Friko Where we`ve been, Where we go from here (p) 2024

Д ебютная пластинка чикагского дуэта Friko на данный момент – одно из заметнейших событий наступившего года в секторе условно инди-рока. Гитарист с отличной фамилией Нико Капетан и родившаяся в музыкальной семье барабанщица Бэйли Минценбергер имели за плечами определённый опыт выступления в школьных группах, прежде чем придумать свою. Их дебют — яркое свидетельство легендарного чикагского духа DIY. Все средства на запись были потрачены из собственного кармана, в студию их пускали по дружбе, когда появлялись соответствующие окна. Несмотря на крен в сторону взрывоопасного гитарного инди, при работе над пластинкой парочка вдохновлялась творчеством Фридерика Шопена. Поэтому неожиданным диссонансом здесь выглядят спокойные фортепианные композиции сразу после убойных. «Мне хотелось бы понять, почему прослушивание ноктюрнов моего любимого композитора и исполнение по-настоящему тяжелых рок-песен могут вызвать одно и то же чувство — но в то же время я не хочу этого понимать», – запутывает всех барабанщица Бэйли. Friko - Crashing Through

Friko - Statues

Видеоклип

М узыка уроженки Уэльса Polly Mackey, более известной как Art School Girlfriend, построена на сплетении дрим и синти-попа, эмбиента, мягкого джангла, туманного шугейза, хрупких скрипок и пения птиц. Полли –довольно разносторонняя личность. Она успевает писать книги, вести радиошоу, создавать звуковые дорожки к независимым фильмам и выпускать сольники. Второй из таковых – «Soft Landing», вышедший на лейбле Fiction, зиждется на дозированном балансе ритмов ленивого танцпола и релакса после энергозатрат на нём. По замыслу, альбом призван сконцентрировать наше внимание на радости от повседневных, казалось бы, рутинных, но таких важных и нужных каждому мелочах. Art School Girlfriend - A Place to Lie

Art School Girlfriend - Heaven Hanging Low

Видеоклип

Zion Train Dissident Sound (p) 2023

О чередная работа Zion Train демонстрирует возвращение к корням. На новом альбоме «Dissident Sound» создатель и локомотив проекта Нил Пёрч сделал ставку на аналоговый даб. Здесь много мясистых басовых инструментальных треков, но есть и на злобу дня политизированные вокальные. Над их воплощением трудилась приглашённая певица Кара Джейн Мёрфи. Кроме неё в записи приняли участие и другие музыканты, в числе которых итальянский бас-гитарист Paolo Baldini по прозвищу «Dubfiles». Обложку для пластинки нарисовал хорватский художник-анархист Марко Джин. Zion Train - Militant Sound

Zion Train - Revolution Sounds

Видеоклип

uh Humanus (p) 2023

С емейный лондонский проект uh создали брат и сестра Dominic and Fionnuala Kennedy. Записанный в студии PRAH альбом «Humanus» с одной стороны посвящён творческим и личным отношениям основателей, с другой — это гимн урбанистической атмосфере родного города. Космические синтезаторные саундскейпы здесь переплетаются с дарк-электро, краутроком, этно-психоделическими видениями, почти что ритуальными заклинаниями, элегическими пассажами и специфическим вокалом Фионнуалы. uh - attention

uh - mama

Видеоклип

К ультовая и официально №1 британская панк-группа The Damned (если кто-то думает, что первыми были Sex Pistols, пусть учит матчасть) 28 апреля прошлого года на лейбле earMusic выпустила двенадцатый полноформатный альбом «Darkadelic». Начиная с дебютных шагов, «Проклятые» ясно давали понять, что грубость и прямолинейность конкретно панка – не единственное, что их интересует. За почти полувековую историю The Damned лавировали между риффами нью-вейва, пост-панка, готики, хард-рока и самой что ни на есть поп-музыки. Собственно эту идею и продолжают транслировать на «Darkadelic» двое оставшихся участников оригинального состава фронтмен Дейв Вэниан и басист Кэптен Сенсибл сотоварищи. Стоит лишь удивиться и поаплодировать завидному драйву и энергетике ветеранов. Красавцы! The Damned - Beware of the Clown

The Damned - Western Promise

Видеоклип

Каталог

Поиск