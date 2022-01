Ш

веды The Sounds, чьё выступление мне посчастливилось видеть вживую в Берлине, продолжают вонзать шпоры в бока несущегося по new-wave-дорожке резвого скакуна. В роли главного наездника, как и прежде, вокалистка Майя Иварссон. Прошлогодний альбом группы выпущен музыкантами самостоятельно после семилетней паузы. Хорошо, что это вообще случилось, потому что слухи о распаде The Sounds были довольно навязчивыми. За прошедший период у певицы родился сын, а у главного идеолога бэнда Йеспера Андерберга — второй ребёнок, что также повлияло на временную заморозку проекта.



Кому-то могут показаться набившими оскомину аналогии с Blondie и сравнения Майи с Дебби Харри, но разве это не прекрасный пример для подражания? У музыки The Sounds есть проверенное свойство: она неизменно действует на тебя, как пауэрбанк на подсевший гаджет. Пара треков, и ты уже в активе. Не говоря о хмельном драйве их «живых» перфомансов. Кстати, участники коллектива часто подчёркивают, что они, в первую очередь, именно концертная группа.



«Things We Do for Love» — шестой студийный лонгплей бэнда из Мальмё. Вышел он в непростой момент, когда из-за пандемии пришлось отложить тур в поддержку диска. Песни для нового альбома придумывали все, включая барабанщика Фредерика Блонда. Писали отдельно, чтобы потом объединить наработки для выбора подходящего материала на общекомандном собрании. Андерберг признаётся, что на него в процессе работы большое влияние оказали Arcade Fire, но главным оставалось сохранить саунд самих The Sounds, опирающийся на фундамент, заложенный в 1980-е.