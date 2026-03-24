юбопытная особенность седьмого студийного альбома калифорнийского трио Joyce Manor в том, что он длится всего 19 минут. Причём, это не EP, а именно лонгплей. С другой стороны, всё по канонам стиля: кратко, ёмко, задиристо, энергично, остроумно, доходчиво. Особенно порадовала обложка. Вот прям молодцы Барри Джонсон, Чейз Ноббе и Мэтт Эберт. Назвались панками — не бойтесь липкой политкорректности. Пластинка вышла на профильном независимом лейбле Epitaph Records, а продюсером выступил владелец импринта, лидер культовых Bad Religion Бретт Гуревич. Одним словом, Joyce Manor идут верной, проторенной старшими товарищами дорогой, добавляя и своих специй. В частности, рассуждая о том, что кажущиеся мелочи в повседневной жизни могут вдруг оказаться очень даже важными. На «I Used To Go To This Bar» соратники сместили акцент от привычной небрежности в пользу хорошо продуманного и целостного высказывания.
осьмая студийная работа интернационального когда-то квартета, а ныне трио Ladytron – одной из самых ярких формаций на современной инди-электронной сцене. Пластинка, названная в честь песни Roxy Music, как будто возвращает нас во времена расцвета CD. Чтобы выпустить материал хронометражем 73 минуты (в наш-то век клипового мышления), надо иметь определённую смелость и стопроцентную уверенность. Даже для таких мощных игроков.
Ни один из релизов группы не был обойдён вниманием на «ТСЛ», и, как я уже не раз отмечал, у Ladytron получилось сделать нечто уникальное: среди сонма коллективов, осевших в условной нише электропопа / электроклэша, действительно выкристаллизовать собственный, моментально узнаваемый почерк. Вне зависимости от конкретного настроения и вектора определённого альбома. Не зря сам Брайан Ино когда-то заявил, что Ladytron – это лучшее, что случилось с британской поп-музыкой (ну, или примерно что-то в этом духе).
На альбоме «Paradises» у разбросанных по всему миру участников проекта настроение приподнятое и вполне себе позитивное. Здесь много духовых инструментов, обволакивающих синтезаторный каркас, укреплённый контрфорсами инди-попа, пост-панка, диско и новой волны, с очевидными реверансами каноническим рецептам New Order. В противовес меланхоличному предыдущему релизу ныне трио открыто призывает на танцпол. «Главный принцип сейчас, — говорит один из основателей Ladytron Дэниел Хант, — это веселье». И тут же добавляет: «В ходе собственной эволюции мы, наконец, стали теми людьми, которыми всегда притворялись».
прошлом выпуске программы, говоря о пластинке Элайджи Минелли «Моллюски в качестве основного блюда», я обещал вновь вернуться к этой любопытной фигуре (а обещания лучше выполнять). Лондонский радиоведущий и музыкант, имеющий репутацию «звукового алхимика», прославился тем, что при участии маститых коллабораторов искусно скрещивает даб с народной музыкой из различных регионов планеты. Каково же было удивление самого Элайджи, по собственному признанию, «собирающего свои меланхоличные гимны на компьютере в сыром подвале», когда его произведениям решили отдать должное крутые немецкие музыканты, придумавшие проект The Alien Dub Orchestra. В их числе, кстати, есть и участники сильно мною уважаемой группы The Notwist. Идея состояла в том, чтобы переиграть порой неуклюже склеенные цифровые лупы Минелли полностью вживую, применив такие экзотические инструменты как гуиро и сузафон.
авершится выпуск отменным готическим дарквейвом. Для этого останемся в Германии. Здесь (а именно в Берлине) проживают и трудятся двое музыкантов Лука Венеция и Дамиан Шилман. Поиграв порознь в разных андеграундных проектах, они взяли да и придумали свой собственный. Назвались Silver Tears. Бывают, как вы знаете, «серебряные струны», а бывают и «серебряные слёзы». На дебютном многообещающем альбоме дуэта они скупо скатываются по суровым щекам, вселяя надежду на столь же убедительное продолжение истории.
781-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 24.03.2026 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM).
Максим Горданов, 24.03.2026 г.
