The Specials Protest Songs 1924–2012 (p) 2021

П осле успеха предыдущего лонгплея «Encore» британские ветераны и не подумали вновь распадаться, как обычно, а решили по горячим следам придумать новый альбом. Идея лежала на поверхности. С самого начала существования The Specials уделяли большое внимание социальным проблемам, политическому контексту, безработице и т. д. Именно такой бескомпромиссной позицией объясняется их устойчивая популярность на родине. Естественно, цикл песен протеста родился на фоне того, что происходит в пандемическом мире, как ведут себя власти, и как страдают люди.



Terry Hall, Lynval Golding и Horace Panter проштудировали музыкальные архивы и отобрали сначала 50 подходящих композиций, а потом те 12, что вошли в альбом. Здесь собраны песни о борьбе за гражданские права, социальном неравенстве, антивоенные манифесты. Ска, как базового стиля почти нет, зато в изобилии кантри-фолк, регтайм, спиричуэлс и, среди прочих, каверы на «Listening Wind» группы Talking Heads и великую «Everybody Knows» Леонарда Коэна. Местами кажется, что ты слушаешь саундтрек к фильму «О, где же ты, брат?». Завершается треклист похоронным прочтением песни Боба Марли «Get Up Stand Up», ну и вообще веселья тут немного. Намёк понятен. The Specials - Everybody Knows

The Specials - Ain`t Gonna Let Nobody Turn Us Around

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The Sounds Things We Do for Love (p) 2020

Ш веды The Sounds, чьё выступление мне посчастливилось видеть вживую в Берлине, продолжают вонзать шпоры в бока несущегося по new-wave-дорожке резвого скакуна. В роли главного наездника, как и прежде, вокалистка Майя Иварссон. Прошлогодний альбом группы выпущен музыкантами самостоятельно после семилетней паузы. Хорошо, что это вообще случилось, потому что слухи о распаде The Sounds были довольно навязчивыми. За прошедший период у певицы родился сын, а у главного идеолога бэнда Йеспера Андерберга — второй ребёнок, что также повлияло на временную заморозку проекта.



Кому-то могут показаться набившими оскомину аналогии с Blondie и сравнения Майи с Дебби Харри, но разве это не прекрасный пример для подражания? У музыки The Sounds есть проверенное свойство: она неизменно действует на тебя, как пауэрбанк на подсевший гаджет. Пара треков, и ты уже в активе. Не говоря о хмельном драйве их «живых» перфомансов. Кстати, участники коллектива часто подчёркивают, что они, в первую очередь, именно концертная группа.



«Things We Do for Love» — шестой студийный лонгплей бэнда из Мальмё. Вышел он в непростой момент, когда из-за пандемии пришлось отложить тур в поддержку диска. Песни для нового альбома придумывали все, включая барабанщика Фредерика Блонда. Писали отдельно, чтобы потом объединить наработки для выбора подходящего материала на общекомандном собрании. Андерберг признаётся, что на него в процессе работы большое влияние оказали Arcade Fire, но главным оставалось сохранить саунд самих The Sounds, опирающийся на фундамент, заложенный в 1980-е. The Sounds - Things We Do for Love

The Sounds - Hollow

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Other Lives For Their Love (p) 2020

« F or Their Love» идеально сочетает инди-рок, камерную американу, наследие Эннио Морриконе и авторское прочтение лирики раннего Леонарда Коэна. Тексты препарируют угрюмые экзистенциальные переживания человека, оказавшегося в непростой социально-политической ситуации. В арсенале троих основных участников группы из Оклахомы, помимо традиционного для рок-состава инструментария, находятся фортепиано, скрипка, труба, губная гармошка и перкуссия. Музыканты благоговейно и обильно используют насыщенные оркестровые аранжировки, которые в сочетании с хоровым пением, превращают их лучшие произведения в величественные пасторально-церковные гимны. Местами мне это напомнило несколько облегчённый вариант группы 16 Horsepower и последний альбом Crime and The City Solution. По словам лидера Other Lives Джесси Тэбиша, им важно было написать десять песен, которые «держались бы сами по себе», что бы это ни значило. Other Lives - Lost Day

Other Lives - We Wait

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Khruangbin Mordechai (p) 2020

Н азвание Khruangbin в переводе с тайского языка означает «двигатель для самолёта». Однако в составе этого трио из Техаса отнюдь не уроженцы Юго-Восточной Азии, а вполне себе американские граждане. Главная на предприятии — певица и бас-гитаристка Лора Ли. Экзотическая вывеска обусловлена интересом музыкантов к тайскому фанку 1960-х гг., сёрф-року, дабу, психоделику и иранскому попу. Примерно такого эклектичного стиля Khruangbin и пытаются небезуспешно придерживаться. Сегодня в фокусе нашего внимания их пока последний диск «Mordechai», вышедший на лейбле Dead Oceans. Самый, на мой взгляд, яркий трек здесь — «Pelota» с нотками испанского фламенко. Khruangbin - If There Is No Question

Khruangbin - Pelota

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Jon Hassell Seeing Through Sound (p) 2020

В лучший из миров 26 июня отправился Джон Хасселл — джазовый трубач, известный своей тягой к экспериментальному искусству. Он впитал её, обучаясь на курсе Карлхайнца Штокхаузена, где его одногруппниками были Ирмин Шмидт и Хольгер Шукай, создатели культовой группы Can. По воспоминаниям Хасселла, одним из заданий мэтра было, например, записать нотами радиопомехи, доносившиеся из приёмника.



Джон дружил и работал с Терри Райли, Ла Монте Янгом, Брайаном Ино, Дэвидом Сильвианом, Питером Гейбриэлом и многими другими. Он записывал непохожие по стилистике альбомы, постоянно заставляя свой инструмент звучать по-новому. На него очень сильно повлияла индийская и африканская культура, что, конечно, отразилось и на записях. Знакомство с исполнителем раги Пандитом Пран Натом, по словам самого музыканта, стало главным и определяющим в его жизни.



Хасселл создал концепцию «четвёртого мира», в основе которой лежит сочетание этнических стилей с экспериментальной электронной музыкой. В этом смысле его идеи сильно повлияли на многих современных артистов (тех же Khruangbin). Последняя пластинка Джона «Seeing Through Sound» своим названием кратко и ёмко описывает его творческий метод. Она стала второй частью придуманного композитором мини-цикла «Pentimento». Термин позаимствован из живописи: он применяется к элементам, закрашенным в законченной работе. Но Хассел знал, как можно их разглядеть. Jon Hassell - Fearless

Jon Hassell - Timeless

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