Тёмная сторона Луны © 1996—2025 · О проекте · Реклама · Напишите нам
ретий «хромированный» лонгплей австралийского квартета CIVIC ориентирован уже не только на классику местного прото-панка и пост-панка 1970-х гг., как было в начале их пути. Музыканты немного расширили стилистические границы. «Одной из главных целей релиза было кардинально изменить наше звучание. Разрушить шаблоны, расплавить сталь», — рассуждает фронтмен Джим Маккалох. Что же изменилось? Безусловно, от озвученных выше бескомпромиссных корней CIVIC совсем не оторвались. Тени их великих земляков из The Birthday Party и Crime & The City Solution здесь хоть и фрагментарны, но очевидны. Да и парочка зубодробительных трёхаккордных номеров ближе к концу пластинки выглядят как напоминание «на всякий случай». Одновременно с этим на «Chrome Dipped» бэнд из Мельбурна ныряет с головой в гаражный омут, заигрывает с дроуном, электроникой и шугейзом. Логичное движение от уважаемой, но быстро надоедающей сырой прямоты. Не они первые.
ереносимся на калифорнийское побережье, где проживает артистка армянского происхождения Эйнджел Дерадурян, с детства проявившая любовь к музыке, обучаясь игре на скрипке и фортепиано в частной школе. Повзрослев, она стала участницей известной бруклинской группы Dirty Projectors, а потом отправилась в сольное плавание, вершиной которого на данный момент стал новый альбом с говорящим и саркастическим (учитывая содержание) названием «Ready For Heaven».
Занявшись собственной музыкальной карьерой, Эйнджел параллельно успела посотрудничать с разными музыкантами, в числе которых The Roots и Брендон Флауэрс. Взяв долгую паузу после выпуска дебютного диска под моникёром Deradoorian, певица, бас-гитарист, а теперь уже и мультиинструменталист, кропотливо создавала «Ready For Heaven» в одиночку. «Иногда я даже не чувствую себя автором песен, а тем, кого просто вдохновляет огромное количество музыки. И мне хочется попробовать всё! От того, что делала Лиззи Мерсье и, например, Silver Apples до странного краут-рока, индастриала и даба», — признаётся она. Пожалуй, лучшей характеристикой её метода станет ярлык «камерный арт-поп» с нотками пост-панка, джаза, синтетического минимализма и замороженного скандинавского трайбла. «Этот альбом отчасти о наблюдении за тем, как человечество разрушается. Он о душевной борьбе, и открыто антикапиталистический. Очень важно, чтобы люди (особенно американцы сейчас) начали жить менее потребительски и узнавали больше о способах устойчивого развития. Научились выращивать собственную еду, заботиться об уже имеющейся одежде и принимать более активное участие в жизни своих сообществ», — смело подытоживает автор.
егги и даб на немецком языке – это, конечно, нечто особенное. Почему же Гамбург? Дело в том, что почти ровно 30 лет назад местным энтузиастом по имени Николай Беверунген здесь был основан хорошо ныне известный лейбл Echo Beach. Название было позаимствовано у нью-вейв группы Martha & the Muffins. За эти годы импринт стал одним из центров концентрации и распространения континентального даба. В частности, именно на нём выпускают свои альбомы регулярные гости «ТСЛ» – мейкеры эталонных риддимов, австрийцы Dubblestandart. Но, пожалуй, главной визитной карточкой Echo Beach стала серия сборников King Size Dub. По сути, это сеты, представляющие различные сцены: британскую, новозеландскую, нью-йоркскую, ямайскую и т. д.
На этот раз, в честь юбилея лейбл выпустил шикарную компиляцию, посвящённую родному городу, артистам из Гамбурга и записям, сделанным в студиях старинного порта, напитанного особой атмосферой. Может показаться удивительным, но гамбургская даб-сцена за последние десятилетия так же бурно развивалась, как и сам Echo Beach. Подтверждением этому служит тот факт, что в расширенное цифровое издание релиза вошло целых 33 трека! Пришлось изрядно помучаться, чтобы выбрать для плейлиста всего три.
ледующая глава выпуска посвящена турецкому дарквейву. Теперь уже вряд ли кого-то можно удивить данным словосочетанием: достаточно вспомнить появлявшихся в наших эфирах Jacuzi или столь же неплохо известных She Past Away. Сегодня познакомимся с их земляками, дуэтом Ductape (в переводе: то, чем обычно в детективных сериалах плохие люди заклеивают рты хорошим – а иногда и наоборот).
Стамбульский семейный дуэт ныне базируется в Анкаре, а свою третью пластинку выпустил на швейцарском лейбле Dark Nights. Взяв за основу готический пост-панк, Ductape пропорционально разбавляют его дарквейвом, что вкупе с интонациями Сьюзи Сью и Лизы Джеррард в голосе вокалистки Чаглы Гюлерай производит прямо-таки завораживающее впечатление. Особенно для ценителей, коими мы с вами, разумеется, являемся. Комментируя название диска, музыканты утверждают, что термин обозначает драматическую ситуацию, отражающую прошлое. Темы пластинки весьма невесёлые, они констатируют, что современный человек стремительно теряет себя во всепоглощающей пустоте и безысходности, не замечая, как попал в ловушку. Часть песен, что очень круто, исполнены на турецком языке.
завершение выпуска поступим не по правилам и послушаем треки из релиза четырехлетней давности, непростительно пропущенного. Записала его упомянутая выше обладательница одного из самых сильных, своеобразных и теперь уже легко узнаваемых широкими меломанскими массами вокала Лиза Джеррард в компании Жюля Максвелла. Позволю себе небольшой ностальгический реверанс. Австралийский дуэт Dead Can Dance (благодаря которому мы и узнали Лизу) очень сильно повлиял на трансформацию моего музыкального вкуса и саму «ТСЛ». Получив первую зарплату в качестве звукорежиссёра студенческого телевидения КемГУ (спасибо Игорю Давлетшину), я отправился в музыкальный магазин, где купил круто оформленную пластинку совершенно незнакомой группы с таинственным названием. Это был альбом Dead Can Dance «Within The Realm of a Dying Sun». После его прослушивания я стал другим человеком и до сих пор считаю этот релиз вершиной творчества питомцев лейбла 4AD. Всё, что делали австралийцы дальше (вместе и Лиза Джеррард сольно), было в разной степени интересно, но не столь ошеломляюще. Пока не появился диск «Burn». По прошествии 30 лет, слушая магию драматического контральто вкупе с невероятным музыкальным материалом, я вновь испытал экстатическое меломанское счастье. Чем и делюсь с теми, кто по каким-то причинам тоже пропустил пластинку.
774-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 23.09.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 23.09.2025 г.
Внимание! Все звуковые материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов удовлетворяются по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных носителей.