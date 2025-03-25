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реальной жизни история bdrmm (если принять версию удаления гласных из слова) действительно начиналась в спальне гитариста и будущего фронтмена коллектива Райана Смита, где он пытался музицировать и придумывать какие-то тексты. Позже предприятие разрослось до квартета. Первая пластинка, соответственно, получила название «Bedroom» и была сделана на стыке классического островного шугейза и дрим-попа. Третий альбом парней из Халла «Microtronic» подтвердил стремление расширять стилевые границы и прогрессировать. В итоге к озвученным стилям добавились почти танцевальная электроника, эмбиент и приглашённые гости, что сделало текстуру пластинки более прозрачной и воздушной, а материал разнообразным. Несмотря на кажущуюся лёгкость подачи, музыканты сосредоточены на исследовании сюрреалистической и антиутопической природы нашего общества: безнадёжности и страха, всё больше закабаляющих обычного человека. Источниками вдохновения для «Microtronic» стали произведение Кафки «Превращение» и фильм Дэвида Линча «Голова-Ластик». «Это лучшее, что мы когда-либо делали, настоящий шаг вперед», — заявляют bdrmm.
ранцузский семейный дуэт перкуссионистки Мари и гитариста-басиста-клавишника Лионеля Лиминьянов из городка Перпиньян выпустил на лейбле Because Music свой девятый студийный лонгплей. Пластинка приверженцев винтажного аналогового звука, фанатов поп-музыки 1960-х гг., гаражного психоделика, краут-рока и пост-панка вдохновлена судьбами женщин-кинозвёзд прошлых лет, с течением времени оказавшихся по разным причинам забытыми, исчезнувшими в водовороте времени. Отсюда и название альбома «Faded», и обложка, на которой изображены фотографии див со стёртыми лицами. Цитата: «Нам остается только вспоминать и вызывать в памяти всех тех звезд большого экрана, которые не выдержали испытания временем. Женщины, затерянные в суровых катакомбах индустрии, где доминируют мужчины». Создавая новую главу своей истории, Мари и Лионель вновь не обошлись без помощи коллабораторов, да каких! «Faded» помогали записывать лидер Primal Scream Бобби Гиллеспи, Джон Спенсер, Паскаль Комелад и другие. Для финального трека The Limiñanas выбрали кавер на одну из песен светлой памяти Франсуазы Арди, сделанный отменно, как и весь альбом.
звестный на североамериканской сцене канадский коллектив состоит из восьми музыкантов, несущих лучи доброты Джа. Их четвёртый студийный лонгплей «One People» вышел 7 марта этого года. Главная ударная сила бэнда – духовая секция, в которой задействовано трое музыкантов и соблюдение гармоничного баланса между roots reggae и его опасным поп-собратом. Альбом «One People» посвящается памяти безвременно ушедшего участника оркестра.
imitris Pavlodis и Joanna Pavlidou – они же дуэт Selofan – записали очередную хорошую пластинку. Сами себя они характеризуют следующим образом: «Selofan — это история любви, вдохновленная смертью, брак, заключенный на небесах и в аду». Крутой по содержанию и китчево оформленный седьмой в дискографии афинян LP «Animal Mentality» как обычно в их случае, вышел на лейбле Fabrika Records. На альбоме Димитрис и Джоанна пытаются исследовать разные грани человеческих эмоций, опираясь на готический дарквейв, EBM и новую волну. К микрофону супруги подходят попеременно и почти все песни исполняют на английском. Есть и один трек на немецком. Жаль, что нет на греческом.
завершение выпуска у нас будет новая работа одного из моих самых любимых ансамблей, авторитетных созидателей поп-музыки с человеческим лицом (извиняюсь за штамп), британского трио Saint Etienne. Правда, на этот раз фанаты французского футбольного клуба, мягко говоря, удивили и вдруг записали пластинку, лишённую бита, сотканную из эмбиентных зарисовок и спокен-ворда от вокалистки Сары Крэкнелл. Честно говоря, удачным эксперимент мне не показался, но, опять же, из уважения пройти мимо нового релиза культовых артистов никак нельзя.
767-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 25.03.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 25.03.2025 г.
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