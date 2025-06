есь песенный цикл и концептуальные решения группы The Infinites проистекают из когда-то просто дружеского домашнего музицирования поэта и певца Джареда Лейбовича и гитариста Дэна Левина. Для будущего первого альбома они придумали 13 историй, героем каждой из которой стал определённый вымышленный персонаж. Друзья сразу поняли, что вдвоём им не справиться, и пригласили ещё троих музыкантов. Так и появились The Infinites. На своей второй пластинке Джаред, Дэн и компания пошли ещё дальше и решили исследовать уже архетипы человеческой личности. Таким образом, все произведения их нового творения (соответственно так и названного) рассказывают о секретном агенте, королеве, ночном уборщике, бюрократе, призраке и так далее. Погружение в мир абсолютно разных героев, желающих в сущности одного и того же — любви и тепла, — довольно увлекательно, особенно на фоне романтичного микса инди-попа и гитарного рока, взятых на основное вооружение квинтетом из Остина.

Н

а второй позиции у нас сегодня девушка, буквально взорвавшая своим новым релизом прогрессивное музсообщество. Присоединяюсь к восторгам. Пластинка «Glutton For Punishment» – пока что лучшее, что мне лично удалось услышать в наступившем году. Принадлежит работа перу артистке по имени Джоджо Орме, более известной по названию своего проекта Heartworms.



Не знаю, имеет ли вывеска отношение к известному произведению великих Coil, но будем лишним плюсом к очевидным талантам Джоджо. Засветиться на лондонской пост-панк-сцене девушке помог продюсер Дэн Кэри, работавший в частности с The Kills и Fountaines D.C. Альбом «Glutton For Punishment» повествует о страдании человека, испытаниях войной, внутренней разбалансированности и сломанных отношениях в семье. Почти все истории основаны на личном опыте рассказчицы. Непродолжительная, но сразу попадающая в самое яблочко пластинка обманчиво выглядит сыро. Нервная импульсивность, изломанный, местами взрывающийся бит и диапазон вокала от шёпота до истеричного крика на фоне коктейля из дэнс-панка, постиндастриэла, трип-хопа и готики — всё выглядит максимально продуманно и столь же максимально убедительно.