стоит ли сопоставлять двух ферзей на одной доске? Предыдущая пластинка Кейла «Mercy» была записана с участием значительного количества музыкантов новой генерации, материал же для «POPtical Illusion» маэстро создавал в основном самостоятельно в своей лос-анджелесской студии. Что роднит оба диска, так это ярость автора в адрес неконтролируемых мошеннических элит, преднамеренно разрушающих наш мир. Крах демократии и экологические катастрофы тоже не добавляют радости. «POPtical Illusion» чуть более отрыт, внешне улыбчив и лёгок для восприятия. Скрываясь за обложкой, отсылающей к поп-арту, Джон Кейл продолжает изобретать ни на кого не похожий синтезаторно-гитарный арт-поп. John Cale - Davies and Wales

John Cale - How We See The Light

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Nicolas Jaar Piedras 1 & 2 (p) 2024

В новь встречаемся на «ТСЛ» с американо-чилийским электронным кудесником, данный альбом которого получился в некоторой степени неожиданно и вырос из одной единственной композиции. Её Николас сочинил для «Музея памяти и прав человека» в Сантьяго. Затем на получившейся основе появилась радиопьеса, а позже инсталляция, экспонировавшаяся в течение пяти месяцев в Университетском музее Мехико. В итоге музыки набралось на двойной альбом, названный именем композиции-родоначальницы «Piedras». В центре пьесы находится писатель и музыкант Салинас Хасбун (гибрид фамилий бабушек Джаара), пропавший без вести – как и многие жертвы печально известного режима Пиночета. Повествование происходит от его лица. Автор виртуозно комбинирует абстрактную электроакустику с ухающим битом, конкретной музыкой, осколочным глитчем, реверансами Muslimgauze и философскими текстами воображаемого писателя. Nicolas Jaar - Aquí

Nicolas Jaar - Mi viejita

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