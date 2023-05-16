Fews Glass City (p) 2023

« S weden based idiots» – так ласково представляют себя участники дуэта Fews, опубликовавшие свою третью, очень сильную полноформатную пластинку «Glass City». Интересно, что предыдущие выходили на культовом лейбле «Play It Again Sam», который по неведомой причине от них отказался. Новый диск выпущен маленьким независимым импринтом «Welfare Sounds & Records» из шведского Гётеборга. Весь материал написан и записан в родном для Фреда Рандквиста, Джейкоба Олсона, Джея Клифтона и Расмуса Андерссона городе Мальмё. «Стеклянный Город» — прекрасный пример образцового пост-панка с сильным влиянием готики и шугейза. Монолитное, не рассыпающееся на фрагменты произведение, ориентированное на заветы первопроходцев стиля, без каких-либо революционных поисков, что в данном случае только плюс. Песни для альбома создавались в течение трёх лет, в том числе из-за пандемийной реальности. Fews - Yoga Instructor

Fews - Get Out

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Р едкий случай, но далее по ходу повествования мы остаёмся не только в Швеции, но и в том же самом Мальмё. За долгие годы существования «ТСЛ» было сделано много меломанских открытий, но иногда так бывает, что путь каких-то интересных артистов по разным причинам теряется из вида. Тем приятнее встретиться с ними вновь. Шестнадцать лет назад здесь было рассказано о дебютном альбоме замечательной певицы Jenny Wilson. И сейчас с удовольствием поговорим о ней снова.



За прошедшие годы Дженни успела выпустить семь студийных лонгплеев, последний из которых называется «MÄSTERVERKET», то есть «ШЕДЕВР». Важно заметить, что все композиции на нём (в отличие от релиза предыдущих героев) исполнены на шведском языке. Музыку Дженни всегда было сложно загнать в какие-то рамки. Можно приклеить ярлык «арт-поп», если угодно. Все одиннадцать треков пластинки были записаны в компании мини-оркестра вживую максимум с третьего дубля. «Сначала я, как обычно, сидела одна в подвальном помещении, решив записать альбом сама. Но это оказалось слишком сложно. Коллега Томас Оберг (солист рок-группы Bob Hund), точно выразил мои чувства словами «Сочинять песни об одиночестве слишком одиноко, чтобы делать это в одиночку», – рассказывает певица. И тут же выкладывает всю правду о пластинке: «Мой альбом — путешествие через отчаяние, одиночество и истощение, которые я испытывала после десятилетия несчастий и неприятностей. Но это также описывает стремление чувствовать себя хорошо, пытаться верить, что жизнь может измениться, если вы осмелитесь дать ей шанс». Jenny Wilson - GE MIG NÅT STARKT

Jenny Wilson - TÄNK OM NÅT HÄNDER

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И значально традиционный сессионный квартет, созданный для обслуживания интересов лейбла Easy Star Records, вдруг стал решать более глобальные задачи. Доподлинно неизвестно, кому из четырёх первоначальных участников пришла в голову одновременно дерзкая и смелая идея превращения культовых рок и поп-альбомов в регги-клоны, но она мегауспешно работает на практике.



Easy Star All-Stars не просто исполняют каверы известных хитов, а переосмысливают целые произведения. Первым, кто попался под руку предприимчивым растаманам, оказалась группа Pink Floyd. В итоге свет увидела пластинка «Dub Side Of The Moon», встреченная на ура. Далее последовали версия «OK Computer» Radiohead, получившая название «Radiodread», «Lonely Hearts Dub Band» известно кого и «Thrillah» Майкла Джексона. И вот, в наступившем году предприятие под управлением Майкла Голдвассера добралось до очередной нетленки.



На этот раз Easy Star All-Stars «переосмыслили в регги-ключе», пожалуй, самый знаменитый альбом Дэвида Боуи «Взлёт и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Успех подобных экспериментов, безусловно, зиждется не на пустом месте. Исполнительское мастерство и профессионализм коллектива давно ни у кого сомнений не вызывает. В данном случае впечатляет и список коллабораторов, среди которых Maxi Priest, Steel Pulse, лидер Living Colour Vernon Reid и другие авторитетные артисты жанра. «Ziggy Stardub» получил более чем лестные отзывы профильных критиков. Одно из изданий даже осмелилось написать, что данная версия «возможно» лучше оригинала. Вот так. Easy Star All-Stars feat. Mortimer - Soul Love

Easy Star All-Stars - Starman

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Built to Spill When the Wind Forgets Your Name (p) 2022

B uilt to Spill возглавляет вокалист Дуг Марч, а состав остальных участников предприятия постоянно ротируется, что вроде как задумывалось изначально. «Я хотел этого по многим причинам. Каждый раз, когда мы заканчивали запись, мечталось, чтобы следующая звучала совершенно иначе. Приятно играть с людьми, которые привносят новые стили и идеи», – заявлял в своё время Дуг. Тем не менее, какие-то музыканты снова и снова привлекаются к работе хитроумным кукловодом. Главное, что группа всё это время остаётся на плаву и считается многими весьма влиятельной. В прошлом году Built to Spill выпустили свой девятый и первый для известного лейбла Sub Pop студийный лонгплей «When the Wind Forgets Your Name».



Как уже говорилось выше, Дуг всегда был настроен на поиск новых музыкальных идей и исполнителей, чтобы каждое новое творение коллектива не становилось калькой с предыдущего. На этот раз судьба свела его с двумя бразильскими лоу-файщиками и заядлыми травокурами Ле Алмейдой и Жоао Касаесом, игравшими в психоделик-джаз группе. Марчу настолько понравился колоритный южноамериканский подход, что вопрос об очередном аккомпанирующем составе был решён. Опять же из-за пандемии процесс записи подзатянулся, но в итоге привёл к появлению весьма симпатичного альбома. «When the Wind Forgets Your Name» питается многими соками, учитывая разностилевые школы создателей. Помимо узнаваемого гитарного почерка Built to Spill, здесь чаще всего его клонит в неагрессивный и мелодичный хипписткий психоделик с элементами даба и винтажных аналоговых пассажей первопроходцев арт-рока. Built to Spill - Understood

Built to Spill - Elements

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Federico Albanese Before And Now Seems Infinite (p) 2022

Ф едерико Альбанезе родился и вырос в Милане. По легенде, когда ему было всего два года, владелец местного музыкального магазина сказал матери, что у её сына музыкальный дар, и оказался прав. В итоге Федерико пошёл по довольно пёстрому и насыщенному пути. Он играл в рок-группе, сочинял chamber-pop, писал для рекламы, балета, показов мод, документального кино и придумывал indie-pop в компании Джессики Эйнауди, дочери распиаренного ныне пианиста. Сегодня Федерико в первую очередь может позиционировать себя как талантливый и разносторонний композитор, элегантно комбинирующий в своём творчестве современную академическую музыку, элементы психоделика, кинематографических саундскейпов, эмбиента и джаза. В числе его кумиров такие разноплановые артисты как Эдит Пиаф, Майлз Дэвис, Captain Beefheart и группа Television. Новая пластинка Альбанезе называется «Before And Now Seems Infinite». Словно подчёркивая своё стремление к разносторонности, здесь есть далеко не только красивейшие инструментальные произведения, но и треки с вокалом приглашённых гостей. Federico Albanese - Was There a Time

Federico Albanese feat. Marika Hackman - Summerside

Federico Albanese feat. Ghostpoet - Feel Again

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