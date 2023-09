B

uilt to Spill возглавляет вокалист Дуг Марч, а состав остальных участников предприятия постоянно ротируется, что вроде как задумывалось изначально. «Я хотел этого по многим причинам. Каждый раз, когда мы заканчивали запись, мечталось, чтобы следующая звучала совершенно иначе. Приятно играть с людьми, которые привносят новые стили и идеи», – заявлял в своё время Дуг. Тем не менее, какие-то музыканты снова и снова привлекаются к работе хитроумным кукловодом. Главное, что группа всё это время остаётся на плаву и считается многими весьма влиятельной. В прошлом году Built to Spill выпустили свой девятый и первый для известного лейбла Sub Pop студийный лонгплей «When the Wind Forgets Your Name».



Как уже говорилось выше, Дуг всегда был настроен на поиск новых музыкальных идей и исполнителей, чтобы каждое новое творение коллектива не становилось калькой с предыдущего. На этот раз судьба свела его с двумя бразильскими лоу-файщиками и заядлыми травокурами Ле Алмейдой и Жоао Касаесом, игравшими в психоделик-джаз группе. Марчу настолько понравился колоритный южноамериканский подход, что вопрос об очередном аккомпанирующем составе был решён. Опять же из-за пандемии процесс записи подзатянулся, но в итоге привёл к появлению весьма симпатичного альбома. «When the Wind Forgets Your Name» питается многими соками, учитывая разностилевые школы создателей. Помимо узнаваемого гитарного почерка Built to Spill, здесь чаще всего его клонит в неагрессивный и мелодичный хипписткий психоделик с элементами даба и винтажных аналоговых пассажей первопроходцев арт-рока.