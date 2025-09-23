CIVIC Chrome Dipped (p) 2025

Т ретий «хромированный» лонгплей австралийского квартета CIVIC ориентирован уже не только на классику местного прото-панка и пост-панка 1970-х гг., как было в начале их пути. Музыканты немного расширили стилистические границы. «Одной из главных целей релиза было кардинально изменить наше звучание. Разрушить шаблоны, расплавить сталь», — рассуждает фронтмен Джим Маккалох. Что же изменилось? Безусловно, от озвученных выше бескомпромиссных корней CIVIC совсем не оторвались. Тени их великих земляков из The Birthday Party и Crime & The City Solution здесь хоть и фрагментарны, но очевидны. Да и парочка зубодробительных трёхаккордных номеров ближе к концу пластинки выглядят как напоминание «на всякий случай». Одновременно с этим на «Chrome Dipped» бэнд из Мельбурна ныряет с головой в гаражный омут, заигрывает с дроуном, электроникой и шугейзом. Логичное движение от уважаемой, но быстро надоедающей сырой прямоты. Не они первые. CIVIC - Chrome Dipped

CIVIC - Starting All The Dogs Off

Видеоклип

Deradoorian Ready For Heaven (p) 2025

П ереносимся на калифорнийское побережье, где проживает артистка армянского происхождения Эйнджел Дерадурян, с детства проявившая любовь к музыке, обучаясь игре на скрипке и фортепиано в частной школе. Повзрослев, она стала участницей известной бруклинской группы Dirty Projectors, а потом отправилась в сольное плавание, вершиной которого на данный момент стал новый альбом с говорящим и саркастическим (учитывая содержание) названием «Ready For Heaven».



Занявшись собственной музыкальной карьерой, Эйнджел параллельно успела посотрудничать с разными музыкантами, в числе которых The Roots и Брендон Флауэрс. Взяв долгую паузу после выпуска дебютного диска под моникёром Deradoorian, певица, бас-гитарист, а теперь уже и мультиинструменталист, кропотливо создавала «Ready For Heaven» в одиночку. «Иногда я даже не чувствую себя автором песен, а тем, кого просто вдохновляет огромное количество музыки. И мне хочется попробовать всё! От того, что делала Лиззи Мерсье и, например, Silver Apples до странного краут-рока, индастриала и даба», — признаётся она. Пожалуй, лучшей характеристикой её метода станет ярлык «камерный арт-поп» с нотками пост-панка, джаза, синтетического минимализма и замороженного скандинавского трайбла. «Этот альбом отчасти о наблюдении за тем, как человечество разрушается. Он о душевной борьбе, и открыто антикапиталистический. Очень важно, чтобы люди (особенно американцы сейчас) начали жить менее потребительски и узнавали больше о способах устойчивого развития. Научились выращивать собственную еду, заботиться об уже имеющейся одежде и принимать более активное участие в жизни своих сообществ», — смело подытоживает автор. Deradoorian - Digital Gravestone

Deradoorian - Set Me Free

Видеоклип

King Size Dub: Hamburg (p) 2025

Р егги и даб на немецком языке – это, конечно, нечто особенное. Почему же Гамбург? Дело в том, что почти ровно 30 лет назад местным энтузиастом по имени Николай Беверунген здесь был основан хорошо ныне известный лейбл Echo Beach. Название было позаимствовано у нью-вейв группы Martha & the Muffins. За эти годы импринт стал одним из центров концентрации и распространения континентального даба. В частности, именно на нём выпускают свои альбомы регулярные гости «ТСЛ» – мейкеры эталонных риддимов, австрийцы Dubblestandart. Но, пожалуй, главной визитной карточкой Echo Beach стала серия сборников King Size Dub. По сути, это сеты, представляющие различные сцены: британскую, новозеландскую, нью-йоркскую, ямайскую и т. д.

На этот раз, в честь юбилея лейбл выпустил шикарную компиляцию, посвящённую родному городу, артистам из Гамбурга и записям, сделанным в студиях старинного порта, напитанного особой атмосферой. Может показаться удивительным, но гамбургская даб-сцена за последние десятилетия так же бурно развивалась, как и сам Echo Beach. Подтверждением этому служит тот факт, что в расширенное цифровое издание релиза вошло целых 33 трека! Пришлось изрядно помучаться, чтобы выбрать для плейлиста всего три. Kein Hass Da - I & I Survive

RE-201 & Deadbeat - I Didn´t Mean to Turn You On (Candy Bomber Version)

The Kings of Dubrock - Alle Männer

Ductape Echo Drama (p) 2024

С ледующая глава выпуска посвящена турецкому дарквейву. Теперь уже вряд ли кого-то можно удивить данным словосочетанием: достаточно вспомнить появлявшихся в наших эфирах Jacuzi или столь же неплохо известных She Past Away. Сегодня познакомимся с их земляками, дуэтом Ductape (в переводе: то, чем обычно в детективных сериалах плохие люди заклеивают рты хорошим – а иногда и наоборот).



Стамбульский семейный дуэт ныне базируется в Анкаре, а свою третью пластинку выпустил на швейцарском лейбле Dark Nights. Взяв за основу готический пост-панк, Ductape пропорционально разбавляют его дарквейвом, что вкупе с интонациями Сьюзи Сью и Лизы Джеррард в голосе вокалистки Чаглы Гюлерай производит прямо-таки завораживающее впечатление. Особенно для ценителей, коими мы с вами, разумеется, являемся. Комментируя название диска, музыканты утверждают, что термин обозначает драматическую ситуацию, отражающую прошлое. Темы пластинки весьма невесёлые, они констатируют, что современный человек стремительно теряет себя во всепоглощающей пустоте и безысходности, не замечая, как попал в ловушку. Часть песен, что очень круто, исполнены на турецком языке. Ductape - Veil of Lies

Ductape - Anafor

Видеоклип

В завершение выпуска поступим не по правилам и послушаем треки из релиза четырехлетней давности, непростительно пропущенного. Записала его упомянутая выше обладательница одного из самых сильных, своеобразных и теперь уже легко узнаваемых широкими меломанскими массами вокала Лиза Джеррард в компании Жюля Максвелла. Позволю себе небольшой ностальгический реверанс. Австралийский дуэт Dead Can Dance (благодаря которому мы и узнали Лизу) очень сильно повлиял на трансформацию моего музыкального вкуса и саму «ТСЛ». Получив первую зарплату в качестве звукорежиссёра студенческого телевидения КемГУ (спасибо Игорю Давлетшину), я отправился в музыкальный магазин, где купил круто оформленную пластинку совершенно незнакомой группы с таинственным названием. Это был альбом Dead Can Dance «Within The Realm of a Dying Sun». После его прослушивания я стал другим человеком и до сих пор считаю этот релиз вершиной творчества питомцев лейбла 4AD. Всё, что делали австралийцы дальше (вместе и Лиза Джеррард сольно), было в разной степени интересно, но не столь ошеломляюще. Пока не появился диск «Burn». По прошествии 30 лет, слушая магию драматического контральто вкупе с невероятным музыкальным материалом, я вновь испытал экстатическое меломанское счастье. Чем и делюсь с теми, кто по каким-то причинам тоже пропустил пластинку. Lisa Gerrard, Jules Maxwell - Noyalain (Burn)

Lisa Gerrard, Jules Maxwell - Orion (The Weary Huntsman)

Видеоклип

Каталог

Поиск