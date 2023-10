Crocodiles Upside Down In Heaven (p) 2023

« К рокодилы» появились на свет в 2008 году в Сан-Диего стараниями Чарльза Роуэлла и Брэндона Уэлчеза, после того как их прежние коллективы прекратили существование. На этот раз проект оказался куда более долгосрочным. Возглавляемый основателями квартет выдал уже свою восьмую пластинку «Upside Down In Heaven», способную за какие-то 30 минут если не изменить настроение кардинально, то уж точно дать ощутимый заряд позитивной гитарной энергетики. Парадокс, однако, в том, что львиная доля песен на диске так или иначе посвящена теме смерти.



Crocodiles как обычно используют для написания картины сразу несколько гитарных оттенков. За основу взят нойз-поп, но цельность произведения достигается и за счёт разнообразия треков, лавирующих между панком, гаражным роком, отзвуками глэма, психоделика, фузз-попа, и много чего ещё. Знакомясь с «Upside Down In Heaven», никуда не деться от составляющих тебе компанию призраков, наиболее очевидные из которых – The Jesus & Mary Chain и Ramones. Crocodiles - Dead Beat

Crocodiles - Forever Walk Alone

Н еожиданный и приятный камбэк. Хотя, чему сейчас удивляться в плане реюнионов, если даже ABBA записывают новый материал спустя 40 лет. Разве что если The Smiths соберутся заново. Поживём – увидим. Тем временем, 24 года понадобилось для нового витка истории суперзаметных героев интеллигентной поп-сцены 1990-х гг. Уважаемых, как мне кажется, абсолютным большинством поклонников самой разной музыки, британцев Everything but the Girl.



Супруги Бен Уотт и Трейси Торн единодушны в том, что, создавая новый альбом, не стремились особо оглядываться назад и доставать козыри из внушительного багажа, а хотели записать пластинку, которая звучала бы естественно, свежо и актуально на момент выхода. «Мы никогда не были особенно ностальгирующей группой, наоборот: всякий раз старались придумать что-то новое», — комментирует релиз Уотт. За годы заморозки EBTG они оба занимались сольным творчеством, а Бен ещё и основал собственный лейбл Buzzing Fly, где и вышла их одиннадцатая работа «Fuse».



Первый период существования проекта длился с 1982 по 1999 годы. Он вместил увлечение музыкантов джаз-попом, нео-соулом, фолком, трип-хопом, ласковым драм-н-бейсом и много чем ещё. Прорыв в массовое сознание случился (как вы знаете) когда Todd Terry сделал ремикс на композицию «Missing», ставшую одним из главных дэнс-хитов того периода. Ну и, конечно, не забываем об их причастности к успеху альбома Massive Attack «Protection».



Стоит ли говорить, что слухи о втором вхождении в реку одновременно обрадовали и взволновали музсообщество. Но волновались и сами артисты: кто знает, как тебя примут те, кто ещё помнит, и те, кто совсем не знает. «У вас нет права на аудиторию на протяжении всей карьеры. Неважно, сколько лет вы этим занимаетесь и чего добились, нужно вернуться с чем-то, что действительно круто звучит», – продолжает Бен. В итоге «Fuse» получился идеальным мостиком, по которому EBTG ловко и как-то очень естественно проскользнули сквозь время, не потеряв узнаваемого шарма и не оставив без внимания появившиеся за это время тренды и веяния в электронной (и не только) музыке.



По настроению и текстам альбом, скорее, меланхоличен и задумчив, нежели танцевален, несмотря на наличие двух поп-боевиков. «Я не хочу заранее думать о следующем шаге, – замечает Трейси Торн, чей вокал с годами становится только лучше. – Мы действительно гордимся тем, что сделали, и тем, что это вызвало столько волнения и энтузиазма. Сейчас мы просто наслаждаемся моментом. Нет никаких гарантий относительно того, что будет дальше». Верно, Трейси. Гарантий и правда нет, ни у кого. Everything but the Girl - Caution To The Wind

Everything but the Girl - No One Knows We`re Dancing

Tropic Vibration Future Roots (p) 2022

П риближаемся к ямайской медиане и сегодня познакомимся с очень красивым, сочным, полностью соответствующим времени года за окном дебютом. Для этого переносимся в Аризону и встречаем квинтет под названием Tropic Vibration. В прошлом году у них вышел первый (и очень хочется надеяться, что не последний) релиз «Future Roots», построенный на изобретательном сплетении классического регги, элементов дабстепа и латиноамериканской музыки.



Tropic Vibration возглавляет человек по имени Джеффри Виттмайер. Идея создать максимально кросс-жанровый проект пришла к нему пять лет назад. «Я мечтал выпустить альбом под влиянием всей музыки, которая мне нравится и которую удалось обнаружить, путешествуя по миру», говорит Джеффри. В 16 лет он освоил гитару и в тот момент увлекался фламенко, затем его кумиром стал Стиви Рэй Вон и, соответственно, произошло переключение на блюз и кантри. Далее настал черёд танцевальной электроники и дабстепа. Сейчас Виттмайер вместе с четырьмя единомышленниками находится во власти регги и считает, что это самый комфортный базовый стиль для вплетения в него различных других элементов. «Future Roots — это метафора того, как, по моему мнению, мы должны жить (заключает Виттмайер): не быть разделенными по стране, возрасту или религии, а объединить все это. Винтажный Telecaster сочетается с рычанием баса, ближневосточные флейты парят в ритме африканских барабанов, испанская гитара встречается с roots reggae, и люди из всех стран вибрируют одновременно». Tropic Vibration - Carretera Libertad

Tropic Vibration - Brainwashed

Hugh Cornwell Moments of Madness (p) 2022

Х ью Корнуэлл, легендарный (и по спорному мнению многих, единственный «правильный») фронтмен The Stranglers вновь порадовал свежей работой. Десятый студийный альбом певца получил название «Моменты Безумия».

За годы без The Stranglers Хью помимо занятий музыкой был задействован в театральных постановках, нескольких киноролях и писал книги. Большинство его сольных пластинок можно охарактеризовать как угодно, но потраченного на знакомство с ними времени никогда не пожалеешь. Своего слушателя такие аскетичные, высушенные и дозревшие, как хороший хамон, подкупающие прямолинейной искренностью песни в стиле «рок без примесей» давно нашли. И ещё найдут.

Корнуэлл и сам всегда был певцом самодостаточным, но сейчас так и подмывает в очередной раз сказать, что он окончательно занял место светлой памяти Лу Рида. Они всегда и двигались параллельными, очень близко расположенными относительно друг друга дорожками. Собственно, сам Хью об альбоме говорит то же самое: «Это похоже на то, что у меня есть кастрюля со звуками, куда я добавил немного Джо Мика, немного Лу Рида, немного аромата The Doors, немного ещё кое-чего, и решил смешать, чтобы было вкусно. Я как повар, когда делаю записи, не следую ни одному рецепту». 73-летний музыкант сам сыграл на всех инструментах в «Moments Of Madness» и выступил в роли продюсера. Образцовая самодостаточность. Hugh Cornwell - Beware Of The Doll

Hugh Cornwell - Too Much Trash

З авершим мы сегодняшний выпуск знакомством с новым релизом артистки, довольно резко поменявшей творческий вектор. Это валлийская электронщица и продюсер Келли Ли Оуэнс. Я уже рассказывал три года назад о её пластинке «Inner Song». Тогда Келли позиционировала себя больше как певица, экспериментирующая с техно и другими стилями, но, сейчас её качнуло в иную плоскость.



Всё началось с того момента, когда девушка приехала в Осло и познакомилась там с поклонником нойза и дроуна Лассе Мархаугом. В 2022-м вышла их совместная работа «LP.8», лишённая чего-то похожего на традиционные песенные поп-структуры. Нам предлагалось погрузиться в измерения абстрактного постиндастриэла, медитативно-замороженных фортепианных фантазий, эмбиента и ломаных линий тревожного баса.



Келли теперь не столько поёт, как раньше, сколько использует голос как дополнительный инструмент, уделяя пристальное внимание проблеме глобального потепления. В наступившем году вышло продолжение пластинки в виде мини-альбома «LP.8.2», ещё более интересного, чем основной релиз. Именно с треками из него мы сегодня и знакомимся. Kelly Lee Owens - Moebius

Kelly Lee Owens - Find Our Way

